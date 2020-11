33 der interessantesten Fotos, die jemals im Web zu sehen waren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit der Erfindung der Kamera wurden viele unglaubliche Bilder aufgenommen. Viele Jahre später hat die Fototechnik sprunghafte Fortschritte gemacht.

Wir reisen mit erstaunlichen Objektiven in die Tiefen des Weltraums und fast jeder hat ein Kamerahandy in der Tasche.

Infolgedessen gibt es viele unglaubliche Fotos, um zu sehen, ob Sie die Zeit haben, nachzuschauen. Wir haben eine Galerie mit 28 der interessantesten zusammengestellt, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben.

Ein preisgekrntes Atom

In der Mitte dieses Bildes befindet sich ein einzelnes Atom, das in einer Ionenfalle gefangen ist. Es wurde von David Nadlinger von der University of Oxford fotografiert. Sowohl das Bild als auch das Kunststück dahinter sind ziemlich beeindruckend. Als solches gewann es 2018 den nationalen Wissenschaftsfotowettbewerb des Forschungsrats für Ingenieurwissenschaften und Physikalische Wissenschaften.

David Nadlinger erklärte das Wunder dieses Bildes etwas ausführlicher: "Die Idee, ein einzelnes Atom mit bloßem Auge sehen zu können, hatte mich als wunderbar direkte und viszerale Brücke zwischen der winzigen Quantenwelt und unserer makroskopischen Realität empfunden. Eine Berechnung auf der Rückseite des Umschlags ergab, dass die Zahlen auf meiner Seite waren, und als ich an einem ruhigen Sonntagnachmittag mit Kamera und Stativ ins Labor ging, wurde ich mit diesem besonderen Bild eines kleinen hellblauen Punkts belohnt. ""

Unglaublich.

Eine erfolgreiche Operation

Dieses interessante Bild aus dem Jahr 1987 zeigt einen Herzchirurgen, der nach einer 23-stündigen Herztransplantation mit seinem Patienten sitzt. Es ist aus mehreren Gründen ein faszinierendes Bild. Einer davon ist, dass der Assistent des Chirurgen in der Ecke des Raumes zusammengesunken ist.

Der Patient war Tadeusz Żytkiewicz, der ehemalige polnische Gesundheitsminister. Er war der am längsten lebende Mensch, der eine Herztransplantation im Land hatte, bis er 2009 leider an Lungenkrebs verstarb. Das Bild ist ein Beweis für die unglaublichen medizinischen Leistungen, die Chirurgen wie diese jeden Tag auf der ganzen Welt erbringen.

Sonne unterging auf dem Mars

Es gibt viele brillante Bilder von Sonnenuntergängen auf unserem Heimatplaneten, aber wie oft sehen Sie einen Sonnenuntergang aus einer anderen Welt? Dieses Bild wurde 2005 vom Mars Exploration Rover Spirit der NASA aufgenommen und zeigt einen Blick auf die Sonne, die gegen 18 Uhr unter dem Gusev-Krater untergeht.

Die Gasmaskentrger

Dieses Bild ist Gegenstand einiger Debatten . Es wurde vermutet, dass es Viktor Bullas Pioniere in der Verteidigungsübung aus Leningrad im Jahr 1937 zeigt . Eine Gruppe gut ausgebildeter und gut ausgerüsteter junger Kämpfer, die zu allem bereit sind.

Eine gegenteilige Ansicht ist, dass es Bewohner der Insel Miyakejima in Japan zeigt, wo ein aktiver Vulkan regelmäßig giftige Gase in die Atmosphäre ausspuckt und die Bewohner daher Gasmasken tragen müssen . Was auch immer die Wahrheit hinter dem Bild ist, es ist nicht zu leugnen, dass es unglaublich interessant ist.

Unterwasser Hotelzimmer

Auf der Conrad Maldives Rangali Island, die Hilton Hotels gehört, gibt es nicht nur ein Unterwasserrestaurant, sondern auch Zimmer, in denen Sie übernachten können, um einen ziemlich epischen Blick auf die lokale aquatische Tierwelt zu erhalten.

Diese Schlafzimmer befinden sich 5 Meter unter dem Indischen Ozean und die Aussicht ist etwas ganz Besonderes.

Knigin Elizabeth war einst Mechanikerin

Die derzeitige Königin von England war einst LKW-Mechaniker. Dieses Foto zeigt, wie sie 1945 ein Rad wechselte. Während des Krieges trat die damalige Prinzessin dem Auxiliary Territorial Service bei, wo sie bei den Kriegsanstrengungen half, nachdem sie gelernt hatte, wie man Räder wechselt, Motoren umbaut und repariert und vieles mehr.

Diese Tatsache macht sie zur einzigen lebenden Staatsoberhauptin, die im Zweiten Weltkrieg gedient hat.

Der MGM-Bildschirm wird gutgeschrieben

Dieses Bild aus dem Jahr 1928 zeigt die Dreharbeiten zu den Screen Credits für Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Ein schrecklicher Alptraum für Gesundheit und Sicherheit, der heute wahrscheinlich nie passieren würde, aber ein brillanter Blick auf die Geschichte hinter den Bildern.

Ein verkehrter Lastwagen?

Dieser LKW sieht aus, als wäre er umgekippt und auf seinem Dach gelandet, während er etwas Benzin geholt hat. Es ist jedoch so konzipiert, dass es so aussieht. Wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie eine Windschutzscheibe auf der Unterseite, die Sie wahrscheinlich vorher nicht bemerkt haben.

Der menschliche Rahmen

Dies ist ein Modellbild, das den Skelettrahmen von Keith Martin zeigt. Der Mann, der den Titel " der dickste Mann der Welt " beanspruchte, bevor er im Alter von 44 Jahren traurig verstarb.

Keith Martin wog auf seinem Höhepunkt 70 Steine, doch dieses Bild zeigt, wie seine Skelettstruktur ausgesehen haben könnte. Es zeigt auch, dass der menschliche Körper nicht wirklich dafür ausgelegt ist, all dieses zusätzliche Gewicht aufzunehmen.

Rntgen eines schwangeren Hundes

Dieses seltsam gruselige, aber auch wunderschöne Röntgenbild zeigt alle Skelettknochen der zahlreichen Welpen in diesem schwangeren Hund. Es sieht kaum so aus, als gäbe es genug Platz für ihre Organe mit all dem Raum, den sie einnehmen.

Fehlende Kindermodelle

Leider werden jedes Jahr viel zu viele Kinder vermisst. Computertechnologie wird oft verwendet, um Modelle davon zu erstellen, wie diese Kinder nach Monaten oder Jahren aussehen könnten. Dieses Bild gibt einen überraschenden Einblick in die Genauigkeit dieser Systeme.

Das erste Bild zeigt ein Foto von dem Zeitpunkt, an dem das Kind vermisst wurde, und dann ein "Fortschritts" -Modell, wie es nach all der Zeit aussehen könnte, für die es vermisst wurde, neben dem gefundenen Bild, als es schließlich gerettet oder gefunden wurde.

Raumfahrt ohne Kabel

Dieses Bild zeigt den Astronauten Bruce McCandless II, der 1984 den ersten Weltraumspaziergang ohne Kabel mit seiner Manövriereinheit unternahm.

Er gab seine Gedanken zu dem Ereignis:

"Ich war stark übertrainiert. Ich wollte nur raus und fliegen. Ich fühlte mich sehr wohl ... Es wurde so kalt, dass meine Zähne klapperten und ich zitterte, aber das war eine sehr kleine Sache. ... Mir wurde von dem leisen Vakuum erzählt, das Sie im Weltraum erleben, aber mit drei Funkverbindungen, die sagen: "Wie hält sich Ihr Sauerstoff?", "Halten Sie sich von den Motoren fern!" und Wann bin ich an der Reihe?, es war nicht so friedlich ... Es war ein wunderbares Gefühl, eine Mischung aus persönlicher Begeisterung und beruflichem Stolz: Es hatte viele Jahre gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen war. "

Geisterpfel

Geisteräpfel werden aus einem ziemlich interessanten Phänomen hergestellt, bei dem gefrorenes Wetter einen Apfel mit Eis bedeckt. Wenn der Apfel im Inneren verrottet und herausfällt, bleibt die eisige Schale zurück und Sie erhalten einen Eisapfel.

Die hchste Statue der Welt

Dieses Bild zeigt die Statue der Einheit . Es ist die höchste Statue der Welt - angeblich fast doppelt so groß wie die Freiheitsstatue. Es zeigt den indischen Staatsmann und Unabhängigkeitsaktivisten Sardar Vallabhbhai Patel, einen hoch angesehenen Führer Indiens.

Der Bau soll 360 Millionen US-Dollar gekostet haben und fünf Jahre gedauert haben. Mit Sicherheit ein Wunder der modernen Welt und eine angemessene Hommage an einen großen Mann.

Wie Babys Rntgenstrahlen bekommen

Dieses seltsame und etwas furchterregend aussehende Gerät ist als Pigg-O-Stat bekannt , eine Wegfahrsperre, die ein Kind daran hindert, sich zu winden, während es gescannt wird. Wir sind uns ehrlich gesagt nicht sicher, wie gut dies bei den meisten Kindern ankommen würde, aber es ist sicherlich etwas zu sehen.

Die Erde steigt auf

Dieses Foto von 1968 zeigt den Blick von Apollo 8 - der ersten bemannten Mission zum Mond. NASA-Astronauten an Bord der Mondlandefähre haben es geschafft, diese Ansicht unseres Heimatplaneten einzufangen, als sie von der anderen Seite des Mondes auftauchten. Der erste unglaubliche Blick auf unseren Planeten aus der Ferne, aus menschlicher Sicht.

Oberschenkelknochen auf dem Mars

Im Jahr 2014 nahm der Curiosity Rover der NASA einige ziemlich interessante Bilder vom Mars auf, darunter dieses, das einen sehr seltsam geformten Felsen zu zeigen schien, der wie ein menschlicher Oberschenkelknochen aussah. Natürlich würden Knochen, die auf dem roten Planeten entdeckt wurden, eine ziemlich große Sache sein, aber es wurde entschieden, dass es viel wahrscheinlicher war, dass es sich um einen Stein handelte, der vom Wetter erodiert worden war.

Ein Ftus mit 18 Wochen

Dieses Bild stammt aus Lennart Nilssons Fotoessay, der 1965 vom Life Magazine als "Drama des Lebens vor der Geburt" veröffentlicht wurde.

Diese Fotos zeigten der Welt, wie ein sich entwickelnder Fötus aussieht. Eine tragische Geschichte, in der die meisten fotografierten Feten außerhalb des Mutterleibs aufgenommen wurden und aus verschiedenen Gründen abgebrochen wurden.

Jahre später geben Nilssons Fotografien immer noch den klarsten und auffälligsten Blick auf das menschliche Leben in seinen frühesten Stadien.

Ein Leuchtturm davor und danach

Diese erstaunliche Aufnahme zeigt einen Leuchtturm in Michigan vor und nach einem großen Eissturm. Die Folgen sind sicherlich unglaublich, aber wahrscheinlich nicht ideal für die arme Person, die den Mann als Leuchtturm hat.

Blitz kollidiert mit Vulkanausbruch

Ein unglaublicher Blick auf die Kraft von Mutter Natur, sowohl an Land als auch am Himmel, als ein erstaunlicher Gewittersturm mit der erstaunlichen Kraft eines ausbrechenden Vulkans kollidiert.

Haifischgestein

Eine kreative Seele nahm sich die Zeit, um diesen großen spitzen Stein zu malen und ihn wie einen wütenden Hai aussehen zu lassen. Jaws hat im Wesentlichen das Meer besucht.

Der kleinste Computer der Welt und ein Reiskorn

Dies ist der Michigan Micro Mote , der kleinste funktionierende Computer der Welt, der zum Größenvergleich neben einem Reiskorn fotografiert wurde. Später im Jahr 2018 hat IBM ein Gerät verbessert , das nicht größer als ein Salzkorn ist .

Dein Gesicht ist voller Nerven

Deshalb gehen Kopfschmerzen und Zahnschmerzen oft Hand in Hand. Es gibt viele Nerven im menschlichen Körper und eine überraschende Anzahl von ihnen führt in Ihr Gesicht und Ihren Mund.

Ein Flur, der die Leute am Laufen hindern soll

Dieser Flur wurde mit einer gezielten optischen Täuschung gestaltet. Es soll verhindern, dass Leute auf dem Flur rennen, da sie zu besorgt sind, in das Loch zu fallen. Sicherlich müssen Sie zweimal darüber nachdenken, zwischen den Türen zu stürzen.

Groe und unglaubliche Eiskristalle

Wir wissen, wie unglaublich Schneeflocken und Eiskristalle sein können. Alles, was Sie tun müssen, ist, einige der fantastischen Makrofotos dieser natürlichen Formationen zu sehen, um sie zu schätzen. Aber dieser ist etwas Besonderes. Ein massiver Eiskristall aus den eisigen Tiefen der Schweiz mit erstaunlichen Mustern und Formen in der Hand.

Ein neu gestaltetes Klavier

Als ein Redditor auf ein Klavier stieß, das kaputt und irreparabel war, beschlossen sie, ihm neues Leben einzuhauchen, indem sie es in dieses schicke Regal umwandelten. Ein Schuss LED-Hintergrundbeleuchtung und eine sorgfältige Platzierung von Pflanzen / Gegenständen und sie haben ein praktisches Kunstwerk für ihr Zuhause geschaffen.

Lesen Sie hier mehr darüber, wie es dazu kam .

Eine Decke voller Enten

The Voyage of Buck ist ein Pub in Edinburgh, Schottland. In dieser Kneipe ist ein interessantes Gesprächsthema in die Decke eingebaut - eine Glasbox mit 750 Gummienten. Diese faszinierende und eigenartige Beleuchtungsinstallation wurde von Splintr entworfen und gebaut und bietet auch lokalen Trinkern und Besuchern eine brillante Aussicht.

3D gedruckte Gehirne

Was Sie hier sehen, ist im Wesentlichen sein und ihr Gehirn. Diese wunderbar detaillierten 3D-gedruckten Gehirne basieren auf MRT-Scans eines Mannes und einer Frau, die dann in physische Drucke umgewandelt wurden, die aufbewahrt werden können. Ziemlich cool, wenn Sie darüber nachdenken, wie oft würden Sie Ihr eigenes Gehirn in Ihren Händen halten? Wir sind uns nicht sicher, warum sie blau sind, aber wir klopfen nicht an, wie interessant sie sind.

Sonnenuntergang auf der Erde von oben gesehen

Dieses Foto vom Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation Alexander Gerst zeigt, wie beeindruckend ein Sonnenuntergang von oben gesehen ist.

Sie dachten, sie sahen aus unserer Höhe fantastisch aus, aus diesem Blickwinkel sind sie noch beeindruckender.

Eine interessante Schockwelle

Dieses fantastische, perfekt abgestimmte Foto bietet einen ungewöhnlich beeindruckenden Blick auf eine Explosion. Aber es ist nicht die Explosion, die interessant ist, sondern die Schockwelle, die eindeutig von ihr ausgeht. Die klare Stoßwelle scheint wie ein unsichtbarer Schild auszusehen, der die Umgebung vor der Explosion schützt.

Unheimliche Halloween-Kostme aus den 1930er Jahren

Wir sehen Ihre Halloween-Bemühungen und zeigen Ihnen dieses bemerkenswert gruselige Foto aus den 1930er Jahren mit Kindern, die alle möglichen übergroßen Masken und Verzierungen tragen. Seltsamerweise das Zeug von Albträumen.

Politiker diskutieren ber die globale Erwrmung

Diese Skulptur von Issac Cordal ist vielleicht eines der passendsten Bilder der letzten Jahre. Sie befindet sich in Berlin und zeigt eine Gruppe von Politikern, die sich über die globale Erwärmung unterhalten.

Sie leugnen zweifellos, dass es ein Problem ist. Trotz des Wassers, das sich um sie herum erhebt.

Wchter der Arktis

Dieses Foto sieht aus wie etwas aus einer anderen Welt, wurde aber tatsächlich in Lappland aufgenommen. Im Winter sinken die Temperaturen dort auf minus 40 Grad Celsius und das Jetzt, das die lokalen Bäume verschlingt, gefriert oft in seltsamen und wunderbaren Formen.

Das Ergebnis dieser Winterkälte ist sicherlich etwas zu bewundern.

Schreiben von Adrian Willings.