Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Schöne an der Makrofotografie ist, dass sie Details einfängt, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Es entführt uns in ganze Welten, in die wir normalerweise nicht eingeweiht sind, und ist zu einer unglaublich beliebten Fototechnik geworden, sowohl für Forschungs- als auch für Unterhaltungszwecke.

In der Lage zu sein, Schneeflocken, die Augen von Insekten und das Abprallen von Licht von einer Seifenblase zu untersuchen, kann verborgene Schätze und Erkenntnisse enthüllen, die für wissenschaftliche und technologische Zwecke genutzt werden können.

Technisch gesehen ist die Makrofotografie (auch als Fotomakrofotografie bekannt) eine Möglichkeit, extreme Nahaufnahmen von kleinen Objekten aufzunehmen. Das macht die Makrofotografie von Insekten so reizvoll. Der Begriff bezieht sich auf die Tatsache, dass die Größe des Motivs auf dem Foto mindestens so groß erscheint wie im wirklichen Leben, wenn nicht sogar lebensgroß. Ein Makroobjektiv ist daher ein Objektiv, das Abbildungsverhältnisse von mindestens 1:1 ermöglicht.

Die beste Makrofotografie wird von DSLRs aufgenommen, die mit „echten“ Makroobjektiven oder Verlängerungsrohren ausgestattet sind, aber viele Telefone können jetzt mit Makroobjektiven ausgestattet werden, um mit diesen teureren Setups mitzuhalten, und einige wie das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max kommen mit Makroobjektiven.

Um Sie bei Ihren Makrofotografie-Projekten zu inspirieren oder Ihnen einfach zu helfen, der Hektik der Arbeit zu entfliehen, finden Sie hier einige der besten Makrofotografie-Aufnahmen im Internet, von denen wir einige selbst gemacht haben.

Zimmermann Biene

Für das ungeübte Auge sieht diese unglaubliche Makroaufnahme wie das Gesicht einer Wespe aus. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Kreatur jedoch um eine Ceratina oder Zimmermannsbiene aus Vietnam. In Größe und Aussehen Hummeln ähnlich, hat die Zimmermannsbiene ihren Namen von der Art, wie sie sich in Bäume oder Holzrahmen gräbt, um ihr Nest zu bauen. Sie sind jedoch weniger gesellig als Hummeln und weniger bunt und behaart. Die Männchen können nicht stechen, während die Weibchen – wie das abgebildete – stechen können, dies aber nur tun, wenn sie provoziert werden. Diese Aufnahme wurde mit einer Canon Mark II 5D gemacht.

Schneeflocke

Schneeflocken gehören neben Insekten zu den schönsten – aber auch am schwierigsten einzufangenden – Motiven für die Makrofotografie. Aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer zarten Natur schmelzen sie fast, sobald sie auf eine wärmere Oberfläche treffen; nur in der Lage, für längere Zeit intakt zu bleiben, wenn sie mit mehreren anderen Flocken in Kontakt kommt. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit gibt es sie in einer von 35 Formen. Diese Aufnahme wurde vom Fotografen Alexey Kljatov mit einem Helios 44M-5-Objektiv von einer einzelnen, 4 mm zusammengesetzten Schneeflocke in Moskau aufgenommen, die auf einen Wollpullover gefallen war.

Froschauge

Diese fantastische Aufnahme zeigt den Fotografen Egor Kamelev und seine Sony ILCE-7RM2 im Spiegel eines Frosches. Die hervortretenden Augen einer Amphibie geben ihnen ein Sichtfeld von fast 180 Grad und ihre Form und Linse macht sie unglaublich bewegungsempfindlich und bietet eine hervorragende Nachtsicht. Darüber hinaus zieht ein Frosch, wenn er Nahrung schluckt, seine Augen in den Gaumen, um das Essen in den Rachen zu schieben.

Seifenblase

Dieses Bild könnte mit der Oberfläche eines Auges verwechselt werden, ähnlich den Mustern auf dem Froschauge oben, ist aber tatsächlich Teil einer Seifenblase. Blasen bilden sich, wenn Wasser zwischen zwei Schichten von Seifenmolekülen eingeschlossen wird. Sie schrumpfen auf die kleinstmögliche Form, eine Kugel, und hält die Luft im Inneren, bis die Versiegelung gebrochen ist oder das Wasser verdunstet.

Obwohl Seifenblasen das Licht auf die gleiche Weise brechen können, wie es ein Regenbogen auf Wasser oder durch Glas tut, werden die erstaunlichen Farben in dieser Aufnahme durch Lichtwellen verursacht, die zwischen den Seifenschichten hin und her reflektiert werden. Aus diesem Grund können Sie in Blasen oft Spiegelungen Ihres eigenen Gesichts sehen, aber nicht in Regenbögen. Die Helligkeit und der Farbumfang hängen von der Dicke der Schichten ab.

Springende Spinne

Springspinnen sind an ihrer bizarren Augenanordnung sofort erkennbar und gehören zu den faszinierendsten Spinnentieren der Welt.

Sie sind winzig – mit einer Länge von nur 1 mm bis zu 25 mm –, können aber bis zum 50-fachen ihrer Körperlänge springen. Anstelle von speziell angepassten Beinen, wie sie bei einer Heuschrecke zu sehen sind, fließt beim Springen der Springspinne ein Blutstrom zu ihren Beinen, lässt sie sich ausstrecken und schleudert die Spinne in die Luft. Diese Aufnahme wurde mit einer Canon Mark II 5D mit Zerene Stacker, Stackshot Sled, 65 mm Canon MP-E 1-5X Makroobjektiv und Twin Macro Flash in Styropor Cooler aufgenommen.

Betrachten

Angesichts ihrer relativ geringen Größe enthalten Uhren wie das abgebildete Damenuhrwerk (oder -modul) bemerkenswerte Technik. Mit einem elektronischen Oszillator, der von einem Quarzkristall reguliert wird, halten moderne Uhren die Zeit, indem sie ein Signal mit einer unglaublich präzisen Frequenz erzeugen.

Mechanische Uhren verwenden stattdessen einen Uhrwerkmechanismus, um den Lauf der Zeit zu messen. Bei mechanischen Uhren und Uhren entsteht das ikonische Ticken, wenn die Uhrzeiger über die Uhrenräder vorwärts bewegt werden. Diese von Guy Sie aufgenommene Aufnahme wurde mit einer Canon EOS 350D Digital und Verlängerungsrohren aufgenommen – eine billigere Möglichkeit, Makroaufnahmen zu machen, ohne ein teures Makroobjektiv zu kaufen. Das abgebildete Uhrwerk wird derzeit als Manschettenknopf getragen und misst nur 17 mm Breite.

Orchidee

Ihre ungewöhnliche Form, leuchtende Farben und frische Düfte machen die exotische Orchideenblüte seit Jahrhunderten zu einer beliebten Blüte. Sie werden so geschätzt, dass sie die Nationalblumen von Ländern wie Panama, Honduras und Singapur sind, und seit 2800 v. Chr. wird die Orchidee in chinesischen Kräuterheilmitteln zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten und Beschwerden verwendet. Eine der wohl bekanntesten Blüten der Orchideengattung ist die Vanille, aus der Vanilleextrakt gewonnen wird.

Libelle

Eine weitere großartige Aufnahme von Egor Kamelev. Dieses Bild zeigt das Gesicht einer erwachsenen Libelle, die mit Tau bedeckt ist. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie auch eine Ameise in der Mitte ruhen sehen. Die Augen einer Libelle sind sogenannte Facettenaugen und bestehen aus Tausenden von winzigen, unabhängigen Photorezeptoren, die das Insekt verwendet, um Helligkeit und Farbe zu unterscheiden. Dies verringert die Auflösung etwas, hilft ihnen aber, schnelle Bewegungen zu erkennen und gibt ihnen ein beeindruckend großes Sichtfeld. Die Aufnahme wurde mit einem Sony ILCE-7RM2 aufgenommen.

Ein 10-Euro-Schein

Makrofotografie muss sich nicht nur um Insekten handeln oder mit einer DSLR-Kamera aufgenommen werden. Dies wurde mit dem iPhone 13 Pro aufgenommen und zeigt, dass man bei genauem Hinsehen Schrift auf der Notiz erkennen kann, die mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.

Sonnenbeschienene Blätter

Blätter sind eine fantastische Gelegenheit für die Makrofotografie. Sie enthalten so viele Details. Wie dieses Rosenblatt zum Beispiel. Aufgenommen mit dem iPhone 13 Pro Max.

Lego Minifiguren

Erwecken Sie diese Minifig-Gesichter mit einer Makroaufnahme zum Leben, die Sie aus nächster Nähe wie eine Person sehen lässt.