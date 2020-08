Erstaunliche Bilder unseres Mondes in allen Formen und Größen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist nun über 50 Jahre her, dass die Menschheit mit der ersten Mondlandung durch Apollo 11 am 20. Juli 1969 zum Mond ging. Und mit den laufenden Plänen der NASA, bis 2024 wieder auf dem Mond zu landen, haben wir uns überlegt, wie wir besser feiern können als mit Eine Sammlung der besten Fotos des Mondes in seiner ganzen Pracht, die Sie genießen können.

Genießen Sie die Auswahl an inspirierenden Bildern unseres Mondes in allen Formen und Größen:

Mond ber Los Angeles

Dan Marker-Moore machte in knapp 28 Minuten eine Serie von 11 Bildern, die den Mond über der Stadt Los Angeles in den USA festhielten. Diese Fotos wurden dann zu diesem brillanten Nachtkomposit kombiniert. Ein fantastischer Blick über die Stadtlandschaft.

Mineralischer Mond

Es mag wie ein ziemlich faszinierender Planet in den Tiefen des Weltraums aussehen, aber dies ist immer noch unser Mond. Das Bild wurde verarbeitet und seine Farben wurden stark verbessert, um Variationen des Mondregolithen zu zeigen - die Schichten aus Staub, Erde, gebrochenem Gestein und anderen Materialien auf der Oberfläche.

Dieses brillante Bild von Andrew McCarthy ( Cosmic_background ) hebt das Wunder des Mondes hervor und zeigt all die verschiedenen Asteroideneinschläge, die auf seiner Oberfläche aufgetreten sind. Die Ausbreitung der Farbe zeigt, wie weit sich die Trümmer bei jedem Aufprall ausbreiten, und die daraus resultierende gemalte Ansicht der Geschichte.

Leuchtkraftvergleich

Mit diesem Bild wollte Andrew McCarthy zeigen, wie unterschiedlich der Mond und unser Planet in Bezug auf ihre Leuchtkraft sind:

"Der Vollmond wird als dieses helle, leuchtende Ding dargestellt, aber es ist tatsächlich so dunkel wie Asphalt in der Sonne."

Unser Haus reflektiert dank der Atmosphäre viel Sonnenlicht und sieht nachts noch prächtiger aus. Aber es ist immer noch nicht zu leugnen, wie großartig der Mond sein kann.

Supermoon ber Manhattan

Anfang 2018 hatten wir das Glück, das Erscheinen des Supermoons zu sehen . Eine größere als normale Sicht auf den Vollmond, die aufgrund der Nähe zur Erde in bestimmten Zeiträumen entsteht.

Dieses Foto von Alexander Krivenyshev zeigt diesen Supermoon in seiner ganzen Pracht über der Skyline von Manhattan.

Mondschnheit

Dies ist eine Ansicht eines der Einschlagskrater auf dem Mond, die 2018 von der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera aufgenommen wurden.

Dieser Krater ist zu klein, um von der Erde aus gesehen zu werden, aber einer von vielen auf der Mondoberfläche. Es wird angenommen, dass es auch im großen Schema der Dinge ziemlich jung ist. Die NASA hat es auf der Grundlage der Muster von Ejekta und umgebenden Strahlen auf ein Alter von rund 100 Millionen Jahren datiert.

Seltsam schön angesichts des explosiven Schadens, der beim Aufprall aufgetreten sein muss.

Ein entfernter Blick auf den Mond

Diese winzige Ansicht des Mondes am fernen Horizont der Erde wurde von der Astronautin Karen Nyberg aufgenommen. Es wurde 2013 von der Internationalen Raumstation aufgenommen und zeigt eine ungewöhnliche Ansicht, die wirklich zeigt, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist und wie unbedeutend wir alle im großen Schema der Dinge sind.

Totale Mondfinsternis

Diese farbenfrohe Ansicht des Mondes wurde aus den Wüsten von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen. Es zeigt eine fantastisch farbenfrohe totale Mondfinsternis, die im Juli 2018 stattfand.

Super Blue Blood Moon

Dies ist ein weiteres Bild des Mondes, das noch einmal in seinem Supermond-Zustand gesehen wird. Dies ist Super Blue Blood Mond ist nicht nur wegen seiner engen Umlaufbahn zur Erde ungewöhnlich, sondern auch, weil es das zweite Mal war, dass der Mond in diesem Monat voll war.

Dieses besondere Foto zeigt den Mond unter den National Capitol Columns in Washington DC und wurde im Januar 2018 von Aubrey Gemignani aufgenommen.

Fotomosaik des Landeplatzes von Surveyor 7

Dieses Bild zeigt ein Fotomosaik des Landeplatzes von Surveyor 7 in der Nähe des Tycho-Kraters. Das Foto selbst ist nicht so bemerkenswert, bis Sie die Geschichte kennen. Vermesser 7 war der siebte und letzte Mondlander, der geschickt wurde, um den Mond zu erkunden.

Dieser Vermesser landete am 10. Januar 1968 auf der Mondoberfläche. Er wurde kurz darauf beschädigt und hörte im Februar dieses Jahres auf zu senden. Es gelang jedoch, insgesamt 21.091 zu übertragen, bevor dies geschah.

Unser Zuhause

1969 gelang es der Besatzung des Raumschiffs Apollo 11, dieses beeindruckende Bild aufzunehmen, das unseren Heimatplaneten zeigt, der sich über den Horizont des Mondes erhebt. Diese ikonische Ansicht zeigt die dunklen Grautöne der Mondoberfläche und wie groß, fett und blau die Erde im Hintergrund des Weltraums sein kann.

Eine 81MP-Ansicht

Diese unglaublich helle und detaillierte Ansicht des Mondes wurde aus 50.000 Fotos mit zwei verschiedenen Kameras erstellt, um ein 81-Megapixel-Meisterwerk zu schaffen. Es ist eines der vielen großartigen Werke von Andrew McCarthy und ein weiterer fantastischer Blick auf den Mond in seiner vollen Pracht.

Ein Sternenhimmel

Es ist nicht zu leugnen, dass der Mond atemberaubend ist, aber es ist leicht zu vergessen, wie klein er als Teil des Kosmos ist. Diese sternenklare Nachtansicht des Mondes, umgeben von Milliarden von Sternen, bietet einen wunderbaren Blick auf den Weltraum in seiner ganzen Pracht.

Ein wachsender Mond

Diese Aufnahme wurde im April 2020 von der Internationalen Raumstation aufgenommen und zeigt einen Mond. Nicht vollständig beleuchtet, aber in der Dunkelheit des Weltraums großartig hervorgehoben.

Ein abnehmender Mond ber dem Horizont

Ein weiteres unglaubliches Bild des Mondes aus der Sicht der Internationalen Raumstation zeigt, wie er über den Horizont unseres Planeten direkt über der Küste Angolas ragt.

Hier wirkt es winzig und unbedeutend, nur nicht weniger fantastisch.

Ein Mosaik des Nordpols

Dieses Bild des Mondes wurde von der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera aufgenommen und mit 983 Bildern hergestellt, die über einen Zeitraum von einem Monat im Jahr 2011 aufgenommen wurden.

Eine abgenutzte und verwitterte Oberfläche umgibt eine Stange, die fast permanent im Schatten liegt.

Buzz Aldrin auf dem Mond

Gibt es ein anderes ikonischeres Bild als den Astronauten Buzz Aldrin, der auf der Mondoberfläche läuft?

Das Bild wurde von Neil Armstrong, einem Astronautenkollegen, aufgenommen und zeigt eine Ansicht der Mondregion Sea of Tranquility, die während der Apollo 11-Mission erkundet wurde.

Hubble und die Mondfinsternis

Während der Mondfinsternis im Jahr 2019 wurde das Hubble-Weltraumteleskop auf unserem Mond trainiert, damit es als Spiegel verwendet werden kann, um das Ozon unserer eigenen Atmosphäre zu betrachten.

Diese Beobachtung kann dann verwendet werden, um durch Beobachtung ihrer Biosignaturen nach Beweisen für das Leben auf anderen Planeten zu suchen.

Die Erde und der Mond

Dieses Bild ist eigentlich die Kombination von zwei Bildern kombiniert. Beide wurden 1992 vom Galileo-Raumschiff getrennt erfasst, als es sich auf den Weg zum Jupiter-System machte.

Der Mond scheint stumpf und leblos im Vergleich zu den wirbelnden Wolken und dem blauen Farbton des Ozeans auf der Oberfläche unseres Planeten.

Ein Metallmond?

Dieses Bild wurde mit dem Raumschiff Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA erstellt. Die Bedeutung, die es umgibt, ist vielleicht interessanter als das Bild selbst.

Forscher des Teams, das die Miniatur-Hochfrequenzinstrumente des Lunar Reconnaissance Orbiter verwendete, entdeckten Hinweise auf mehr Metalle wie Eisen und Titan, als bisher auf der Mondoberfläche vermutet wurden.

Unter der Oberfläche wird jetzt angenommen, dass es viel mehr Mineralien gibt, die von einer interessanten Geschichte unseres nächsten Nachbarn erzählen.

Schreiben von Adrian Willings.