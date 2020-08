Atemberaubende Bilder des Mars, wie Sie sie noch nie gesehen haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es könnte den Spitznamen "roter Planet" tragen, aber der Mars bietet viel mehr als nur Steine und roten Staub. Die Bilder der NASA zeigen viel verborgene Schönheit und Intrigen.

Wir haben das Archiv durchsucht, um eine Auswahl der besten und interessantesten Bilder auszuwählen, die die NASA zusammengestellt hat.

Staubteufel

Dieses Bild aus dem Jahr 2012 wurde von der HiRISE-Kamera (High Resolution Imaging Science Experiment) der NASA auf dem Mars Obiter aufgenommen und zeigt einen großen Staubteufel, der eine schlangenartige Form über die Oberfläche des roten Planeten wirft.

Es wird vermutet, dass der Staubteufel etwa 800 Meter hoch und 30 Meter im Durchmesser war.

Sdpolspinnen

Fürchte dich nicht, dies sind keine riesigen außerirdischen Spinnen, sondern Risse auf der Marsoberfläche. Dies wurde 2009 vom Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen und zeigt eine Region des Südpols des roten Planeten, in der Risse auf der Oberfläche aufgetreten sind.

Es wird angenommen, dass diese Risse aufgetreten sind, als Kohlendioxid aus dem schmelzenden Eis ausgetreten ist und sich in die Atmosphäre zerstreut hat. Wir sind nur froh, dass sie sich nicht bewegen.

Neugier Selfie

Welche Sammlung von Marsbildern wäre ohne ein Selfie eines Marsrovers vollständig? Diese Aufnahme des Curiosity Rovers wurde 2015 gemacht . Dieses Bild ist eigentlich eine Sammlung von Bildern, die am Standort "Mojave", wo der Rover damit beschäftigt war, Gesteinsproben zur Analyse zu bohren und zu sammeln.

Andere ähnliche Bilder von Curiosity, die sich mit der Analyse der Landschaft beschäftigen, wurden in Rocknest , John Klein und Windjana aufgenommen . Wir lieben die Idee, dass diese Rover die Oberfläche des Planeten durchstreifen und wichtige Tests für die gesamte Menschheit durchführen.

Staub und Frost auf der Oberflche

Mitte 2018 hat der Mars Reconnaissance Orbiter der NASA Bilder von Sanddünen in den nördlichen Regionen des Mars aufgenommen. Diese schienen helle Staubschichten zu zeigen, die über andere dunklere Sandregionen geblasen wurden.

Eine genaue Beobachtung zeigt einige Flecken von Trockeneis an den Rändern der Dünen - Flecken, die sich während der Sommersaison schnell in Gas verwandeln würden.

Blaue Dnen

Ein weiteres Bild vom Mars Reconnaissance Orbiter der NASA zeigt ein Gebiet des Mars mit klassischen Barchan-Dünen (halbmondförmigen Sanddünen). Diese Dünen haben sich im Boden des Lyot-Kraters angesammelt.

Ein Bereich der Dünen scheint, wenn die Farbe verbessert wird, ein kühles Türkisblau zu sein, was zeigt, dass er aus einem viel feineren Material besteht als die Umgebung.

Ein weiteres Bild des gleichen Gebiets, das 2017 aufgenommen wurde, zeigt einige ähnlich seltsame und wundervolle Formen im Krater.

Frostige Oberflche

Dieses Bild vom Nordpol des Mars zeigt dicke Eisschichten auf der Oberfläche des Planeten. Es ist nicht alles nur Steine und Staub da unten.

Dieses Bild wurde vom Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen, der den in diesem Gebiet angesammelten saisonalen Frost auffing.

Mars Lawinen

Dieses Bild des Mars gehört zu einer Serie aus den nördlichen Polarregionen des Planeten. Dieser Bereich zeigt im Laufe der Jahre viele Veränderungen und umfasst nicht nur die Bildung neuer Eisblöcke, sondern auch das Einstürzen von Abschnitten der Eisklippen. Die NASA hat auch eine ziemlich großartige Sicht darauf .

Dieses neue Bild wurde vom Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen, der damit beauftragt war, Regionen des Mars, die Jahre zuvor aufgenommen worden waren, neu abzubilden, um die Landschaft zu vergleichen. Genau wie auf der Erde hat sich in diesen Jahren viel verändert, selbst seit das Gebiet 2006 zum ersten Mal abgebildet wurde.

Mgliche Methanquellen

Im Jahr 2018 hat der Mars Orbiter dieses Bild der Oberflächen in der Chryse Planitia-Region des Planeten nahe dem Äquator aufgenommen. Das Bild zeigt große Hügel, die angeblich Hunderte von Metern groß sind.

Wissenschaftler wissen nicht genau, was diese Hügel verursacht hat, glauben jedoch, dass dies entweder auf Lavaeruptionen oder auf heißen Schlamm zurückzuführen ist, der unter der Oberfläche austritt. Wenn es das letztere ist, könnte es durchaus auf Anzeichen von Methan auf dem Mars hinweisen - etwas, wonach Wissenschaftler schon seit einiger Zeit gesucht haben.

Dnen bei Nili Patera

Dieses Bild von Nili Patera zeigt einige interessante Einblicke in das Wetter des Mars. Die im Bild aufgenommenen Dünen zeigen, dass Winde an der Oberfläche kontinuierlich von Ost nach West wehen und Sand über das Gebiet bewegen.

Hier findet eine allmähliche Sandbewegung statt, wobei sich die Dünen im Laufe der Zeit neu positionieren, während der Wind den Sand weiter bewegt.

Schichten der Geschichte

Viele dieser Bilder sind nicht nur unglaubliche Ansichten des Planeten, sondern bieten auch wissenschaftliche Einblicke in die Geschichte des Mars, die hier auf der Erde untersucht werden können:

"Die geologische Geschichte eines Planeten ist in seinen Schichten geschrieben. Die Erosion der Oberfläche zeigt mehrere Schattierungen von hellen Schichten, wahrscheinlich Sedimentablagerungen, wie in diesem Bild gezeigt, das von der HiRISE-Kamera auf dem Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen wurde. Die neueste geologische Merkmale sind die schmalen Sanddünen, die sich über alle Felsen schlängeln.

HiRISE arbeitet in sichtbaren Wellenlängen, genau wie menschliche Augen, jedoch mit einer Teleskoplinse, die Bilder mit Auflösungen erzeugt, die bei Planetenerkundungsmissionen noch nie zuvor gesehen wurden. Mit diesen hochauflösenden Bildern können Wissenschaftler Objekte mit einer Größe von 1 Meter (etwa 3 Fuß) auf dem Mars unterscheiden und die Morphologie (Oberflächenstruktur) viel umfassender als je zuvor untersuchen. "

Spuren im Staub

Genau wie die Erde ist die Marsoberfläche regelmäßig Staubteufeln ausgesetzt - wohlgeformte und starke Wirbelwinde unterschiedlicher Größe, die Schmutz auf der Oberfläche aufwirbeln. Dieses Bild zeigt lange dunkle Spuren, auf denen diese Wirbelwinde vorbeigekommen sind und den Schmutz herumgeweht haben. Die dunkleren Linien zeigen das Material unter dem üblichen Oberflächenschmutz und Staub.

Gehirngelnde

Ein wunderbar seltsames Bild der Marsoberfläche, das beiläufig als "Gehirngelände" bezeichnet wird - dies ist anscheinend eines der ungelösten Rätsel des Planeten. Dieses seltsam aussehende strukturierte Gelände besteht aus Graten und Tälern, die über den Mars verteilt sind.

Es wird angenommen, dass unter der Oberfläche vergrabenes Wasser diese seltsamen und wunderbaren Formen verursacht, wenn es sublimiert (sich in ein Gas verwandelt) und aus dem Land austritt. Es sind jedoch weitere Daten erforderlich, um dies als Tatsache festzustellen.

Wieder Gehirngelnde

Eine andere Ansicht des gleichen Gebiets zeigt das seltsame Weben der Landschaft und die Ähnlichkeit mit dem menschlichen Gehirn ist unheimlich.

Auge auf den Sturm

Mitte 2018 hat das Hubble-Weltraumteleskop dieses Bild des Mars aufgenommen, als es seit 2003 in die Nähe unseres Hauses gelangte.

Auf dem Bild ist ein Staubsturm zu sehen, der auf dem ganzen Planeten wütete und den gesamten Mars in einer riesigen Staubwolke bedeckte. Ein weiteres Highlight sind die beiden Pole des Planeten, die von einer hellen Wolkendecke bedeckt sind.

Die beiden hellen Punkte, die in der Dunkelheit des den Planeten umgebenden Weltraums zu sehen sind, sind Phobos und Deimos - die beiden Monde, die zum Mars gehören.

Ttowierter Mars

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2007 und zeigt das Russell Crater Dünenfeld. Dieses Gebiet des Mars ist oft mit Kohlendioxidfrost bedeckt. Wenn dieser Frost verdunstet, ändert sich der Bereich erheblich. Oben im Bild sind Flecken des verbleibenden Frosts zu sehen. Die schwarzen Markierungen sind der Rost von Staubteufeln, die über die umgebende Landschaft ziehen.

Sommeransichten

Dieses Bild zeigt die südliche Hemisphäre des Mars am Ende des Sommers. Die Gipfel der Gebirgszüge scheinen hier mit Eis und Schnee bedeckt zu sein, aber die NASA sagt, dass dies in dieser Sommerperiode nicht möglich ist und es sich eher um Mineralvorkommen handelt.

Deuteronilus Mensae

Dieses Bild vom Mars Reconnaissance Orbiter zeigt die Marsregion Deuteronilus Mensae. Auf der rechten Seite des Bildes ist eine lappenförmige Formation zu sehen. Es wird angenommen, dass diese Formationen durch eisige Regionen des Landes verursacht werden, die sich sublimieren und zerstreuen.

Altes Grundgestein

Diese Ansicht zeigt einige gerade Grate im alten Grundgestein, das die Marsoberfläche in der Nähe von Nirgal Valles bildet - einem der längsten Täler der Welt.

Es wird angenommen, dass dieses Grundgestein im Laufe der Zeit hart geworden ist und Milliarden von Jahren der Erosion standhalten konnte. Eine beeindruckende Leistung für eine faszinierende Aussicht.

Eine erstaunliche Mesa

Ein weiteres unglaubliches Bild von der Marsoberfläche zeigt eine kleine Mesa, die von Sanddünen umgeben ist. Das Gebiet ist stark erodiert und umfasst mehrere Sedimentablagerungen innerhalb der Mesa. Ein wunderschöner Blick auf die Kraft der Natur auf dem Mars und wie der Planet auf die Umgebung reagiert.

Sahekis geheime Schichten

Diese Ansicht zeigt den Saheki-Krater - einen Krater mit einem Durchmesser von rund 84 Kilometern. Dieser Krater ist mit Schwemmfächern (dreieckigen Ablagerungen) gefüllt, die wahrscheinlich entstanden sind, als beim Schmelzen von Schnee verschiedene Materialien vom Rand des Kraters in die Mitte transportiert wurden.

Das Ergebnis ist ein wunderschönes, farbenfrohes und faszinierendes Stück Marslandschaft, das vom Mars Reconnaissance Orbiter brillant eingefangen wurde.

Schichten und Dnen

Der größte Teil der Marsoberfläche ist mit Staub, Schmutz und anderen Materialien bedeckt, die das darunter liegende Grundgestein bedecken. Dieses Bild zeigt einen Bereich des Planeten, in dem das Grundgestein den Elementen ausgesetzt ist. Hier sind Schichten von rotem Grundgestein mit Altersringen zu sehen.

Der Hargraves-Krater

Dieses Bild vom Mars Reconnaissance Orbiter zeigt einen Bereich des Mars, der von verschiedenen Weltraummüll getroffen wurde. Eine reichhaltige und abwechslungsreiche Grundgesteinsoberfläche in der Region bedeutet, dass sich farbige Mineralien und Materialien in der Umgebung verteilt haben. Das Ergebnis ist ein farbenfrohes Bild des Mars im Gegensatz zu vielen anderen, die Sie wahrscheinlich sehen werden.

Kratereinschlge

Die Oberfläche des Mars verändert sich häufig aufgrund von Hunderten neuer Asteroideneinschläge auf der Oberfläche.

Der Mars hat eine viel dünnere Atmosphäre als die Erde, was bedeutet, dass er in Bezug auf solche interstellaren Gefahren weniger geschützt ist als unser Planet.

Dieses Bild zeigt einen brandneuen Krater, der mit explosiven Ergebnissen gebildet wurde, als die Explosion Trümmer in alle Richtungen schickte. Die exponierten Materialien variieren wild in den Farben und zeigen eine große Vielfalt an Materialien.

Krater Kaulquappen

Ein ungewöhnlicher Anblick eines Kraters auf der Marsoberfläche zeigt eine Ansicht, die leicht wie eine Kaulquappe aussieht. Der Schwanz dieses Kraters wurde wahrscheinlich durch Wasser erzeugt, das aus dem Krater fließt und bergab fließt.

Diese Art von Bild ist nützlich für Wissenschaftler, die versuchen, die Geschichte des Gebiets und die Existenz und Reaktion von Wasser mit der Umgebung zu untersuchen.

Die Fehler

Eine Aufnahme von Meridiani Planum zeigt einige interessante Schichtablagerungen und Fehler, die ebenfalls saubere Brüche aufweisen. Ein weiterer fantastischer Blick auf die Marsoberfläche dank des Mars Reconnaissance Orbiter.

Eine andere neugierige Ansicht

Dieses Bild zeigt die Ansicht vom NASA Curiosity Mars Rover. Der Mount Sharp ist in Curiositys Augenlinie zu sehen und die felsige Oberfläche des Mars sieht auf jeden Fall beeindruckend aus.

Chemische Vernderung

Der Mars ist jetzt vielleicht nicht viel zu sehen, aber das bedeutet nicht, dass er nicht voller faszinierender Sehenswürdigkeiten ist, die Geschichten über seine Geschichte erzählen.

In der Antike glaubte man, dass einst Wasser auf dem Mars lief, Kanäle durch die Landschaft schnitzte und dabei Sedimente transportierte. Dieses Bild zeigt eine Spektralanalyse aus der Umlaufbahn, die die durch dieses Wasser verursachte chemische Veränderung der Oberfläche hervorhebt.

Dieses Bild aus dem Jezero Crater Delta zeigt eine Oberfläche, die reich an Ton und Karbonaten ist. Die Landformen, die Sie sehen können, stammen vermutlich aus mehr als 3,6 Milliarden Jahren und beherbergen möglicherweise alte organische Moleküle und andere potenzielle Zeichen des mikrobiellen Lebens. Aus diesem Grund hat die NASA dieses Gebiet als Landeplatz für den nächsten Rover ausgewählt , der 2020 auf dem Planeten landen soll.

Schichtung

Genau wie auf der Erde gibt es Sedimentbereiche auf der Marsoberfläche. Diese Gebiete führen oft zu dieser wunderbar exquisiten Schichtung und sprechen für die geologische Geschichte des Planeten.

Lawinen

Im Mai 2019 half der Mars Reconnaissance Orbiter dabei, dieses Bild einer Lawine aufzunehmen, die auf einer 1,640 Fuß hohen Klippe in der Nähe des Nordpols des Mars stattfindet.

Zu dieser Jahreszeit steigen die Temperaturen an der Oberfläche, wodurch das Eis verdampft, was wiederum lose Eisblöcke bricht und Staub in die Umgebung schleudert. Von oben sind die Ergebnisse ziemlich spektakulär.

Sandwellen

Dieses Bild aus dem Jahr 2009 zeigt wundervolle Sandwellen und eine große Sanddüne, die im Proctor Crater aufgenommen wurde . Farbe wurde hinzugefügt, um das Bild besser sichtbar zu machen, aber ohne sie ist es nicht weniger beeindruckend.

Schreiben von Adrian Willings.