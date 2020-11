Die besten Bilder von Zeitreisenden aus der ganzen Geschichte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hin und wieder erscheint online ein Bild, von dem die Leute behaupten, es zeige einen Zeitreisenden an einem Ort, an dem sie nicht sein sollten. Aber sind es nur Fälle von Menschen, die ihrer Fantasie freien Lauf lassen?

Wir haben einige der besten und interessantesten Bilder von Zeitreisenden im Laufe der Geschichte zusammengefasst. Einige erwiesen sich als einfache Fälschungen oder Fälle von falschen Identitäten, andere sind sicherlich faszinierend.

Was hast du schon gesehen?

Der zeitreisende Hipster

Dieses Foto wurde 1941 bei der Wiedereröffnung der South Fork Bridge in British Columbia aufgenommen.

Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auf der rechten Seite einen ungewöhnlich gekleideten Mann in scheinbar moderner Kleidung mit Sonnenbrille zu einer Zeit, als die meisten Hüte und elegante Jacken trugen.

Viele behaupten, dies sei ein Zeitreisender, während andere konterten, er sei einfach ein Mann mit einem Sinn für Mode, der seiner Zeit voraus sei. In jedem Fall ist es immer noch ein sehr beliebtes Foto und auch in unseren Augen ein großartiges.

WM-Feierlichkeiten

Dieses Foto stammt von der Weltmeisterschaft 1962 und zeigt die Feierlichkeiten, bei denen die brasilianische Mannschaft den Pokal holt.

Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie in der unteren Bildmitte, wie jemand mit einem Mobiltelefon aussieht, der ein Foto des Ereignisses macht.

Könnte dies auch ein Zeitreisender sein? Es ist etwas seltsam zu glauben, dass jemand in Zukunft vielleicht ein Flip-Phone hat, aber dann haben sie kürzlich ein Comeback erlebt und wir wissen, dass Falttelefone bald auch groß werden .

Der zeitreisende Sonnensucher

Dieses Bild aus dem Jahr 1943 zeigt offenbar britische Fabrikarbeiter, die mitten im Krieg für eine Pause ans Meer fliehen. Die Kleidung und Strandkleidung der meisten Menschen passt sicherlich in diese Zeit, aber in der Mitte eines Rahmens scheint ein Mann zu stehen, der wie Mr Bean gekleidet ist und sein Handy überprüft.

Oder ist es vielleicht ein Zeitreisegerät? Wahrscheinlich ein bisschen langwierig oder ein Fall von überaktiver Internet-Fantasie, aber wir genießen den Gedanken trotzdem. Vielleicht gibt es in Zukunft keine öffentlichen Strände mehr?

Mohawk Zeitreisender

Dieses Bild aus dem Jahr 1905 scheint die üblichen Ereignisse der Zeit zu zeigen - darunter Arbeiter und ein Bananenboot, das seine Waren liefert.

Wenn Sie jedoch in die Nähe des Bootsrandes schauen, können Sie einen Mann in einem weißen Hemd mit einem Haarschnitt im Mohawk-Stil ausspähen. Ein für die Zeit sehr ungewöhnlicher Haarschnitt und möglicher Beweis für einen Zeitreisenden? Wer kann das schon sagen?

Film extra

Filmmaterial, das während der Aufnahme von Charlie Chaplins Stummfilm "The Circus" von 1928 aufgenommen wurde, scheint eine schwarz gekleidete Dame zu zeigen, die einen Hut trägt und auf ihrem Handy um das Set läuft.

Das Filmmaterial ist ein wenig zweifelhaft, ebenso wie die Idee, dass in den 1920er Jahren jemand auf einem mobilen Gerät sprechen könnte, aber es gibt sicherlich Hinweise darauf, dass es ein Beweis dafür sein könnte, dass Zeitreisende unter uns sind.

Die alte Astronautenskulptur

In Salamanca, Spanien, gibt es eine Kathedrale mit mehreren Skulpturen in den Seiten. Eine solche Skulptur scheint die Ähnlichkeit eines modernen (oder vielleicht futuristischen) Astronauten zu zeigen.

In Anbetracht des Baus der Kathedrale aus dem Jahr 1513 haben die Menschen dies als Beweis dafür gewertet, dass Zeitreisende ihren Weg zurück in diese Zeit gefunden haben. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Astronaut nur eine moderne Ergänzung des Kunstwerks ist, das Jerónimo García de Quiñones während der Renovierungsarbeiten im Jahr 1992 ausgeführt hat.

Zeitreisende Prominente

Es gibt einen interessanten Trend von Menschen, die Menschen aus vergangenen Zeiten sehr ähnlich sind. Dies könnte nur ein gruseliger Zufall sein, aber vielleicht ist es ein Beweis dafür, dass Zeitreisen möglich sind?

Vielleicht leben diese Prominenten in einem anderen Jahrhundert ein Doppelleben? Hier wird gezeigt, dass der 1946 geborene und 1972 verstorbene marxistisch-leninistische Revolutionsführer Mahir Cayan eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem TV-Star Jimmy Fallon aufweist. Lebt Jimmy Fallon ein Doppelleben als revolutionärer Kommunist? Scheint komisch unwahrscheinlich.

Ein Mann und sein Handy

Einige behaupten, dass dieses Ölgemälde von Pieter de Hooch, das 1670 liebevoll gefertigt wurde, einen jungen Mann zu zeigen scheint, der sein Handy in der Hand hält. In einer Zeit, in der so etwas ihn wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt hätte, ist dieser kaum zu glauben.

Eine Beschreibung des Bildes deutet auch darauf hin, dass der junge Mann ein Bote ist und dass dies ein Brief in seiner Hand ist, kein Telefon, aber es ist trotzdem schön, Ihrer Fantasie hin und wieder freien Lauf zu lassen. Wir haben uns oft gefragt, wie es wäre, in einfachere Zeiten zurückreisen zu können, um zu sehen, wie das Leben für uns selbst war.

Die Adidas Trainer Mama

Vor ein paar Jahren wurde eine alte Mumie von Archäologen entdeckt, die in der Mongolei gruben. Zu dieser Zeit wurde vermutet, dass das funky aussehende Schuhwerk, das sie trug, eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Adidas-Turnschuhen hatte. Weitere Beweise für einen Zeitreisenden, der die Antike besucht? Die Untersuchung des Körpers datierte ihn auf etwa 1.100 Jahre alt. Das ist eine verdammte Explosion durch die Vergangenheit.

Weitere Ausgrabungen zeigten jedoch, dass die Frau eher eine türkische Näherin war, was die neuen Tritte erklären könnte. Sie wurde mit einer alten Handtasche, einem Spiegel, einem Kamm, einem Messer und vielem mehr gefunden. Aber kein Handy.

Der Zeitsurfer

Ein weiteres Bild einer fehl am Platz befindlichen Person, an das sich die Menschen gehalten haben, als Beweis dafür, dass Zeitreisen Realität sind. Dieses Bild stammt aus über 100 Jahren und zeigt einige elegant gekleidete Kanadier, die auf einem Hügel sitzen.

Auf der linken Seite sitzt ein junger Mann in einem T-Shirt und Shorts mit gekräuselten Haaren. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Kleidung wurde er schnell als Surf-Zeitreisender bezeichnet. Andere haben vorgeschlagen, dass die Personen auf dem Foto von seinem Aussehen schockiert erscheinen und sogar auf die Frau auf der rechten Seite hinweisen, die in seine Richtung zu gestikulieren scheint. Wieder eine kleine Strecke, wie würde ein Zeitreisender wirklich so gekleidet durch die Zeit gehen?

Ein Besucher der Kriegszeit Reykjavk

Dieses Foto zeigt anscheinend eine Szene aus der Innenstadt von Reykjavík im Jahr 1943. Im Herzen des Krieges sind Soldaten und Seeleute überall auf der Straße unter Zivilisten zu sehen. Der Mann, der eingekreist ist, scheint auf einem Handy zu sein.

Wir haben wirklich ein Thema mit diesem Smartphone, das Zeitreisende verwendet. Wen ruft er an? Und wie? Und wenn er ein Zeitreisender ist, warum versucht er dann nicht in Berlin, Hitler zu ermorden?

Der tupfende Soldat des Zweiten Weltkriegs

Diese Zeitreisefotos haben ein offensichtliches Thema, das nicht nur Smartphone-Nutzer, sondern auch Besucher des Zweiten Weltkriegs umfasst. Auf diesem Bild ist ein junger Soldat beim Tupfen zu sehen, eine Tanzbewegung, die um 2014 populär wurde, aber in Kriegszeiten sicherlich nicht bekannt war.

Natürlich stellt sich heraus, dass dieses Foto kein Bild eines Zeitreisenden ist, sondern nur ein Bild einiger Schauspieler aus dem Blockbuster Dunkirk 2017. Die Tatsache, dass die meisten Soldaten lächeln, sollte auch ein kleines Werbegeschenk für diesen sein.

Greta Thunberg

Im Jahr 2019 entdeckte das Internet ein Foto aus dem Jahr 1898, auf dem drei Kinder in einer Goldmine im kanadischen Yukon-Gebiet arbeiteten.

Das Bild schien ein Mädchen mit einer unglaublichen Ähnlichkeit mit den Jungen zu zeigen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Macht dies Thunberg zu einem Zeitreisenden, der durch die Zeit gekommen ist, um den Planeten zu retten? Seltsames Jahr für sie zu wählen, aber es ist eine schöne Idee.

