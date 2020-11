Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben alle die wahnsinnigen Stunts, großartigen sportlichen Anstrengungen und fantastischen Shows gesehen, die von von Red Bull gesponserten Athleten durchgeführt wurden. Es gibt einige gewagte Leute da draußen mit einer Vorliebe für das Extreme und Red Bull liebt es, ihnen Flügel zu verleihen.

Die Archive der dazugehörigen Fotoshootings zeigen eine brillante Sammlung von Bildern, die Extremsportarten in ein neues Licht rücken. Wenn in Photoshop eine Folge bereits fantastischer Fotos zusammengefügt wird, sind die Ergebnisse irgendwie noch spektakulärer.

Machen Sie mit uns eine Reise und entdecken Sie einige der coolsten Schnappschüsse der Action.

Urban Snowboarden

Denis Leontyev ist regelmäßig in Moskau beim Snowboarden zu sehen. Dieses Bild ist nur ein Beispiel für seine Leidenschaft, Hänge und Stadtlandschaften abzureißen, und welchen besseren Ort gibt es dafür als im tiefsten russischen Winter?

Snowboard-Spielereien

Denis Leontyev ist ein großartiger Snowboarder, der aus Russland stammt. Seine Karriere begann im Jahr 2011 und seitdem ist er immer stärker geworden.

Für die Film Sport-Produktion im Jahr 2018 wurde er gefangen genommen, als er einige atemberaubende Manöver beim Snowboarden vom Dach eines Gebäudes in Kirowsk, Russland, durchführte. Das resultierende Bild lässt das Ganze schwerkraftwidrig aussehen, wenn Sie es von links nach rechts betrachten - er klettert scheinbar rückwärts das Gebäude hinauf.

Red Bull Rampage 2018

Der Red Bull Rampage ist ein verrückter Mountainbike-Wettbewerb, bei dem Downhill-Fahrer, Trittbrettfahrer und Slopestyle-Fahrer die Kämme und Berghänge aufreißen. Im Jahr 2018 fand die Veranstaltung in Virgin, Utah, statt und der Wettbewerb war hart.

Dieses Bild ist eine Folge von zusammengenähten Aufnahmen, die einen der Teilnehmer einfangen, der auf dem Weg bergab einen fantastischen Flip ausführt. Das resultierende Bild ist fast so fantastisch wie der Stunt selbst.

Wakeboarden um einen Bagger

Parks Bonifay ist eine Art Wakeboard-Legende. Mit nur 14 Jahren gewann er die X Games und beeindruckte weiterhin - er dominierte verschiedene Events und leistete beeindruckende Leistungen. Er gilt als der erste dokumentierte Wakeboarder, der einen 1080 landet. Hier hat er gesehen, wie er während der Produktion von Falling Rocks in Kärnten, Österreich, um eine Baggerschaufel geschnitzt hat

Eine Vision der Zukunft

Matt Jones ist ein Slopestyle- und Feeride-Athlet mit einer wettbewerbsorientierten Mentalität. Dieses ungewöhnliche Bild von ihm in Aktion zeigt eine Vision der Zukunft, während er beobachtet, wie er sich in die Helix schlängelt. Eine Unschärfe von Farbe und Geschwindigkeit ersetzt eine Vision von ihm, wie er still steht und das Hindernis vor sich betrachtet.

Mit Geschwindigkeit bergab

Eine weitere Aufnahme vom Red Bull Rampage in Virgin, Utah, zeigt den Mountainbike-Freerider Brandon Semenuk , der sein Ding macht und mit Geschwindigkeit bergab fährt.

Die Abfolge der Bilder lässt es so aussehen, als wären mehrere verschiedene Biker gleichzeitig den Hang hinuntergegangen und folgen sorgfältig und schnell hintereinander.

Das Schlangenrennen

Sébastien Buemi ist Fahrer der Langstrecken-Weltmeisterschaft und Formel-E-Legende. Seit er 15 Jahre alt ist, reißt er in dem einen oder anderen Fahrzeug Spuren auf. Hier ist er während des Passes im Tremola in Airolo, Schweiz am 20. September 2017 zu sehen.

Dieses Bild ist einer der Favoriten aus dieser Sammlung und scheint eine perfekt synchronisierte Reihe von Autos zu zeigen, die sich die Straße hinauf schlängeln, aber tatsächlich ist es nur ein Mann und sein Fahrzeug.

Schieen Reifen

Sergio Llull , einer der talentiertesten Basketballspieler Europas, zeigt hier eine Reihe großartiger Schläge während eines Drehs in Madrid, Spanien. Eine Folge von zusammengenähten Schüssen lässt es so aussehen, als würde ein endloser Strom von Bällen aus ihm herauskommen und mühelos in den Reifen fallen.

Extension Man Backflip

Szymon Godziek wurde während des Extension Man-Projekts in Proszkowice, Polen, vor der Kamera festgehalten. Dieses Ereignis ist auch die Zeit, in der er den weltweit ersten Backflip Superman One Hand Seat Grab erreichte. Zerreißen Sie den speziell angefertigten Slopestyle-Kurs mit riesigen Dirt-Jumps, die Tricks und Flips mit Stil und Finesse ausführen.

Fabelhafte Flucht

Der Testbiker Fabio Wibmer ist hier in einer zusammengefügten Folge von Bildern zu sehen, die während der Dreharbeiten zu seinem Video Fabiolous Escape 2.0 aufgenommen wurden . Dieses Video zeigt den Biker, der in Saalbach-Hinterglemm, Österreich, große Luft schnappt, von Hubschraubern springt und mehr. Das Foto selbst erzählt von den lustigen Spielereien im Filmmaterial und den Fähigkeiten des Fahrers.

Kaleidoskop

Kriss Kyle führt seit seinem zehnten Lebensjahr Tricks auf einem BMX durch. Seitdem hat er an einer Vielzahl von Wettbewerben teilgenommen und ist um die ganze Welt gereist, um Stunts zu filmen und an Events teilzunehmen. Hier macht er Tricks für das bahnbrechende Videoprojekt Kaleidoscope im Jahr 2015.

Big Air Snowboarden

Dieses Bild zeigt Seppe Smits, die 2016 in Saas-Fee, Schweiz, auftrat. Der erfahrene Snowboarder hat es geschafft, ziemlich viel Luft zu schnappen, und das resultierende Foto ist mächtig beeindruckend. Dieser Slopestyle-Snowboarder reißt seit 2009 die schneebedeckten Pisten auf und hat mehrere Events gewonnen, darunter Weltmeisterschaften und Weltmeisterschaften.

Stunting auf dem See

Aaron Colton ist hier zu sehen, wie er einige Stunts auf einem trockenen See in Lucerne Valley, Kalifornien, USA, ausführt. Dieser Motorrad-Champion hat sich in einer Reihe von Disziplinen einen Namen gemacht, darunter Street Freestyle, AMA Pro Road Racing und AMA Pro Flat Track. Diese Sequenzaufnahme zeigt ihn in Aktion, wie er das tut, was er am liebsten hat.

Freeskiing Regenbogen

Russell Henshaw ist eine olympische Winter- und Freeski-Legende. Als er erst vier Jahre alt war, entdeckte er eine Leidenschaft für das weiße Pulver. Mit 14 Jahren gewann er Titel und beeindruckte das Publikum.

Mit diesen fantastischen Nähten kann man sehen, wie er Luft schnappt und einen Regenbogen erzeugt, während er einige Bewegungen in Perisher, Australien, übt.

Ein Sprung in die Tiefe

Falls Sie sich nicht von diesem Bild erfasst haben, ist Orlando Duque ein begeisterter Klippenspringer. Er ist auch wahnsinnig talentiert und hat dabei nicht weniger als 11 Weltmeistertitel gewonnen und es zweimal in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Dieses Bild zeigt ihn beim Tauchen in die Antarktis im Jahr 2018.

Nachts Wakeskaten

Eine viel buntere Szene zeigt eine 3D-Drucksequenz von Zuzana Vrablova in einer dunklen Nachtlandschaft, die am 13. Oktober 2014 in einem Studio in Prag, Tschechische Republik, gebaut wurde.

Der doppelte Backflip

Daniel Bodin ist ein multidisziplinärer Athlet mit einer Leidenschaft für motorgetriebene Dinge. Er ist eine große Sache in der Welt von Freestyle Snowmobile Cross und hat ein Faible für unglaubliche Backflips.

Dieses Foto vom Januar 2017 zeigt eine brillante Folge von Bildern, die zusammengefügt wurden, um zu zeigen, wann er als erster Mensch einen doppelten Backflip auf einem Schneemobil landete.

Freestyle Motocross in Aktion

Der Red Bull FMX Jam stellt Meister des Freestyle-Motocross gegeneinander an - sie zeigen ihre Fähigkeiten und zeigen ihre Talente, damit alle sie sehen können. Hier tritt Alexey Kolesnikov 2018 in Almaty, Kasachstan, auf. Diese herrliche Sequenz zeigt die Fähigkeiten dieser Fahrer, die der Schwerkraft trotzen, und den Nervenkitzel, den sie ihrem Publikum bieten.

Bis zur Unendlichkeit und weiter

In einer ziemlich beeindruckenden Serie von Fotos, die zusammengenäht wurden, tritt Markus Stoeckl am 10. Dezember 2016 während des V-Max in der Atacama-Wüste in Chile auf. Hier hat er versucht, seinen eigenen Weltrekord zu schlagen, indem er eine neue Downhill-Mountainbike-Geschwindigkeit aufstellte. Das resultierende endgültige Bild scheint zu sehen, wie er in die Ferne stürzt und sich dabei in eine winzige Version seiner selbst verwandelt.

Red Bull Imagination

Chris Tedesco hat dieses fantastische Sequenzfoto des Motocross-Fahrers Tyler Bereman beim Red Bull Imagination 2020-Event aufgenommen. Hier ist zu sehen, wie er beiläufig von einem massiven Hindernis mit Red Bull-Prägung und Schwerkraft trotzt, das der Schwerkraft trotzt.

Ernsthafte Pilotenfhigkeiten

Wir lieben dieses Foto. Es ist nicht nur eine fantastische Vision von Pilotenfähigkeiten, sondern auch ein beeindruckendes Stück Fotografie.

Predrag Vuckovic schuf diese Sequenzaufnahme, während er Fotos des Red Bull Kunstflughubschrauberpiloten Aaron Fitzgerald aufnahm, der 2019 verschiedene Leistungen über das Freiheitsstatut vollbrachte.

Seelenflieger

Die Soul-Flyer sind eine Gruppe verrückter, großartiger Luftakrobaten, die alle Arten von frei fliegenden Stunts und Sportarten zu ihrem Vergnügen und für andere ausführen.

Max Haim hat sie hier gefangen genommen, als sie scheinbar über einem Leuchtturm in La Coubre in La Tremblade, Frankreich, in der Luft herumflatterten. Liebenswürdig, beeindruckend und großartig zu beobachten.

Hubschraubertauchen

Orlando Duque ist im Allgemeinen ein Klippensportler, aber bei dieser Gelegenheit stieg er über den Gewässern von San Andres, Kolumbien, in den Himmel und tauchte 27 Meter aus einem Hubschrauber in die kalten Wüsten darunter.

Dieses Sequenzfoto von Maximiliano Blancowas ist eine perfekte Hommage an eine großartige Leistung und auch an einen talentierten Sportler.

Schreiben von Adrian Willings.