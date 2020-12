Atemberaubende Unterwasserfotos, die Ihnen den Atem rauben werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Unterwasserfotos haben etwas Magisches. Wenn Sie uns nicht glauben, stellen Sie sich Nirvanas Nevermind-Decke vor, in der das Baby auf einem Teppich liegt, anstatt in einem Pool zu schwimmen.

Stock-Fotobibliotheken sind voller aufregender Unterwasseraufnahmen, aber es gibt viele Juwelen auf Flickr, in Wikimedia und auch in anderen Bibliotheken, und Sie können diese Fotos häufig auch in Ihren eigenen Kreationen verwenden.

Hier sind einige der erstaunlichsten Unterwasserfotos, die wir je gesehen haben. Einige sind erstaunlich, weil sie gerade festgehalten haben. andere wegen der Geschichten ihrer Untertanen und wieder andere wegen dem, was sie über das sagen, was wir Menschen so vielen Arten angetan haben.

Bitte beachten Sie, dass das letzte Foto möglicherweise nicht für jüngere Zuschauer geeignet ist.

Unterwasserfrau

Lass uns etwas Kunst haben. Dieses auffällige Bild von Engin Akyurt ist unser Favorit in einer Reihe von Unterwasseraufnahmen: Wir mögen die Komposition, die Stille des Modells und den Kontrast zwischen dem tiefen Schwarz des Hintergrunds und dem leuchtenden Rot des Kleidungsstücks des Modells.

Stock-Fotobibliotheken enthalten einige künstlerische Unterwasseraufnahmen - zum Beispiel hat Adobe Stock eine Auswahl von Frauen in bunten Kleidern und von Paaren, die in formeller Kleidung schwimmen -, aber wir bevorzugen diese: Sie macht mehr mit weniger.

Grauer Hai

Der in Griechenland lebende Fotograf hat auf diesem Foto eines grauen Hais die Farbe gut genutzt: Es sieht viel finsterer aus als es tatsächlich ist, weil der graue Hai für Menschen nicht wirklich gefährlich ist, es sei denn, Sie tragen einen Badeanzug aus rohem Fleisch.

Wie viele Meeresfotos hat auch dieses eine traurige Unterströmung, denn wie viele Haie leidet der Grauhai nach Jahren des kommerziellen Fischfangs unter rückläufigen Zahlen: Während es sich um geschützte Arten handelt, kommt es immer noch zu illegalem Fischen.

Ein groartiger Siphonophor

Wenn wir der NOAA nicht vertrauen würden, würden wir denken, dass sie diese in einer 3D-Modellierungs-App erstellt haben. Der wunderbar gefärbte Siphonophor ist eine Cnidaria, eine Gruppe von Kreaturen, zu denen Korallen und Quallen wie der berüchtigte portugiesische Man O War gehören. Einige von ihnen sind unglaublich groß: Exemplare mit einer Länge von bis zu 40 Metern wurden entdeckt.

Die farbenfrohsten leben in den tiefsten Gewässern und einige sind sogar biolumineszierend und leuchten, wenn sie gestört werden. Sie sind Raubtiere, aber sie sind auch sehr verletzlich, da sie sehr leicht brechen.

Rote Qualle

Es ist komisch und dann gibt es rote Quallen komisch. Diese leuchtende Schönheit sieht aus wie ein Besucher von einem anderen Planeten, und wir würden gerne wissen, wer das Foto gemacht hat, wo sie es gemacht haben und um welche Art von Qualle es sich handelt.

Leider kann Pixabay uns nur sagen, dass es 2013 auf einer Panasonic DMC-FZ200 aufgenommen wurde, was nicht wirklich hilfreich ist.

Humboldt-Pinguin

Guichard kommt aus London, aber Sie werden dort nicht viele Humboldts sehen: Es stammt aus Südamerika, obwohl diese Aufnahme in einem Vogelpark in Frankreich gemacht wurde.

Sie haben das wahrscheinlich anhand der Hintergrundfarbe erraten: Unterwasseraufnahmen in relativ kleinen Gehäusen sind in der Regel viel grüner als in der freien Natur. Trotzdem ist es eine großartige Aufnahme, die ein wirklich exzellentes Seitenauge von ihrem Motiv einfängt.

Lila und rosa Quallen

Sind Quallen nicht komisch? Dies kann ein Außerirdischer sein oder das Muster, das durch etwas entsteht, das Tinte ins Wasser leckt. Es ist ein brillant farbenfrohes Bild des sehr vielseitigen Tim Mossholder, dessen Fotos wie auf diesem Foto häufig Farbe verwenden.

Wir wissen nicht, um welche Art es sich bei dieser Qualle handelt, aber die Kombination aus Purpur und Rosa bedeutet normalerweise schlechte Nachrichten für ihre Beute und für jeden Menschen, der das Pech hat, zu nahe zu kommen.

Isla Mujeres

Von Menschenhand geschaffene Dinge, die nicht dafür gedacht waren, auf dem Meeresgrund zu leben, haben etwas Geisterhaftes, und die Fotoseiten sind voller faszinierender Fotos von Schiffswracks und anderen Fahrzeugen, die dort gelandet sind, wo sie nicht beabsichtigt waren.

Aber so interessant sie auch sind, wir fühlen uns mehr zu den Ruinen der Architektur und zu erstaunlichen Dingen wie diesen versunkenen Statuen von der mexikanischen Insel Isla Mujeres hingezogen. Es sieht aus wie nach einer Tragödie, aber es ist tatsächlich ein Museum für moderne Kunst, was ziemlich erstaunlich ist.

Buckelwal

Dieses wunderschöne Foto eines Buckelwals, der einen Taucher inspiziert, ist überall im Internet zu finden - und leider wird es normalerweise ohne Gutschrift auf Tapeten-Websites, kostenlosen Foto-Websites usw. veröffentlicht. Wieder einmal sind wir in den guten Händen der NOAA, und dieses Foto hilft dabei, das Ausmaß und die Majestät dieser außergewöhnlichen Kreatur zu vermitteln.

Einige Buckelwale können bis zu 16 Meter lang werden und bis zu 30 Tonnen wiegen. Dies ist umso unglaublicher, wenn Sie auf YouTube nach Videos suchen, in denen sie sich selbst in die Luft schleudern. Dies ist eine Kreatur, bei der du wirklich nicht willst, dass der Bauch auf dein Pedal tritt.

Rosa und braune Quallen

Kalisinski hat einige schöne Aufnahmen in den warmen, klaren Gewässern Mallorcas gemacht, und diese Nahaufnahme einer jenseitigen Qualle ist großartig: Sie zeigt nicht nur die seltsame Kleckse ihres Motivs, sondern auch die schwimmenden Ranken, mit denen sie ihre Mahlzeiten fängt.

Obwohl Kalisinski die Quallen nicht nennt, denken wir, dass es Pelagia Noctiluca ist, ein relativ kleiner und ziemlich ungewöhnlicher Anblick in den mallorquinischen Gewässern, aber einer, bei dem man nicht auf die falsche Seite kommen möchte: Diese Tentakeln können Schmerzen, Brennen und Muskelkrämpfe verursachen .

Eisbr

Nicht alles, was Sie unter Wasser sehen, lebt unter Wasser. Besucher wie dieser Eisbär sind eine schlechte Nachricht für Robben, weil sie nach ihrem Abendessen suchen: Für viele Robben ist dieses Gesicht möglicherweise das Letzte, was sie sehen, da es an einem Körper mit einem Gewicht von bis zu 450 kg befestigt ist.

Eisbären sind eine weitere Art, die unter Menschen leidet: Der Klimawandel zerstört das Eis, auf dem sie leben, und sie wurden 2008 von den USA als bedrohte Art eingestuft.

Blauer Drache-Glaucus Atlanticus

Technisch gesehen ist dieses Foto nur leicht unter Wasser, da sein Motiv in einen Felsenpool gespült wurde - aber wir schließen es ein, weil es ein großartiges Beispiel dafür ist, wie jenseitig so viele Meerestiere sein können.

Diese kleine blaue Schönheit ist besser bekannt als eine Meeresschwalbe, eine blaue Meeresschnecke oder eine Eidechsen-Nacktschnecke, was ein ausgezeichneter Künstlername für jemanden in einer Band wäre. Es ist eine kleine blaue Meeresschnecke, die kopfüber im Wasser schwimmt. Die blaue Farbe ist eine Tarnung, die sich in das Blau des Wassers einfügt, während die Unterwasserseite silbergrau ist. Heben Sie keinen auf, wenn Sie einen sehen: Sie liefern einen sehr schmerzhaften Stich.

Unterwasser abdichten

Die NOAA ist die US National Oceanic and Atmospheric Administration, die wissenschaftliche Agentur, die sich auf die Ozeane und die Atmosphäre konzentriert.

Sein Flickr-Feed ist voll von erstaunlichen Bildern wie diesem, die auf Hawaiis Pearl- und Hermes-Riff aufgenommen wurden. Wir lieben es, weil es die spielerische Neugier des Siegels wirklich gut einfängt. Dieses besondere Siegel ist ein junges Mönchsrobben, eine von zwei verbleibenden Arten von Mönchsrobben: Das dritte, das karibische Mönchsrobben, ist ausgestorben. Dieser Kerl ist ein hawaiianischer Mönchsrobbe, der einzige in Hawaii beheimatete Seehund und leider noch ein anderer Name auf der Liste der gefährdeten Arten.

Taucher in der Nhe von Brown Turtle

Wer braucht außergewöhnliche Kreaturen, wenn man einen Taucher dazu bringen kann, ein paar Blasen aus seiner Maske zu blasen?

Diese nicht zugeschriebene Aufnahme von Pixabay funktioniert hervorragend, weil sie frei von Kontext ist: Wir können die gesamte Hintergrundgeschichte zusammenstellen und uns vorstellen, dass er ein Spion ist, oder er hat nur einen wirklich großen und wütenden Hai entdeckt.

Meeresschildkrte im Fischernetz

Unser letztes Foto ist das traurigste: Es wurde vom Greenpeace-Fotografen Salvatore Barbera, auch bekannt als Capitan Giona, aufgenommen und ist der Körper einer Schildkröte, die von einem Fischernetz ertrunken ist.

Obwohl viel Fischerei natürlich umweltbewusst ist, hat sie immer noch ihre Opfer, und die illegale Überfischung hat einige Arten vom Aussterben bedroht. Aber nicht nur das Fischen bedroht das Leben im Meer. Auch die Umweltverschmutzung, insbesondere in Form von Kunststoffen, fordert einen hohen Tribut.

Taucher in der Nhe von Brown Turtle

Wir lieben alle Fotos von Schildkröten wegen ihrer fantastisch unbeeindruckten Gesichtsausdrücke, aber wir mögen diese besonders, weil Tom Fisk durch die Verwendung der Perspektive den Eindruck erweckt, als würde sich der Taucher einer Schildkröte nähern, die viel größer ist als er.

Das Bild wurde vor der indonesischen Insel Komodo aufgenommen, auf der fünf Arten von Meeresschildkröten leben - und obwohl diese besondere Schildkröte kein Riese ist, können sie bis zu 2 m lang werden und bis zu 590 kg wiegen.

Franzsischer Kaiserfisch

Dieses einfache, aber wunderbar gerahmte Bild zeigt zwei französische Kaiserfische, die von der Wasseroberfläche zurückgeworfen wurden, und wir gehen davon aus, dass oben Sonnenlicht ist.

Wunderbar bunt und augenschonend. Dies ist ein großartiges Foto und zeigt, wie einfach Unterwasserbilder sein können.

Schreiben von Carrie Marshall. Bearbeiten von Adrian Willings.