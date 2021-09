Unglaubliche Bilder vom Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr sammelt der Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year eine rekordverdächtige Anzahl von Einreichungen aus der ganzen Welt und schneidet einige wirklich fantastische Bilder für die endgültigen Gewinner zusammen. Dieses Jahr ist es nicht anders.

Wie zu erwarten, sind die Bilder atemberaubend, wunderschön und atemberaubend. Sie zeigen die Natur von ihrer schönsten Seite und demonstrieren ein breites unbestreitbares fotografisches Talent, das wir bewundern können.

Wir haben die Einsendungen durchgesehen und einige unserer Favoriten herausgesucht. Dazu gehören auch tolle Fotos aus diesem und den Vorjahren. Mit dem Peoples Choice Award sowie den Bildern der Grand-Titelgewinner , Adult Awards und Young Awards .

Um das Beste zu sehen, können Sie die Ausstellung im Naturkundemuseum besuchen .

Tiefe Fühler

Aus der Kategorie Unterwasser kommt dieses wundervolle Foto, das als sehr empfehlenswerter Beitrag ausgewählt wurde.

Diese Narwal-Garnelen werden fantastisch vor einem wunderschönen blauen Hintergrund festgehalten.

Sturmfuchs

Fotograf Jonny Armstrong verfolgte diesen Fuchs mehrere Tage lang, bevor er dieses unglaubliche Bild vor einer stürmischen Kulisse aufnahm.

Das Ergebnis war ein weiteres hochgelobtes Bild, diesmal in der Kategorie Tierportrait.

Jahresfehlbetrag

Nicht alle Bilder des Wettbewerbs zeigen die Schönheit der Natur, manchmal zeigen sie die Zerstörung durch den Menschen. Wie bei diesem Bild von Audun Rikardsen.

Das Foto zeigt die Folgen der Überfischung. Ein Boot hatte zu viele Fische gefangen und das Netz riss, wodurch Tonnen von toten Fischen in das umgebende Wasser verschüttet wurden. Eine gute Sache kam jedoch von dem Foto, da es verwendet wurde, um den Eigentümer des Bootes vor Gericht zu bringen, um sich für ein Problem zu verantworten.

Elefanten in der Dämmerung

Mit diesem Bild und mehr als 30 Jahren fotografischer Arbeit wurde Frans Lanting 2018 mit dem "Wildlife Photographer of the Year Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet. Eine friedliche Szene am Abend am Wasserloch.

„Eines Abends während der Trockenzeit in Botswana watete ich in ein Wasserloch, um eine schimmernde Reflexion einer Elefantenansammlung in der Dämmerung einzufangen, bei der ein Vollmond in einem leuchtend rosa Himmel schwebt. Das Bild ist meine Hommage an die urzeitlichen Qualitäten des südlichen Afrikas Wildnis, die Erhabenheit der Elefanten und die kostbare Natur des Wassers in einem Land des Durstes."

Das goldene Paar

Dieses Bild wurde von Marsel van Oosten aufgenommen und aus den Einsendungen als Grand-Titel-Gewinner ausgewählt , was ihm den Titel Wildlife Photographer of the Year 2018 einbrachte.

„Als die Gruppe der goldenen Qinling-Affen mit der goldenen Stupsnase von Baum zu Baum sprang, kämpfte Marsel, mitzuhalten, rutschte und stolperte über Baumstämme. Nach und nach lernte er, ihr Verhalten vorherzusagen und fing dieses Männchen und Weibchen beim Ausruhen ein Unter dem Baldachin sind sie in ein magisches Licht getaucht, ihr goldenes Haar glüht vor dem frischen Grün des Waldes.

Dieses Paar gehört zu einer Unterart des goldenen Stupsnasenaffen, die auf die Qinling-Berge beschränkt ist. Unter den auffälligsten Primaten der Welt sind diese Affen vom Aussterben bedroht. Ihre Zahl ist im Laufe der Jahrzehnte stetig zurückgegangen und es gibt jetzt weniger als 4.000 Menschen."

Entspannender Leopard

Die andere Gewinnerin des Grand-Titels, Skye Meake, gewann den Titel Young Wildlife Photographer of the Year 2018 für dieses Bild eines eher entspannt aussehenden Leoparden.

"Die notorisch scheuen und schwer fassbaren Leoparden des Mashatu-Wildreservats sind schwer zu erkennen. Aber dieses Mal hatte Skye Glück. Nachdem er die Leoparden ein paar Stunden lang verfolgt hatte, stieß er auf Mathoja – ein bekanntes Weibchen Moment, kurz bevor der Leopard einnickte, machte Skye ein friedliches Porträt dieser majestätischen Kreatur.

Mathoja wurde von lokalen Führern benannt und bedeutet „diejenige, die hinkt“ – ein Titel, der ihr nach einer schweren Beinverletzung als Junges verliehen wurde. Obwohl ihre Überlebenschancen gering waren, ist Mathoja heute eine gesunde Erwachsene. Sie ist eine der Glücklichen – diese Art wurde als gefährdet eingestuft und viele Leoparden werden wegen ihrer begehrten Felle illegal gejagt."

Alles, was bleibt

Eine der Einreichungen des LUMIX Peoples Choice Award stammt von Phil Jones und zeigt die freche Seite der Natur, wenn ein Vogel an einem verwesenden Seelöwen frisst.

"Ein männlicher Orca hatte sich ungefähr eine Woche vor Phils Besuch auf Sea Lion Island, Falkland Islands, gestrandet. Trotz seiner enormen Größe hatte der Flugsand fast den gesamten Kadaver bedeckt und Aasfresser, wie dieser gestreifte Karakara, hatten begonnen, sich einzuziehen."

Familienporträt

Kein durchschnittliches Familienfoto, aber sicherlich ein großartiges. Dieses unglaubliche Porträt einer grauen Eule und ihrer Familie wurde von Connor Stefanison aufgenommen und ist in der Kategorie LUMIX Peoples Choice Award enthalten.

„Eine Bartkauz und ihre Küken sitzen in ihrem Nest in der gebrochenen Spitze einer Douglasie in Kamloops, Kanada. Sie sahen Connor nur zweimal an, als er sie während der Nistzeit aus einem 15 Meter hohen Baumhäuschen beobachtete. hoch."

Teenager

Liebe liegt in der Luft oder ist sie unter Wasser? Dieses Foto zeigt einen Pottwal, der ein bisschen verspielt wird, aber nicht viel Glück hat. Ein brillant getimtes Unterwasserbild von Franco Banfi .

"Franco tauchte vor Dominica im Karibischen Meer frei, als er beobachtete, wie dieser junge männliche Pottwal versuchte, sich mit einem Weibchen zu paaren. Leider war ihm ihr Kalb immer im Weg und das muntere Männchen musste das lästige Kalb ständig verjagen."

Neugierige Begegnung

Ein weiteres unglaubliches und unglaublich gut getimtes Foto zeigt eine erstaunliche Begegnung mit einer Robbe in der Antarktis. Wir fragen uns, ob der Seehund so überrascht war, den Fotografen zu sehen, wie er erschien.

„Jede enge Begegnung mit einem Tier in der weiten Wildnis der Antarktis geschieht zufällig, daher war Cristobal von diesem spontanen Treffen mit einer Krabbenfresserrobbe vor Cuverville Island auf der Antarktischen Halbinsel begeistert. Diese neugierigen Kreaturen sind geschützt und gedeihen mit wenigen Raubtieren. "

Der Kampf eines Eisbären

Eine fotografische Szene, die die Not zeigt, die auch im Tierreich erlitten wird. Dieses schrecklich traurige Foto zeigt einen verhungernden untergewichtigen Eisbären auf der Suche nach etwas Essbarem.

„Justins ganzer Körper schmerzte, als er beobachtete, wie dieser hungernde Eisbär in einem verlassenen Jägerlager in der kanadischen Arktis sich langsam zum Stehen hievte. Mit wenig und dünner werdendem Eis, auf dem er sich bewegen konnte, ist der Bär nicht in der Lage, nach Nahrung zu suchen ."

Unter dem Schnee

Eine schöne winterliche Szene sieht ein Eichhörnchen, das ihre Umgebung beäugt, während der Schnee fällt. Dieses Foto war nicht das ursprünglich beabsichtigte Motiv - die Fotografin Audren Morel versuchte tatsächlich, Vögel zu fotografieren. Dieses unglaubliche kleine Eichhörnchen war zufällig in der Nähe und zog die Aufmerksamkeit auf sich.

"Das Eichhörnchen hat keine Angst vor dem Schneesturm und besuchte Audren, als er im kleinen Juradorf Les Fourgs in Frankreich Vögel fotografierte. Beeindruckt von der Ausdauer des Eichhörnchens machte er es zum Motiv des Shootings."

Band der Brüder

Wir lieben dieses Foto der brüderlichen Liebe . Selbst die wildesten Kreaturen dieses Planeten haben eine weiche Seite. Familie ist alles, auch für pelzige Brüder.

"Diese beiden erwachsenen Männer, wahrscheinlich Brüder, grüßten und rieben sich 30 Sekunden lang die Gesichter, bevor sie sich niederließen. Die meisten Menschen haben nie die Gelegenheit, solch ein tierisches Empfinden mitzuerleben, und David fühlte sich geehrt, einen solchen Moment erlebt und festgehalten zu haben."

Leopardenblick

Ein wunderschöner und doch erschreckender Blick auf einen Leoparden, der zurück in die Linse blickt. Nicht unbedingt etwas, was man selbst in freier Wildbahn aus nächster Nähe sehen möchte, aber brillant, wenn es vom fachmännischen Auge von Martin van Lokven eingefangen wird .

"Während eines dreiwöchigen Aufenthalts im Serengeti-Nationalpark in Tansania begegnete Martin dieser Leopardin mehrmals. Von lokalen Führern Fundi genannt, war sie in der Gegend gut bekannt. Am späten Nachmittag verließ Fundi den Baum, auf dem sie sich ausruhte, und blieb stehen." neben Martins Auto und fixierte ihn mit ihrem großartigen Blick."

Pool-Party

Es ist eine Party und alle sind eingeladen. Eine Reihe von wunderbar bunten Vögeln strömten während einer Dürrezeit zu einem Wasserloch und werden in den kühlen Gewässern herumtollen gesehen. Ein brillantes Foto von Luke Massey .

„Als sich die Dürre in Sambias South Luangwa National Park ausdehnte, schrumpften die Wasserlöcher zu Tümpeln. Schwärme von Lilians Turteltauben versammelten sich und als die Küste klar war, stiegen sie zu diesem Teich hinab. Sie schlurften vorwärts und wechselten sich ab, um zu trinken und zu baden. wie auf einem Fließband."

Hinterhalt

Ein weiteres Foto vom Peoples Choice Award, das die Macht von Raubtieren in der Natur zeigt. Dieses Bild von Federico Veronesi wurde in Simbabwe aufgenommen und zeigt die erschreckende Schönheit der Tiere in ihrer wildesten Form.

„An einem heißen Morgen in den Chitake Springs im Mana Pools National Park in Simbabwe beobachtete Federico, wie eine alte Löwin von der Spitze des Flussufers herabstieg das Flussbett."

Rot, Silber und Schwarz

Ein brillanter Schnappschuss einiger Füchse, die in der Nähe ihrer Höhle in Nordamerika gefangen wurden. Dieses Bild wurde von Tin Man Lee aufgenommen, nachdem er geduldig auf das perfekte Wetter gewartet hatte, um dieses unglaubliche Foto aufzunehmen.

"Tin hatte das Glück, von einem Fuchsbau im US-Bundesstaat Washington, Nordamerika, zu erfahren, in dem eine Familie von Rot-, Schwarz- und Silberfüchsen lebte. Nachdem er tagelang auf gutes Wetter gewartet hatte, wurde er endlich mit diesem rührenden Moment belohnt."

Drei Könige

Keine Sehenswürdigkeit, die Sie wahrscheinlich regelmäßig sehen werden, aber dennoch eine schöne Aussicht. Dieses Foto von Wim Van Den Heever zeigt einige ziemlich prächtige Pinguine, die an Paarungsritualen beteiligt sind.

„Wim begegnete diesen Königspinguinen an einem Strand der Falklandinseln, als die Sonne gerade aufging. Sie waren in ein faszinierendes Paarungsverhalten verstrickt – die beiden Männchen bewegten sich ständig mit ihren Flossen um das Weibchen herum, um sich gegenseitig abzuwehren.“

Kuhirwa trauert um ihr Baby

Die Natur ist voller Schönheit und Tragik. Dieses Foto von Ricardo Núñez Montero zeigt einen Berggorilla, der die Leiche ihres leider verstorbenen Säuglings säugt.

"Kuhirwa, ein junger weiblicher Berggorilla, wollte ihr totes Baby nicht aufgeben. Anfangs knuddelte und pflegte sie die kleine Leiche und trug sie huckepack wie die anderen Mütter. Wochen später begann sie zu essen, was davon übrig war. Gezwungen von Da das schwache Licht mit einer großen Blende und einer geringen Schärfentiefe arbeiten musste, konzentrierte sich Ricardo auf den Körper und nicht auf Kuhirwas Gesicht.

Von Elefanten, die die Knochen verstorbener Familienmitglieder streicheln, bis hin zu Delfinen, die versuchen, tote Gefährten über Wasser zu halten, gibt es eine Fülle glaubwürdiger Beweise dafür, dass Tiere sichtbar Trauer ausdrücken. Kuhirwas anfängliche Handlungen können als Trauer interpretiert werden, ihr Verhalten zeigt den Schmerz einer Mutter, die ihr Kind verloren hat."

Ruhender Berggorilla

Eine friedliche und ruhige Szene eines Babygorillas, der sich etwas ausruht. Dieses Bild wurde von David Lloyd aufgenommen und erscheint in der Kategorie LUMIX Peoples Choice Award.

"Der Baby-Gorilla klammerte sich an seine Mutter, während er David neugierig beobachtete. Er war in South Bwindi, Uganda, gewandert, als er auf die ganze Familie stieß. Sie folgten ihnen und hielten dann auf einer kleinen Lichtung an, um sich zu entspannen und sich gegenseitig zu pflegen." ."

Fuchs trifft Fuchs

Eine der wenigen Naturaufnahmen, die tatsächlich im Großstadtdschungel entstanden sind. Dieses Bild könnte nicht perfekter sein, da ein echter Fuchs in der Nähe eines Wandgemäldes um die Straßenecke fährt.

"Matthew fotografiert seit über einem Jahr Füchse in der Nähe seines Hauses im Norden Londons und träumt seit er diese Streetart entdeckt hat, dieses Bild einzufangen. Nach unzähligen Stunden und vielen gescheiterten Versuchen hat sich seine Beharrlichkeit ausgezahlt."

Rollenfahrt

Ist die Natur nicht toll? Kreaturen aller Formen und Größen, die einfach miteinander auskommen und in Harmonie zusammenleben. Dieses Foto, das von Lakshitha Karunarathna brillant aufgenommen wurde, zeigt einen Vogel, der als Fliederbrustroller bekannt ist, der auf dem Rücken eines Zebras reitet. Was für ein farbenfroher Anblick vor einem schwarz-weiß gestreiften Hintergrund.

„Lakshitha war auf Safari im Masai Mara National Reserve, Kenia, als er einen ungewöhnlichen Anblick entdeckte – eine Fliederbrustwalze, die auf einem Zebra reitet. Normalerweise sitzen sie lieber hoch oben im Laub, aber diese Walze verbrachte eine Stunde oder länger damit, herumzureiten und genoss gelegentlich eine Insektenmahlzeit. Lakshitha wartete darauf, dass die umliegenden Zebras den perfekten Hintergrund bildeten, bevor sie diese knappe Ernte nahm."

Die Mitternachtspassage

Ein halber Unterwasser-Schnappschuss, der um Mitternacht aufgenommen wurde, hebt nicht nur die Sterne wunderbar hervor, sondern auch ein Rotwild, das fast für das Foto posiert. Dieses Bild von Vegard Lødøen wurde für die Kategorie „Highly Commended 2018“ für Tiere in ihrer Umgebung ausgewählt.

"Ein Traum wurde wahr, als ich dieses Bild gemacht habe, sagt Vegard. Nach jahrelanger Suche hatte er endlich einen Ort am Flussufer gefunden, der von den Hirschen von Valldal besucht wurde. Nachdem er seine Kamera teilweise in eine wasserdichte Box getaucht hatte, richtete er einen Blitz ein über und unter Wasser sowie Bewegungsmelder: Gegen Mitternacht überquerte ein Mann den Fluss – die Kamera hielt seine stolze Pose fest.

Nach dem Elch ist der Rothirsch die größte Hirschart. Nur die Männchen haben Geweihe, die bekanntermaßen über einen Meter lang werden und bis zu fünf Kilogramm wiegen. Am Ende eines jeden Winters werfen sie ihr Geweih ab, das aus Knochen besteht – wenn es Frühling wird, wachsen sie nach, geschützt von einer weichen Hülle, die als Samt bezeichnet wird."

Nachtsnack

Audun Rikardsens Schnappschuss eines Killerwals , der von der Oberfläche in Licht getaucht wurde, wurde als der hochgelobte Unterwasserschnappschuss ausgewählt. Ein brillantes Bild, das die Unterwassermajestät des Meeres zeigt.

"In den nördlichen Fjorden überwinterte eine große Anzahl von Heringen und lockte Hunderte von Raubtieren und Nachtfischerbooten an. Die Schwertwale hatten erkannt, dass das Geräusch der hochgezogenen Netze die Möglichkeit einer leichten Mahlzeit bedeutete. Audun bat die Fischer, ihre stärksten Fischer zu angeln." Licht ins Wasser, um seinen Schuss einzufangen.

Schwertwale sind die größten Mitglieder der Delfinfamilie. Obwohl es sich um eine Art handelt, geht man heute davon aus, dass es mehrere Arten gibt, die in verschiedenen Gebieten leben und spezifische Jagdstrategien und soziale Strukturen anwenden. Dies ist eine männliche Form des östlichen Nordatlantiks, von der bekannt ist, dass sie mit anderen Schwertwalen zusammenarbeitet, um Fische in dichte Schwärme zu treiben."

Festhalten

Ein weiteres berührendes Familienfoto zeigt einen schönen Moment, als ein kleines Kind sanft die Hand seiner Mutter fasst. Jami Tarris hat dieses Bild in Borneo aufgenommen und das Foto gelangte dann in die Kategorie des LUMIX Peoples Choice Award.

„Diese Nahaufnahme fängt den rührenden Moment ein, in dem ein Säugling seine kleine Hand in die große Hand seiner Mutter legt. Jami nahm dieses Foto auf, als sie in Borneo an einer Geschichte über die Auswirkungen der Palmöl-Landwirtschaft auf den Lebensraum der Orang-Utans arbeitete Primärregenwald ist eine ernsthafte Bedrohung für diese bereits vom Aussterben bedrohte Art."

Faultier hängt rum

Dieses Foto ist ein brillantes Kunstwerk. Das Faultier ist sicherlich ein glücklich aussehender Kerl. Um das Bild zu bekommen, musste Fotograf Luciano Candisani hoch in den Baldachin klettern, um ihn perfekt einzurahmen.

„Luciano musste auf den Cecropia-Baum im geschützten atlantischen Regenwald im südlichen Bahia, Brasilien, klettern, um dieses Dreizehenfaultier auf Augenhöhe zu fotografieren. Faultiere ernähren sich gerne von den Blättern dieser Bäume und sind daher oft hoch oben im Baldachin gesehen."

Das Land aus Eis und Schnee

Eine unglaubliche Kreatur, die festgehalten wurde, als sie durch eine atemberaubende Landschaft aus Eis und Schnee ging, die von den Sonnenstrahlen gefärbt wurde. Diese erstaunliche Szene wurde von Josh Anaon aufgenommen und erscheint in der Kategorie LUMIX Peoples Choice Award.

„Die Arktis ist das ganze Jahr über wunderschön, aber im Spätwinter, wenn die Temperaturen -30˚C (-22˚F) erreichen und alles weiß ist und die Sonne tief am Horizont steht, ist es atemberaubend. Josh war auf einem Boot in einem Fjord gegenüber von Longyearbyen, Svalbard, Norwegen, und begegnete diesem Eisbären, der am Rand des Eises entlang spazierte. Sie war neugierig, als sie zweimal am Boot vorbeiging – gerade lange genug, um Josh mit ihrem weißen Kittel, der in der Sonne leuchtete, eine Aufnahme zu machen untergehende Sonne. Nachdem sie ihre Neugier gestillt hatte, ging sie schweigend in die Ferne."

Zurücklehnen und entspannen

Eine fantastische und zweifellos wohlverdiente Entspannungssitzung für diese Gorillas. Der kleine Kerl sieht aus, als wäre er durchgefrieren, nachdem er seine Eltern erschöpft hat. Ein Gefühl, das wir nur zu gut kennen! Dieses Bild wurde von Alan Chung in den Tiefen Ruandas aufgenommen.

"Nach mehr als zwei Stunden Wanderung mit Rangern im Volcanoes National Park in Ruanda stieß Alan auf die Familiengruppe Hirwa (bedeutet der Glückliche). Diese Gruppe von 16 Berggorillas wird von einem einzigen starken Silberrücken angeführt. Sie waren fressen junge Bambussprossen und entspannen sich an einem grünen Platz. Wirklich ein Glück für Alan!"

Coole Katze

Es ist durstige Arbeit, so cool zu sein. Ein Löwe braucht einen Moment für einen Hauch erfrischender Flüssigkeit. Dieses umwerfende Foto wurde von der Jury hoch gelobt und das aus gutem Grund.

"Ich liebe es, Fotos mit Wirkung zu machen, sagt Isak, der oft auf der Suche nach Sambias berühmtesten Tieren ist. Er fotografierte ein Löwenrudel, als diese Löwin davonging. In Erwartung, dass es auf einen Drink gehen würde, positionierte er sich neben das nächste Wasserloch, dann tauchte es durch das hohe Gras auf, eingerahmt von einer üppig grünen Wand.

Löwen töten nachts mehr als 95 Prozent ihrer Beute und verbringen den größten Teil des Tages damit, sich auszuruhen. Sie trinken zwar gerne, wenn Wasser zur Verfügung steht, sind aber auch in der Lage, ausreichend Feuchtigkeit von ihren Beutetieren und Pflanzen aufzunehmen – und sind damit perfekt an ihre trockene Landschaft angepasst. Trotzdem nehmen die Löwenzahlen deutlich ab."

Tigerland

Dieses Foto von Emmanuel Rondeau ist ein weiteres Bild, das von der Jury als hoch gelobt gewählt wurde. Eine der gefährlichsten und majestätischsten Großkatzen, die wir alle genießen können.

„Begleitet von Rangern war Emmanuel 700 Meter hochgestiegen, um acht Kameras aufzustellen, Gebiete mit früheren Tigersichtungen und Spuren der jüngsten Nutzung wie Spuren, Kratzer und Kot auszuwählen. Jede Spezies war etwas Neues. Dreiundzwanzig Tage später blickte dieser bengalische Tiger direkt in eine seiner Kameras.

Im Königreich Bhutan feiern Tiger ein Comeback. Es wird angenommen, dass dort 103 Tiger in freier Wildbahn leben – fast ein Drittel mehr als die letzte Zahl im Jahr 1998. Im Laufe der Entwicklung Bhutans hat das Land ein Netzwerk von Wildtierkorridoren von einem Nationalpark zum nächsten geschaffen, um Wildtieren zu ermöglichen, relativ ungestört herumlaufen."

Herr Schnurrhaare

Ein sehr empfehlenswertes Tierporträt zeigt eine Nahaufnahme einiger Walrosse, die sich im eisigen Wasser entspannen. Wir lieben, wie stimmungsvoll dieses Bild ist, es könnte fast ein Artwork für ein Albumcover sein.

"Valter streckte seine Kamera mit zwei Einbeinstativen und einem Schwimmer vor sich aus und glitt ins eisige Wasser, um die Walrosse zu fotografieren, die er von seinem Beiboot aus gesichtet hatte. Dies erregte die Aufmerksamkeit einiger neugieriger Jugendlicher, die anfingen, auf ihn zuzuschwimmen friedlicher Begegnung hat Valter dieses intime Porträt aus einer Entfernung von einer Stange aufgenommen.

Diese Walrosse werden wahrscheinlich bis zu 40 Jahre alt und verbringen ihre Tage damit, den Meeresboden zu durchsuchen und ihre Schnurrhaare und Schnauzen zu verwenden, um Nahrung zu finden und zu extrahieren. Ihre dicke Haut schützt sie vor Kälte, da sie hauptsächlich nach Weichtieren wie Muscheln suchen. Im arktischen Wasser wird die Durchblutung der Hautoberfläche reduziert, um die Wärme zu speichern."