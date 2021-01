Damals und heute: Eine fotografische Vision der Vergangenheit

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Laufe der Jahre ändern sich Orte und Landschaften, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Im Laufe der Jahrzehnte wurden endlose Fotos aus unserer ganzen Welt aufgenommen. Eine kleine Sammlung von Geschichts- und Fotofans hat diese Bilder durchgesehen, um Orte zu paaren - Fotos aus der Gegenwart zu machen, um sie mit der Vergangenheit zu vergleichen.

Die wunderbaren Ergebnisse dieser sorgfältigen Arbeit können in ihrer ganzen Pracht gesehen werden, wobei einige vergleichende Bilder über hundert Jahre zurückreichen. Wir haben die Re-Photos-Archive durchgesehen, um eine kleine Auswahl für Sie zusammenzustellen.

Kommen Sie mit uns auf einen Spaziergang durch die Geschichte.

Dieses Originalfoto wurde von einem Kapitän der Army Film & Photographic Unit aufgenommen und zeigt eine selbstfahrende Priesterwaffe vor der Kathedrale Notre-Dame. Diese Rüstung war Teil der französischen 2. Panzerdivision, die Ende August 1944 an der Befreiung der Stadt beteiligt war - nur wenige Tage nach dem Beginn des Aufstands durch den französischen Widerstand.

Die zweite, modernere Ansicht, die 2017 aufgenommen wurde, zeigt eine viel friedlichere Ansicht derselben Stelle. Besucher und Touristen können jetzt dank des heldenhaften Mutes der Befreiungsarmee in all den Jahren zuvor die Ruhe und das Wunder des Gebäudes genießen.

Dieses Originalfoto aus dem Jahr 1932 zeigt einen Blick hoch über New York City während des Baus des Rockefeller Centers. Dieses Bild zeigt einen Gesundheits- und Sicherheitsalptraum, in dem Arbeiter Alkohol trinken, während sie sich lässig hoch über dem Boden ausruhen.

Eine moderne Erholung, die über 70 Jahre später und auf der anderen Seite der Welt aufgenommen wurde, zeigt einen etwas sichereren Blick auf London, wobei Arbeiter in Schutzhelmen Gurte tragen, um schreckliche Unfälle zu vermeiden.

Dieses Foto aus dem Jahr 1900 zeigt das berühmte Moulin Rouge Varieté-Theater, das erst ein Jahr zuvor eröffnet wurde. Dieses Gebäude entwickelte sich schnell zu einem der berühmtesten Theater der Welt. Es würde nicht nur eine Vielzahl spektakulärer Shows und Darsteller beherbergen, sondern auch Menschen aus der ganzen Welt anziehen.

Das zweite Bild des Gebiets aus dem Jahr 2016 zeigt das Theater in seiner vollen Pracht mit einer unverwechselbaren roten Windmühle, die noch fest intakt ist. Die Umgebung ist nicht mehr so beliebt wie früher, aber das Theater selbst zieht immer noch eine Menge an.

Dieses Foto von 1908 zeigt eine andere Ansicht aus Frankreich, diesmal vom Mont-St.-Michel. Diese Insel umfasst seit Jahrhunderten Befestigungsanlagen und wurde im 8. Jahrhundert n. Chr. In ein Kloster umgewandelt.

Über 100 Jahre später hat sich die Ansicht leicht modernisiert, strotzt aber immer noch aus jeder Perspektive vor Geschichte. Eine neue Brücke, eine neue Fahrbahn und ein neuer Hydraulikdamm zum Schutz der Bucht sind die wichtigsten Änderungen in den letzten Jahren.

Dieses erste Foto stammt aus dem Jahr 1900 und zeigt einen Blick auf die Pennsylvania Avenue in Washington, DC. Das US-Kapitol ist in der Ferne zu sehen. Eine Straße voller Menschen wartet auf die Straßenbahn und erledigt ihren Alltag.

Das zweite Foto zeigt eine viel modernere Ansicht desselben Gebiets - aufgenommen im Jahr 2016. Die Straßenbahnlinien wurden jetzt durch Radwege und mehrere Fahrzeugspuren ersetzt.

Ein altes Bild aus dem Jahr 1889 zeigt die Auswirkungen des Klimawandels am Engabreen-Gletscher im norwegischen Holandsfjord. Das Originalfoto zeigt eine fast karge und leblose Landschaft aus Eis, Fels, Wasser und Gletscherkies.

Der gleiche Ort, der 2010 erneut aufgenommen wurde, zeigt eine ganz andere Ansicht mit viel Grün und Vegetation in der umgebenden Landschaft und weit weniger Eis und Schnee im Hintergrund.

Ein beeindruckender Blick auf den Fluss während der "Exposition Universelle" im Jahr 1900 - der Weltausstellung in Paris, Frankreich in dem Jahr, für das diese Gebäude speziell errichtet wurden:

"Erinnerung an vergangene Pracht: Für die Weltausstellung 1900, die mehr als 48 Millionen Besucher anzog und eine der erfolgreichsten Ausstellungen ihrer Art war, wurden nur zu diesem Zweck beeindruckende Denkmäler errichtet. Auf dem" Quai des Nations "( Heute (Quai dOrsay) wurden Gebäude gefunden, die die verschiedenen Nationen repräsentieren, die von ihnen finanziert wurden. Von links nach rechts sind die Vereinigten Staaten, das Osmanische Reich, Bosnien-Herzegowina, Belgien, Deutschland, Spanien und Monaco in diesem Abschnitt in vertreten das Bild. Sie wurden alle nach der Ausstellung abgerissen. "

Die moderne Ansicht von 2010 zeigt ein ganz anderes Bild der Landschaft. Kaum zu glauben, dass die ursprünglichen Gebäude nur vorübergehend vorhanden waren. Jetzt ist der Eiffelturm fast das einzige, was die Landschaft ins Auge fasst.

Dieses Originalbild wurde 1901 aufgenommen und zeigt einen Blick auf die Straßen von Philadelphia, USA. Den Arbeitern werden Linien auf der Straße mit dem prächtigen Rathaus im Hintergrund gezeigt.

Im Jahr 2018 säumen hoch aufragende Wolkenkratzer dieselbe Straße, und die Farben des modernen Lebens blitzen vorbei. Das Rathaus steht immer noch prächtig in der Mitte, wird aber von den hohen Gebäuden, die seitdem in den umliegenden Straßen entstanden sind, fest in den Schatten gestellt.

Im Jahr 1910 bedeuteten starke Regenfälle, dass das Wasser der Seine ihre Ufer sprengte, als die Pegel acht Meter über den Normalwert stiegen. Die daraus resultierende Überschwemmung wurde als die Große Flut von Paris bekannt und machte viele der umliegenden Straßen außer mit dem Boot unpassierbar.

Die Überschwemmungen führten auch zu Schäden in Höhe von über 1,5 Milliarden US-Dollar im heutigen Geld, aber überraschenderweise gab es keine Berichte darüber, dass in dieser Zeit jemand sein Leben verlor. Es würde über eine Woche dauern, bis sich die Überschwemmung aufgelöst hätte.

Eine viel normalere Ansicht derselben Straße zeigt eine ruhige und trockene Szene, die die Menschen zweifellos begrüßt hätten. Über 100 Jahre sind vergangen und in der Rue de lUniversité sind keine Bootsfahrer zu sehen.

Dieses Originalfoto stammt aus dem Jahr 1931 und zeigt eine viel weniger überlastete Ansicht des Palazzo Esposizioni Mobili.

Das Folgefoto zeigt weit weniger Stromleitungen, aber eine Reihe neuer Gebäude, die auf der umgebenden Skyline aufgetaucht sind.

An einigen Orten dauert es viel weniger, bis sich eine Skyline ändert. Dieses ursprüngliche Bild wurde von einem Schlafzimmerfenster in London im Jahr 2012 genommen.

Nur sechs Jahre später sind eine Reihe neuer Gebäude sowohl an der Skyline selbst als auch in der Nähe zu sehen - ein Gebäude umfasst sogar einen Garten auf dem Dach. Ein kleiner grüner Fleck in einem sonst weitläufigen Großstadtdschungel.

1976 wurde die Strand Arcade in Sydney von einem verheerenden Feuer getroffen. Trotz der Schäden begannen die Restaurierungsarbeiten und das Einkaufszentrum wurde 1977 wieder eröffnet. Es gedeiht jetzt wieder und das neuere Bild von 2018 zeigt die Strand Arcade in all ihrer modernen Pracht.

Ein weiterer aus der Seine während der Weltausstellung 1900. Wieder eine Auswahl von temporären Gebäuden, die speziell für diesen Anlass errichtet wurden. Diese Ansicht sollte den Messebesuchern zeigen, wie die Wasserstraße von Paris vor Hunderten von Jahren ausgesehen haben könnte.

Die gleiche Ansicht, die 100 Jahre später zu sehen war, zeigt eine viel grünere Szene mit Bussen, Booten und Bäumen anstelle der prächtigen Gebäude, die einst den Fluss zierten.

Die ursprüngliche Ansicht der Rue de Paris in Viarmes stammt aus dem Jahr 1912. Kleine Kinder und ein Pferdewagen füllen die Straße - ein alltäglicher Anblick. Auf der anderen Straßenseite ist ein landwirtschaftlicher Laden zu sehen. Dieses Bild hat ursprünglich seinen Weg auf eine Postkarte gefunden und ist mit Stempel und allem zu sehen.

Über 100 Jahre später hat sich die Ansicht nicht wesentlich geändert. Das Pferd und der Wagen wurden durch Autos ersetzt und der Laden wurde gegen eine Bank getauscht, aber es ist sicherlich ein leicht vertrauter Anblick.

Eine Luftaufnahme des Beverly Hills Hotels zeigt eine relativ zahme Landschaft mit sehr wenig anderen Gebäuden. Dieses Foto wurde 1918 aufgenommen und die moderne Ansicht ist ganz anders.

Das Follow-up-Bild aus dem Jahr 2018 zeigt nicht nur mehr Gebäude, sondern auch eine Fülle von Bäumen, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Das Gelände und die Gebäude des Hotels sind heute noch beeindruckender als früher.

Auf diesem Schwarzweißfoto aus den 1940er Jahren ist eine Menge deutscher Armeesoldaten in der besetzten Stadt Schagen in Holland zu sehen. Eine Mischung von Zivilisten geht ebenfalls durch die Straßen, ohne Zweifel vorsichtig und besorgt um ihre Umgebung.

Viele Jahre später, im Jahr 2018, sind dieselben Straßen von Autos und Käufern besetzt, die ihren täglichen Geschäften nachgehen, ohne dass eine Besatzungsmacht droht, sie zu stören.

Eine andere Ansicht aus den Niederlanden während des Krieges zeigt einen ruhigen Teil Hollands, der auf einen Angriff mit Panzerfallen und zweifellos anderen Verteidigungsstellungen in der Nähe vorbereitet ist.

Die gleiche Ansicht aus den letzten Jahren macht es schwer zu glauben, was all die Jahre zuvor auf denselben Straßen passiert sein könnte. Die meisten der gleichen Gebäude sind erhalten geblieben, aber die metallischen Monstrositäten sind längst verschwunden.

Ein ausgebombtes Wohngebäude auf den Straßen Polens, aufgenommen auf einem Foto aus dem Jahr 1950, das eine Zeit des Elends und der Tragödie zeigt.

Jahrzehnte später verdecken Reparaturen die Löcher, Schönheitsfehler und Schäden aus der Vergangenheit. Wir fragen uns, ob die derzeitigen Bewohner die Geschichte ihres Gebäudes und alles, was in den Jahren zuvor vergangen ist, kennen.

Ein Blick auf den Place de la Bourse aus dem Jahr 1900. Auf diesem Originalfoto dominierten Fußgänger und Pferdekutschen die Straßen. Die ersten Straßenbahnlinien begannen um diese Zeit zu sprießen und in den folgenden Jahren würden auch viele weitere auftauchen - mit insgesamt 32 Linien in der Region bis 1957.

Das hier fotografierte Gebäude bildete die damalige Börse und das Zentrum der Modernisierung der Region.

Die moderne Ansicht, die über 117 Jahre später aufgenommen wurde, zeigt immer noch eine belebte Straße, aber jetzt wird das Gebäude für Ausstellungen und Kunstausstellungen genutzt. Die Gegend ist auch ein beliebter Ort für Kundgebungen und Demonstrationen.

Ein weiteres Foto aus über einem Jahrhundert zuvor. Dieses Bild zeigt den "Place du Grand Sablon" - im historischen Stadtzentrum von Brüssel. Zu dieser Zeit gab es in der Umgebung Marktstände, an denen am Freitag Fleisch und an einem Samstag Milch und Käse verkauft wurden.

Die aktuelle Ansicht ähnelt eher einem Parkplatz mit weitaus weniger Charakter, aber die Umgebung ist bei den reicheren Mitgliedern der Gesellschaft äußerst beliebt. Alte Bars und Geschäfte werden durch Schokoladengeschäfte, Antiquitätenhändler und Hotels ersetzt.

Die Schrecken des Ersten Weltkriegs trafen 1915 die Ypern-Station in Belgien. Dieses Foto erzählt von den Schäden und dem Chaos, die zu dieser Zeit in der gesamten Region regneten.

Über 100 Jahre später sieht dieselbe Ansicht ganz anders aus, da das Gebäude vollständig repariert und restauriert wurde und moderne Straßen die Feldwege vergangener Jahre ersetzt haben. Das Leben ist zweifellos auch viel friedlicher.

Eines der ältesten Bilder auf unserer Liste stammt aus dem Jahr 1860 und zeigt eine Straße voller Zuschauer, die zweifellos von der Kamera fasziniert sind. Ein interessantes und auffälliges Aquädukt überquert die Straße und zieht den Blick als zentralen Fokus des Fotos auf sich.

Dieselbe Ansicht über 158 Jahre später zeigt dasselbe Aquädukt, das stark steht, und dieselben alten Bäume, die immer noch die Straßen säumen. Die Leute werden jetzt durch geparkte Autos ersetzt, aber ansonsten ist die Aussicht bemerkenswert ähnlich.

1945 wird dieser alte Kriegsbunker mit Zivilisten fotografiert, die beiläufig in der Nähe stehen. Im Hintergrund ist auch eine Windmühle zu sehen.

Jahre später wird derselbe Bunker interessant genutzt, wenn er in einen Blumenladen umgewandelt wird. Die Windmühle ist weg und die Umgebung ist friedlicher, wenn auch noch voller Beton und Asphalt.

In Russland wurde während der deutschen Invasion der Peterhof-Palast durch Sprengstoff verbrannt und beschädigt. Viele der Brunnen auf dem Gelände wurden ebenfalls zerstört.

Die Restaurierung begann nach dem Krieg und dauerte die folgenden Jahre. Die aktuelle Ansicht des Peterhofs zeigt dem ursprünglichen Gebäude seine ganze Pracht.

Ein weiteres französisches Foto von vor einem Jahrhundert. Dieses Bild zeigt einige großartig gut gekleidete Männer - Mr. Merceron, Mr. Maisonville und Mr. Chabrand. Diese Männer gründeten die Stützpunkte des Syndikats der Initiative von Grenoble und der Dauphine: Erstes Syndikat der Initiative von Frankreich und der zukünftigen Tourismusbüros.

Die gleiche Ansicht hat sich 100 Jahre später kaum geändert, aber das Tourismusbüro wurde anscheinend durch einen Immobilienmakler ersetzt.

Ein viel ländlicheres Foto stammt aus dem Jahr 1887 und zeigt eine von vielen Straßenrouten, die zu dieser Zeit als eine große technische Meisterleistung galten - eine Straße, die durch den Hang führt.

116 Jahre später ist die Straße jetzt asphaltiert, aber ansonsten gleich. Es wurde kein Versuch unternommen, die Straße zu verbreitern, obwohl die Autos darüber fuhren. Die Aussicht ist heute genauso wunderbar wie in all den Jahren zuvor.

Dieses erste Foto der San Francisco-Oakland Bay Bridge wurde 1980 aufgenommen und zeigt eine hell beleuchtete Skyline sowie eine Langzeitbelichtung des vorbeifahrenden Verkehrs.

Fast drei Jahrzehnte später sieht dieselbe Ansicht bemerkenswert ähnlich aus. Die Skyline hat sich durch neue Gebäude und wachsende Bäume leicht verändert, ist aber auch unverkennbar bekannt.

Dieses Originalfoto des Eiffelturms zeigt ihn Mitte 1888 im Bau. Auch in der Umgebung sind umliegende Gebäude zu sehen.

Im Jahr 2017 zeigt der gleiche Blickwinkel eine ebenso geschäftige Sicht auf die Welt. Der vollständig gebaute Turm wurde seit seiner Errichtung von vielen Millionen Menschen besucht, und der Turm selbst hat auch jahrzehntelange Abnutzungserscheinungen überstanden, darunter zwei Weltkriege und mehr.

Ein weiterer Schnappschuss von Zerstörung und Gemetzel aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieses Bild zeigt das Wrack einer Kirche in Frankreich, die von einer riesigen " Pariser Kanone" getroffen wurde . Dies waren superschwere Artilleriekanonen mit großer Reichweite, mit denen die Deutschen während des Krieges Paris bombardierten. Obwohl diese Artilleriegeschütze aufgrund der Entfernung, die sie abfeuern konnten, als Superguns angesehen wurden, waren sie tatsächlich nicht besonders erfolgreich, da die abgefeuerte Nutzlast oft relativ gering war.

Hier war das Dach der Kirche getroffen worden, wodurch es nach innen zusammenbrach, und diesmal hinterließ die Waffe ihre Spuren - 88 Menschen wurden getötet und fast ebenso viele verletzt.

99 Jahre später ist die Kirche ein ganz anderer Ort. Das vollständig rekonstruierte und gut genutzte St-Gervais-et-St-Protais ist heute eine viel sicherere Kultstätte.

Dieses Original-Schwarzweißfoto aus den 1940er Jahren zeigt die Ereignisse der Anzac Day Parade. Eine besondere Veranstaltung zum Gedenken an alle Australier und Neuseeländer, "die in allen Kriegen, Konflikten und friedenserhaltenden Operationen gedient haben und gestorben sind".

Die gleiche Ansicht zeigt das prächtige Sultan Abdul Samad Gebäude, das hinter Touristenbussen anstelle von Parade-Teilnehmern versteckt ist. Die Skyline hat sich in den 75 Jahren, die vergangen sind, seit ein Teil der Schönheit weggenommen wurde, stark verändert.

Viele der Fotos in dieser Sammlung zeigen eine Geschichte von Schäden, die von den Deutschen während der Kriege verursacht wurden, aber dieses Foto zeigt die Ergebnisse ihrer Aktionen. Die russische Armee verursachte massive Zerstörungen, als sie durch Deutschland und weiter nach Berlin fegte. Auch die Hauptgebäude waren nicht sicher.

Das Reichstagsgebäude selbst war jedoch kein Nazi-Denkmal. Es wurde tatsächlich zwischen 1884 und 1894 entworfen und errichtet.

Das Gebäude wurde durch die Schäden stark entkernt, aber erst in den 1960er Jahren wurde ernsthaft mit der Restaurierung begonnen. Das hier gezeigte moderne Gebäude hat sich stark verändert, da es in den 19er Jahren erneut entkernt und rekonstruiert wurde. Es ist heute eine der meistbesuchten Attraktionen in Deutschland.

Dresden war während des Zweiten Weltkriegs Gegenstand vieler alliierter Bombenangriffe. Dieses Vergleichsbild zeigt den Schaden, den die Alliierten der deutschen Stadt in diesen Jahren zugefügt haben. Irgendwie wurden die umliegenden Gebäude zerstört, aber die Statue blieb hoch stehen.

Die Dresdner Frauenkirche, die lutherische Kirche, kann in ihrer ganzen Majestät wieder aufgebaut und rekonstruiert werden. Es wurde jedoch über 50 Jahre als Kriegsdenkmal belassen und erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1994 wurde das Gebäude rekonstruiert.

Das Foto von 1900 zeigt den Pont des Arts - eine Fußgängerbrücke über die Seine, Frankreich. Diese Brücke führt vom Institut de France zum Louvre. Daher war die Brücke schon immer ein äußerst beliebtes Touristenziel und bietet einen herrlichen Blick auf die Umgebung.

Hier sieht man Paare, die beiläufig über die Brücke gehen, man hat sogar ein Schwert an der Taille festgeschnallt.

Mit einem romantischen Blick auf die Stadt der Liebe war die Brücke schon immer ein beliebter Treffpunkt für Paare, weshalb die Geländer der Brücke oft mit Vorhängeschlössern geschmückt waren, eine romantische Geste der Liebe. Im Jahr 2015 führte das Gewicht der Schlösser jedoch dazu, dass ein Teil des Geländers zusammenbrach und der Rest der Schlösser gewaltsam entfernt werden musste.

Das Brandenburger Tor ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands. Es wurde ursprünglich 1791 erbaut und während der Batavianischen Revolution als Denkmal errichtet.

Während des Zweiten Weltkriegs benutzten die Nazis das Tor als Symbol für ihre Partei. Es gelang, den Krieg zu überleben, wurde jedoch durch Kugeln und Explosionen schwer beschädigt, als die russische Armee in die Stadt einzog. Hier ist ein russischer Soldat mit einer Kamera vor dem Denkmal zu sehen.

Das rekonstruierte Tor wurde in den folgenden Jahren für viele Gedenkfeiern genutzt, einschließlich der offiziellen Zeremonie zur Wiedervereinigung Deutschlands. Als regelmäßiger Ort für wichtige historische Ereignisse hat sich das Brandenburger Tor zu einem touristischen Hotspot entwickelt und wird heute von vielen als Symbol für europäischen Frieden und Einheit angesehen.

"Die Opera Garnier, dekoriert mit Hakenkreuzen für ein Festival deutscher Musik während der Besetzung von Paris. Die Deutschen organisierten eine Reihe von Konzerten in der besetzten Stadt, unter anderem von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan."

Das 2016 fotografierte Opernhaus Palais Garnier bietet einen viel ruhigeren Blick auf Paris. Das Gebäude ist bekannt als "wahrscheinlich das berühmteste Opernhaus der Welt ...", vor allem dank der Kulisse für den Roman Das Phantom der Oper von 1910. Es erschien auch als Kernstück für spätere Adaptionen des Romans in Filme und Musicals.

Notre-Dame (Befreiung von Paris)

Dieses Originalfoto wurde von einem Kapitän der Army Film & Photographic Unit aufgenommen und zeigt eine selbstfahrende Priesterwaffe vor der Kathedrale Notre-Dame. Diese Rüstung war Teil der französischen 2. Panzerdivision, die Ende August 1944 an der Befreiung der Stadt beteiligt war - nur wenige Tage nach dem Beginn des Aufstands durch den französischen Widerstand.

Notre-Dame (Befreiung von Paris)

Die zweite, modernere Ansicht, die 2017 aufgenommen wurde, zeigt eine viel friedlichere Ansicht derselben Stelle. Besucher und Touristen können jetzt dank des heldenhaften Mutes der Befreiungsarmee in all den Jahren zuvor die Ruhe und das Wunder des Gebäudes genießen.

Moulin Rouge

Dieses Foto aus dem Jahr 1900 zeigt das berühmte Moulin Rouge Varieté-Theater, das erst ein Jahr zuvor eröffnet wurde. Dieses Gebäude entwickelte sich schnell zu einem der berühmtesten Theater der Welt. Es würde nicht nur eine Vielzahl spektakulärer Shows und Darsteller beherbergen, sondern auch Menschen aus der ganzen Welt anziehen.

Moulin Rouge

Das zweite Bild des Gebiets aus dem Jahr 2016 zeigt das Theater in seiner vollen Pracht mit einer unverwechselbaren roten Windmühle, die noch fest intakt ist. Die Umgebung ist nicht mehr so beliebt wie früher, aber das Theater selbst zieht immer noch eine Menge an.

Mittagessen auf einem Wolkenkratzer

Dieses Originalfoto aus dem Jahr 1932 zeigt einen Blick hoch über New York City während des Baus des Rockefeller Centers. Dieses Bild zeigt einen Gesundheits- und Sicherheitsalptraum, in dem Arbeiter Alkohol trinken, während sie sich lässig hoch über dem Boden ausruhen.

Mittagessen auf einem Wolkenkratzer

Eine moderne Erholung, die über 70 Jahre später und auf der anderen Seite der Welt aufgenommen wurde, zeigt einen etwas sichereren Blick auf London, wobei Arbeiter in Schutzhelmen Gurte tragen, um schreckliche Unfälle zu vermeiden.

Rue de lUniversit (Groe Flut 1910)

Im Jahr 1910 bedeuteten starke Regenfälle, dass das Wasser der Seine ihre Ufer sprengte, als die Pegel acht Meter über den Normalwert stiegen. Die daraus resultierende Überschwemmung wurde als die Große Flut von Paris bekannt und machte viele der umliegenden Straßen außer mit dem Boot unpassierbar.

Die Überschwemmungen führten auch zu Schäden in Höhe von über 1,5 Milliarden US-Dollar im heutigen Geld, aber überraschenderweise gab es keine Berichte darüber, dass in dieser Zeit jemand sein Leben verlor. Es würde über eine Woche dauern, bis sich die Überschwemmung aufgelöst hätte.

Rue de lUniversit (Groe Flut 1910)

Eine viel normalere Ansicht derselben Straße zeigt eine ruhige und trockene Szene, die die Menschen zweifellos begrüßt hätten. Über 100 Jahre sind vergangen und in der Rue de lUniversité sind keine Bootsfahrer zu sehen.

Blick auf die Seine von Pont de lAlma

Ein weiterer aus der Seine während der Weltausstellung 1900. Wieder eine Auswahl von temporären Gebäuden, die speziell für diesen Anlass errichtet wurden. Diese Ansicht sollte den Messebesuchern zeigen, wie die Wasserstraße von Paris vor Hunderten von Jahren ausgesehen haben könnte.

Blick auf die Seine von Pont de lAlma

Die gleiche Ansicht, die 100 Jahre später zu sehen war, zeigt eine viel grünere Szene mit Bussen, Booten und Bäumen anstelle der prächtigen Gebäude, die einst den Fluss zierten.

Mont-St.-Michel

Dieses Foto von 1908 zeigt eine andere Ansicht aus Frankreich, diesmal vom Mont-St.-Michel. Diese Insel umfasst seit Jahrhunderten Befestigungsanlagen und wurde im 8. Jahrhundert n. Chr. In ein Kloster umgewandelt.

Mont-St.-Michel

Über 100 Jahre später hat sich die Ansicht leicht modernisiert, strotzt aber immer noch aus jeder Perspektive vor Geschichte. Eine neue Brücke, eine neue Fahrbahn und ein neuer Hydraulikdamm zum Schutz der Bucht sind die wichtigsten Änderungen in den letzten Jahren.

Pennsylvania Avenue, Washington DC (USA)

Dieses erste Foto stammt aus dem Jahr 1900 und zeigt einen Blick auf die Pennsylvania Avenue in Washington, DC. Das US-Kapitol ist in der Ferne zu sehen. Eine Straße voller Menschen wartet auf die Straßenbahn und erledigt ihren Alltag.

Pennsylvania Avenue, Washington DC (USA)

Das zweite Foto zeigt eine viel modernere Ansicht desselben Gebiets - aufgenommen im Jahr 2016. Die Straßenbahnlinien wurden jetzt durch Radwege und mehrere Fahrzeugspuren ersetzt.

Quai des Nations

Ein beeindruckender Blick auf den Fluss während der "Exposition Universelle" im Jahr 1900 - der Weltausstellung in Paris, Frankreich in dem Jahr, für das diese Gebäude speziell errichtet wurden:

"Erinnerung an vergangene Pracht: Für die Weltausstellung 1900, die mehr als 48 Millionen Besucher anzog und eine der erfolgreichsten Ausstellungen ihrer Art war, wurden nur zu diesem Zweck beeindruckende Denkmäler errichtet. Auf dem" Quai des Nations "( Heute (Quai dOrsay) wurden Gebäude gefunden, die die verschiedenen Nationen repräsentieren, die von ihnen finanziert wurden. Von links nach rechts sind die Vereinigten Staaten, das Osmanische Reich, Bosnien-Herzegowina, Belgien, Deutschland, Spanien und Monaco in diesem Abschnitt in vertreten das Bild. Sie wurden alle nach der Ausstellung abgerissen. "

Quai des Nations

Die moderne Ansicht von 2010 zeigt ein ganz anderes Bild der Landschaft. Kaum zu glauben, dass die ursprünglichen Gebäude nur vorübergehend vorhanden waren. Jetzt ist der Eiffelturm fast das einzige, was die Landschaft ins Auge fasst.

Rathaus von Philadelphia

Dieses Originalbild wurde 1901 aufgenommen und zeigt einen Blick auf die Straßen von Philadelphia, USA. Den Arbeitern werden Linien auf der Straße mit dem prächtigen Rathaus im Hintergrund gezeigt.

Rathaus von Philadelphia

Im Jahr 2018 säumen hoch aufragende Wolkenkratzer dieselbe Straße, und die Farben des modernen Lebens blitzen vorbei. Das Rathaus steht immer noch prächtig in der Mitte, wird aber von den hohen Gebäuden, die seitdem in den umliegenden Straßen entstanden sind, fest in den Schatten gestellt.

Engabreen Gletscher

Ein altes Bild aus dem Jahr 1889 zeigt die Auswirkungen des Klimawandels am Engabreen-Gletscher im norwegischen Holandsfjord. Das Originalfoto zeigt eine fast karge und leblose Landschaft aus Eis, Fels, Wasser und Gletscherkies.

Engabreen Gletscher

Der gleiche Ort, der 2010 erneut aufgenommen wurde, zeigt eine ganz andere Ansicht mit viel Grün und Vegetation in der umgebenden Landschaft und weit weniger Eis und Schnee im Hintergrund.

Palazzo Esposizioni Mobili, Mariano Comense, Italien

Dieses Originalfoto stammt aus dem Jahr 1931 und zeigt eine viel weniger überlastete Ansicht des Palazzo Esposizioni Mobili.

Palazzo Esposizioni Mobili, Mariano Comense, Italien

Das Folgefoto zeigt weit weniger Stromleitungen, aber eine Reihe neuer Gebäude, die auf der umgebenden Skyline aufgetaucht sind.

Ein Zimmer mit Aussicht, London

An einigen Orten dauert es viel weniger, bis sich eine Skyline ändert. Dieses ursprüngliche Bild wurde von einem Schlafzimmerfenster in London im Jahr 2012 genommen.

Ein Zimmer mit Aussicht, London

Nur sechs Jahre später sind eine Reihe neuer Gebäude sowohl an der Skyline selbst als auch in der Nähe zu sehen - ein Gebäude umfasst sogar einen Garten auf dem Dach. Ein kleiner grüner Fleck in einem sonst weitläufigen Großstadtdschungel.

Ulica Krakowska, Polen

Ein ausgebombtes Wohngebäude auf den Straßen Polens, aufgenommen auf einem Foto aus dem Jahr 1950, das eine Zeit des Elends und der Tragödie zeigt.

Ulica Krakowska, Polen

Jahrzehnte später verdecken Reparaturen die Löcher, Schönheitsfehler und Schäden aus der Vergangenheit. Wir fragen uns, ob die derzeitigen Bewohner die Geschichte ihres Gebäudes und alles, was in den Jahren zuvor vergangen ist, kennen.

Place de la Bourse, Brssel

Ein Blick auf den Place de la Bourse aus dem Jahr 1900. Auf diesem Originalfoto dominierten Fußgänger und Pferdekutschen die Straßen. Die ersten Straßenbahnlinien begannen um diese Zeit zu sprießen und in den folgenden Jahren würden auch viele weitere auftauchen - mit insgesamt 32 Linien in der Region bis 1957.

Das hier fotografierte Gebäude bildete die damalige Börse und das Zentrum der Modernisierung der Region.

Place de la Bourse, Brssel

Die moderne Ansicht, die über 117 Jahre später aufgenommen wurde, zeigt immer noch eine belebte Straße, aber jetzt wird das Gebäude für Ausstellungen und Kunstausstellungen genutzt. Die Gegend ist auch ein beliebter Ort für Kundgebungen und Demonstrationen.

Viarmes Rue de Paris, Frankreich

Die ursprüngliche Ansicht der Rue de Paris in Viarmes stammt aus dem Jahr 1912. Kleine Kinder und ein Pferdewagen füllen die Straße - ein alltäglicher Anblick. Auf der anderen Straßenseite ist ein landwirtschaftlicher Laden zu sehen. Dieses Bild hat ursprünglich seinen Weg auf eine Postkarte gefunden und ist mit Stempel und allem zu sehen.

Viarmes Rue de Paris, Frankreich

Über 100 Jahre später hat sich die Ansicht nicht wesentlich geändert. Das Pferd und der Wagen wurden durch Autos ersetzt und der Laden wurde gegen eine Bank getauscht, aber es ist sicherlich ein leicht vertrauter Anblick.

Ypern Station, Belgien

Die Schrecken des Ersten Weltkriegs trafen 1915 die Ypern-Station in Belgien. Dieses Foto erzählt von den Schäden und dem Chaos, die zu dieser Zeit in der gesamten Region regneten.

Ypern Station, Belgien

Über 100 Jahre später sieht dieselbe Ansicht ganz anders aus, da das Gebäude vollständig repariert und restauriert wurde und moderne Straßen die Feldwege vergangener Jahre ersetzt haben. Das Leben ist zweifellos auch viel friedlicher.

Eiffelturm, Paris, Frankreich

Dieses Originalfoto des Eiffelturms zeigt ihn Mitte 1888 im Bau. Auch in der Umgebung sind umliegende Gebäude zu sehen.

Eiffelturm, Paris, Frankreich

Im Jahr 2017 zeigt der gleiche Blickwinkel eine ebenso geschäftige Sicht auf die Welt. Der vollständig gebaute Turm wurde seit seiner Errichtung von vielen Millionen Menschen besucht, und der Turm selbst hat auch jahrzehntelange Abnutzungserscheinungen überstanden, darunter zwei Weltkriege und mehr.

Horloge Saint-Chamas Frankreich

Eines der ältesten Bilder auf unserer Liste stammt aus dem Jahr 1860 und zeigt eine Straße voller Zuschauer, die zweifellos von der Kamera fasziniert sind. Ein interessantes und auffälliges Aquädukt überquert die Straße und zieht den Blick als zentralen Fokus des Fotos auf sich.

Horloge Saint-Chamas Frankreich

Dieselbe Ansicht über 158 Jahre später zeigt dasselbe Aquädukt, das stark steht, und dieselben alten Bäume, die immer noch die Straßen säumen. Die Leute werden jetzt durch geparkte Autos ersetzt, aber ansonsten ist die Aussicht bemerkenswert ähnlich.

Die Strand-Arkade, Sydney, Australien

1976 wurde die Strand Arcade in Sydney von einem verheerenden Feuer getroffen. Trotz der Schäden begannen die Restaurierungsarbeiten und das Einkaufszentrum wurde 1977 wieder eröffnet. Es gedeiht jetzt wieder und das neuere Bild von 2018 zeigt die Strand Arcade in all ihrer modernen Pracht.

Beverly Hills Hotel, Kalifornien, USA

Eine Luftaufnahme des Beverly Hills Hotels zeigt eine relativ zahme Landschaft mit sehr wenig anderen Gebäuden. Dieses Foto wurde 1918 aufgenommen und die moderne Ansicht ist ganz anders.

Beverly Hills Hotel, Kalifornien, USA

Das Follow-up-Bild aus dem Jahr 2018 zeigt nicht nur mehr Gebäude, sondern auch eine Fülle von Bäumen, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Das Gelände und die Gebäude des Hotels sind heute noch beeindruckender als früher.

Kriegssoldaten und Kufer

Auf diesem Schwarzweißfoto aus den 1940er Jahren ist eine Menge deutscher Armeesoldaten in der besetzten Stadt Schagen in Holland zu sehen. Eine Mischung von Zivilisten geht ebenfalls durch die Straßen, ohne Zweifel vorsichtig und besorgt um ihre Umgebung.

Kriegssoldaten und Kufer

Viele Jahre später, im Jahr 2018, sind dieselben Straßen von Autos und Käufern besetzt, die ihren täglichen Geschäften nachgehen, ohne dass eine Besatzungsmacht droht, sie zu stören.

Emmabrug Alkmaar Niederlande

Eine andere Ansicht aus den Niederlanden während des Krieges zeigt einen ruhigen Teil Hollands, der auf einen Angriff mit Panzerfallen und zweifellos anderen Verteidigungsstellungen in der Nähe vorbereitet ist.

Emmabrug Alkmaar Niederlande

Die gleiche Ansicht aus den letzten Jahren macht es schwer zu glauben, was all die Jahre zuvor auf denselben Straßen passiert sein könnte. Die meisten der gleichen Gebäude sind erhalten geblieben, aber die metallischen Monstrositäten sind längst verschwunden.

Place du Grand Sablon Brssel

Ein weiteres Foto aus über einem Jahrhundert zuvor. Dieses Bild zeigt den "Place du Grand Sablon" - im historischen Stadtzentrum von Brüssel. Zu dieser Zeit gab es in der Umgebung Marktstände, an denen am Freitag Fleisch und an einem Samstag Milch und Käse verkauft wurden.

Place du Grand Sablon Brssel

Die aktuelle Ansicht ähnelt eher einem Parkplatz mit weitaus weniger Charakter, aber die Umgebung ist bei den reicheren Mitgliedern der Gesellschaft äußerst beliebt. Alte Bars und Geschäfte werden durch Schokoladengeschäfte, Antiquitätenhändler und Hotels ersetzt.

Alter Bunker Alkmaar Blumenladen Niederlande

1945 wird dieser alte Kriegsbunker mit Zivilisten fotografiert, die beiläufig in der Nähe stehen. Im Hintergrund ist auch eine Windmühle zu sehen.

Alter Bunker Alkmaar Blumenladen Niederlande

Jahre später wird derselbe Bunker interessant genutzt, wenn er in einen Blumenladen umgewandelt wird. Die Windmühle ist weg und die Umgebung ist friedlicher, wenn auch noch voller Beton und Asphalt.

Brennender Peterhof, St. Petersburg, Russland

In Russland wurde während der deutschen Invasion der Peterhof-Palast durch Sprengstoff verbrannt und beschädigt. Viele der Brunnen auf dem Gelände wurden ebenfalls zerstört.

Brennender Peterhof, St. Petersburg, Russland

Die Restaurierung begann nach dem Krieg und dauerte die folgenden Jahre. Die aktuelle Ansicht des Peterhofs zeigt dem ursprünglichen Gebäude seine ganze Pracht.

Grenoble Rue Montorge, Frankreich

Ein weiteres französisches Foto von vor einem Jahrhundert. Dieses Bild zeigt einige großartig gut gekleidete Männer - Mr. Merceron, Mr. Maisonville und Mr. Chabrand. Diese Männer gründeten die Stützpunkte des Syndikats der Initiative von Grenoble und der Dauphine: Erstes Syndikat der Initiative von Frankreich und der zukünftigen Tourismusbüros.

Die gleiche Ansicht hat sich 100 Jahre später kaum geändert, aber das Tourismusbüro wurde anscheinend durch einen Immobilienmakler ersetzt.

Seljestadjuvet Norwegen

Ein viel ländlicheres Foto stammt aus dem Jahr 1887 und zeigt eine von vielen Straßenrouten, die zu dieser Zeit als eine große technische Meisterleistung galten - eine Straße, die durch den Hang führt.

Seljestadjuvet Norwegen

116 Jahre später ist die Straße jetzt asphaltiert, aber ansonsten gleich. Es wurde kein Versuch unternommen, die Straße zu verbreitern, obwohl die Autos darüber fuhren. Die Aussicht ist heute genauso wunderbar wie in all den Jahren zuvor.

Die San Francisco-Oakland Bay Bridge, USA

Dieses erste Foto der San Francisco-Oakland Bay Bridge wurde 1980 aufgenommen und zeigt eine hell beleuchtete Skyline sowie eine Langzeitbelichtung des vorbeifahrenden Verkehrs.

Die San Francisco-Oakland Bay Bridge, USA

Fast drei Jahrzehnte später sieht dieselbe Ansicht bemerkenswert ähnlich aus. Die Skyline hat sich durch neue Gebäude und wachsende Bäume leicht verändert, ist aber auch unverkennbar bekannt.

St-Gervais-et-St-Protais, Frankreich

Ein weiterer Schnappschuss von Zerstörung und Gemetzel aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieses Bild zeigt das Wrack einer Kirche in Frankreich, die von einer riesigen " Pariser Kanone" getroffen wurde . Dies waren superschwere Artilleriekanonen mit großer Reichweite, mit denen die Deutschen während des Krieges Paris bombardierten. Obwohl diese Artilleriegeschütze aufgrund der Entfernung, die sie abfeuern konnten, als Superguns angesehen wurden, waren sie tatsächlich nicht besonders erfolgreich, da die abgefeuerte Nutzlast oft relativ gering war.

Hier war das Dach der Kirche getroffen worden, wodurch es nach innen zusammenbrach, und diesmal hinterließ die Waffe ihre Spuren - 88 Menschen wurden getötet und fast ebenso viele verletzt.

St-Gervais-et-St-Protais, Frankreich

99 Jahre später ist die Kirche ein ganz anderer Ort. Das vollständig rekonstruierte und gut genutzte St-Gervais-et-St-Protais ist heute eine viel sicherere Kultstätte.

Australischer Anzac-Tag

Dieses Original-Schwarzweißfoto aus den 1940er Jahren zeigt die Ereignisse der Anzac Day Parade. Eine besondere Veranstaltung zum Gedenken an alle Australier und Neuseeländer, "die in allen Kriegen, Konflikten und friedenserhaltenden Operationen gedient haben und gestorben sind".

Australischer Anzac-Tag

Die gleiche Ansicht zeigt das prächtige Sultan Abdul Samad Gebäude, das hinter Touristenbussen anstelle von Parade-Teilnehmern versteckt ist. Die Skyline hat sich in den 75 Jahren, die vergangen sind, seit ein Teil der Schönheit weggenommen wurde, stark verändert.

Reichstag, Berlin, Deutschland

Viele der Fotos in dieser Sammlung zeigen eine Geschichte von Schäden, die von den Deutschen während der Kriege verursacht wurden, aber dieses Foto zeigt die Ergebnisse ihrer Aktionen. Die russische Armee verursachte massive Zerstörungen, als sie durch Deutschland und weiter nach Berlin fegte. Auch die Hauptgebäude waren nicht sicher.

Das Reichstagsgebäude selbst war jedoch kein Nazi-Denkmal. Es wurde tatsächlich zwischen 1884 und 1894 entworfen und errichtet.

Reichstag, Berlin, Deutschland

Das Gebäude wurde durch die Schäden stark entkernt, aber erst in den 1960er Jahren wurde ernsthaft mit der Restaurierung begonnen. Das hier gezeigte moderne Gebäude hat sich stark verändert, da es in den 19er Jahren erneut entkernt und rekonstruiert wurde. Es ist heute eine der meistbesuchten Attraktionen in Deutschland.

Martin-Luther-Denkmal vor Frauenkirche, Dresden

Dresden war während des Zweiten Weltkriegs Gegenstand vieler alliierter Bombenangriffe. Dieses Vergleichsbild zeigt den Schaden, den die Alliierten der deutschen Stadt in diesen Jahren zugefügt haben. Irgendwie wurden die umliegenden Gebäude zerstört, aber die Statue blieb hoch stehen.

Die Dresdner Frauenkirche, die lutherische Kirche, kann in ihrer ganzen Majestät wieder aufgebaut und rekonstruiert werden. Es wurde jedoch über 50 Jahre als Kriegsdenkmal belassen und erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1994 wurde das Gebäude rekonstruiert.

Pont des Arts, Paris, Frankreich

Das Foto von 1900 zeigt den Pont des Arts - eine Fußgängerbrücke über die Seine, Frankreich. Diese Brücke führt vom Institut de France zum Louvre. Daher war die Brücke schon immer ein äußerst beliebtes Touristenziel und bietet einen herrlichen Blick auf die Umgebung.

Hier sieht man Paare, die beiläufig über die Brücke gehen, man hat sogar ein Schwert an der Taille festgeschnallt.

Pont des Arts, Paris, Frankreich

Mit einem romantischen Blick auf die Stadt der Liebe war die Brücke schon immer ein beliebter Treffpunkt für Paare, weshalb die Geländer der Brücke oft mit Vorhängeschlössern geschmückt waren, eine romantische Geste der Liebe. Im Jahr 2015 führte das Gewicht der Schlösser jedoch dazu, dass ein Teil des Geländers zusammenbrach und der Rest der Schlösser gewaltsam entfernt werden musste.

Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

Das Brandenburger Tor ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands. Es wurde ursprünglich 1791 erbaut und während der Batavianischen Revolution als Denkmal errichtet.

Während des Zweiten Weltkriegs benutzten die Nazis das Tor als Symbol für ihre Partei. Es gelang, den Krieg zu überleben, wurde jedoch durch Kugeln und Explosionen schwer beschädigt, als die russische Armee in die Stadt einzog. Hier ist ein russischer Soldat mit einer Kamera vor dem Denkmal zu sehen.

Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

Das rekonstruierte Tor wurde in den folgenden Jahren für viele Gedenkfeiern genutzt, einschließlich der offiziellen Zeremonie zur Wiedervereinigung Deutschlands. Als regelmäßiger Ort für wichtige historische Ereignisse hat sich das Brandenburger Tor zu einem touristischen Hotspot entwickelt und wird heute von vielen als Symbol für europäischen Frieden und Einheit angesehen.

Das Palais Garnier Opernhaus, Paris, Frankreich

"Die Opera Garnier, dekoriert mit Hakenkreuzen für ein Festival deutscher Musik während der Besetzung von Paris. Die Deutschen organisierten eine Reihe von Konzerten in der besetzten Stadt, unter anderem von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan."

Das Palais Garnier Opernhaus, Paris, Frankreich

Das 2016 fotografierte Opernhaus Palais Garnier bietet einen viel ruhigeren Blick auf Paris. Das Gebäude ist bekannt als "wahrscheinlich das berühmteste Opernhaus der Welt ...", vor allem dank der Kulisse für den Roman Das Phantom der Oper von 1910. Es erschien auch als Kernstück für spätere Adaptionen des Romans in Filme und Musicals.

Kirche der Heiligen Elisabeth von Ungarn (1870)

Die Kirche der Heiligen Elisabeth von Ungarn wurde ursprünglich irgendwann im Jahr 1877 erbaut und kann hier in jenen frühen Tagen in ihrer frischen Pracht gesehen werden. Es wurde im neugotischen Stil erbaut und ist seit Abschluss der Bauarbeiten eine Kultstätte für römisch-katholische Kirchgänger. Es hat auch eine reiche Geschichte, einschließlich der Rolle des Films Grandfather Automobile in den 1950er Jahren.

Kirche der Heiligen Elisabeth von Ungarn (2019)

149 Jahre später machte der Rephotos-Benutzer Bix dieses Foto der Kirche in ihrer modernen Ansicht. Eine ganz andere Ansicht, umgeben von Bäumen, Beton und modernem Leben.

Die Oude Gracht Bakkerbrug, Utrecht, Holland (1890)

Das vorherige Foto von diesem Set erschien 1890 und zeigte eine einigermaßen ruhige Straße mit einer wunderbaren Wasserstraße und Menschen, die durch die Straßen wanderten.

Die Oude Gracht Bakkerbrug, Utrecht, Holland (2018)

127 Jahre später ist die Ansicht ganz anders. Nicht nur aufgrund der Anwesenheit eines lokalen McDonalds erkennbar, sondern auch aufgrund der geringfügigen Änderungen an den lokalen Gebäuden. Der links zum Beispiel hat keinen Turm mehr. Was ist dort passiert? Es könnte während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden sein.

Chernivtsi National University (1880)

Die Chernivtsi National University wurde 1875 als öffentliche Universität in der Westukraine gegründet. Dieses Gebäude hat eine reiche und abwechslungsreiche Geschichte , die es wert ist, untersucht zu werden, aber selbst dieses Bild spricht Bände darüber, wie beeindruckend das Gelände ist.

Chernivtsi National University (2010)

130 Jahre später ist die Chernivtsi National University noch großartiger. Das gepflegte Gelände ist jetzt viel grüner mit großen Hecken, Büschen und vielem mehr.

St. Petersburg, Palastplatz (1840)

Dieser ist besonders interessant, nicht nur wegen der Lage, sondern auch wegen der Art und Weise, wie er präsentiert wird. Das Originalbild stammt aus dem Jahr 1840 und ist ein Ölgemälde des Palastplatzes von Wassili Sadownikow.

Dieser Ort hat auch eine reiche Geschichte, die das Massaker am Blutsonntag sowie Teile der Oktoberrevolution von 1917 umfasst.

St. Petersburg, Palastplatz (2014)

174 Jahre später mag der Platz etwas anders aussehen, aber das neuere Bild zeigt, dass das Original-Ölgemälde die Details des Gebiets hervorragend erfasst hat.

Schreiben von Adrian Willings.