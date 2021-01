Die 24 teuersten Fotos, die für Millionen verkauft wurden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die meisten von uns werden sich bewusst sein, dass Gemälde Dutzende oder sogar Hunderte von Millionen Dollar einbringen können, aber digitale Fotos können genauso sammelbar sein und bei Auktionen ähnliche Preise verlangen.

Sammler werden sogar viel Geld dafür bezahlen, ein Foto zu besitzen: Im Februar 2018 zahlte eine Gruppe von 10 Investoren 1 Million US-Dollar für ein Kryptokunstfoto namens The Forever Rose, das von Kevin Abosch aufgenommen wurde. Die Forever Rose ist kein physisches Foto, aber jeder Investor hat einen "Token" erhalten, den er behalten oder weiterverkaufen kann.

Aber 1 Million Dollar ist Taschengeld im Vergleich zu den Beträgen, die für die Fotos auf dieser Liste gezahlt wurden. Lassen Sie sich von uns durch die 24 teuersten Fotos führen, die jemals verkauft wurden.

Fotograf: Kevin Abosch

Verkaufspreis: 1 Million US-Dollar

Kryptokunst ist eine Form virtueller Kunstwerke, die als selten und sammelbar angesehen wird. Das Kunstwerk wird in der Blockchain gekauft. Ein digitales Hauptbuch, das sich mit Transaktionen von Bitcoin oder anderen Formen virtueller Währung befasst. Kevin Aboschs Forever Rose ist das teuerste virtuelle Kunstwerk, das jemals verkauft wurde.

Fotograf: Peter Lik

Verkaufspreis: 6,5 Mio. USD (nicht verifiziert)

Verkaufsdatum: Dezember 2014

Der australische Fotograf Peter Lik behauptet, den Rekord für das teuerste jemals verkaufte Foto zu halten: unglaubliche 6,5 Millionen US-Dollar für sein Foto Phantom. Der Preis wurde jedoch nie offiziell überprüft, da der Käufer "privat und anonym" ist.

Es gibt auch Behauptungen, dass Liks Preise nicht legitim sind, da er die Preise seiner Arbeit (die er nur in seinen eigenen Galerien verkauft) erhöht, wenn die begrenzte Anzahl von 995 sinkt. Seine Arbeiten werden von Kunstkritikern oft als nicht wirklich sammelbar angesehen, aber er nutzt die Methode des Hype-Aufbaus, um Kunstanfänger mit hohen verfügbaren Einkommen anzuziehen.

Fotograf: Andreas Gursky

Verkaufspreis: 4.338.500 USD (Verkauf bestätigt)

Verkaufsdatum: 8. November 2011

Der teuerste nachgewiesene Verkauf für ein Foto geht an Andreas Gursky, der 2011 sein Bild mit dem Titel Rhein II für etwas mehr als 4,3 Millionen US-Dollar verkaufte. Das Bild ist die Nummer eins in einer Serie von sechs und zeigt einen Abschnitt des Rheins vor den Toren Düsseldorfs. Gursky hat die umliegenden Gebäude digital entfernt, um das endgültige Bild zu erhalten. Dies macht es wirklich einzigartig, da Sie nicht die gleiche Ansicht erhalten, wenn Sie den Fluss selbst besuchen.

Fotograf: Richard Prince

Verkaufspreis: 3.973.000 USD

Verkaufsdatum: 12. Mai 2014

Das Foto Spritual America von Richard Prince zeigt einen zehnjährigen Brooke Shields, der nackt in einem Bad steht. Wir werden es hier also nicht veröffentlichen. Prince hat das Originalfoto nicht selbst gemacht, sondern ein Foto von einem Bild gemacht. Das Original erschien im Softcore-Pornomagazin Sugar n Spice und wurde von Shields Mutter in Auftrag gegeben, um ihre Karriere schon in jungen Jahren voranzutreiben.

Der Titel Spiritual America stammt auch aus einem anderen Werk: einem Foto eines Arbeitspferdes, das 1923 von Alfred Stieglitz aufgenommen wurde. Bild und Titel stehen im Kontrast zueinander und vergleichen harte, ehrliche Arbeit mit dem, was Menschen in der heutigen Zeit erreichen, um Ruhm und Ehre zu erlangen Erfolg.

Fotograf: Cindy Sherman

Verkaufspreis: $ 3,890,500

Verkaufsdatum: Mai 2011

Cindy Sherman nahm dieses Bild von sich 1981 auf und verkaufte es schließlich für 3.890.500 US-Dollar an einen New Yorker Händler. Das Foto ist Teil von Shermans Centerfolds-Serie aus demselben Jahr. Die Fotoserie zeigt Sherman in verschiedenen stereotypen Posen der Zeit, wobei er immer vom Objektiv weg und außerhalb des Rahmens schaut.

Sherman war für alle Aspekte der Fotos verantwortlich, einschließlich Make-up, Haare, Beleuchtung, Regie, Modellierung und Fotografieren. Das Bild wurde im Mai 2012 erneut für 2,89 Millionen US-Dollar verkauft und ist damit gleichzeitig das zwölftte teuerste Foto, das jemals verkauft wurde.

Fotograf: Gilbert & George

Preis: 3.765.276 USD

Verkaufsdatum: 30. Juni 2008

Gilbert & George sind Gilbert Prousch aus San Martin de Tor, Italien und George Passmore aus Plymouth, Großbritannien. Sie werden selten in der Öffentlichkeit ohne die anderen gesehen und tragen fast immer Anzüge, die nach ihrer Serie "Singing Sculptures" zu einer "Uniform" wurden. To Her Majesty ist Teil der Drinking Sculptures-Reihe des Paares und umfasst 37 Einzelbilder, in denen sie sich betrinken oder kurz vor dem Trinken stehen.

Fotograf: Jeff Wall

Verkaufspreis: 3.666.500 USD

Verkaufsdatum: 8. Mai 2012

Auf den ersten Blick scheint Jeff Walls Bild eine echte Kriegsszene zu sein, aber es wurde tatsächlich in einem Studio mit Schauspielern inszeniert. Es zeigt sowjetische Truppen, die nach einem Hinterhalt wieder zum Leben erweckt werden. Einige von ihnen finden Humor im Tod, da sie mit ihren Wunden spielen. Die Idee hinter dem Bild ist es, Bilder von Kriegs- und Horrorfilmen mit denen von historischen Gemälden aus früheren Epochen zu kombinieren.

Wall war fasziniert von alten Gemälden, als er Kunst studierte, wandte sich jedoch für seine Arbeit der Fotografie zu, da er der Meinung war, dass "moderne Künstler nicht wie die großen Meister malen können".

Fotograf: Andreas Gursky

Preis: 3.346.456 USD

Verkaufsdatum: Februar 2007

Andreas Gursky erscheint erneut auf der Liste, diesmal für sein 2001er Foto 99 Cent II Diptychon. Das Bild ist ein Diptychon, das sich auf ein Bild oder Objekt in zwei Teilen bezieht, das mit einem Scharnier befestigt ist und in einem 99-Cent-Geschäft in Amerika aufgenommen wurde und mehrere Einkaufsgänge darstellt. Gursky hat jedoch die Farbe manipuliert, um die Explosionen von Rot hervorzurufen und orange. Die Bilder sind riesig und messen 6,8 Fuß x 11,1 Fuß. Es wurden sechs Sätze erstellt.

Fotograf: MAN RAY

Verkaufspreis: € 2.688.750 ($ 3.313.347)

Verkaufsdatum: 9. November 2017

Der geborene Emmanuel Radnitzky, Man Ray, machte dieses Bild von Kiki de Montparnasse, seiner Muse und Geliebten, im Jahr 1926. Es wurde damals in der Pariser Version des Vogue-Magazins veröffentlicht und zeigt Kiki mit einer afrikanischen Stammesmaske.

Der Titel, der wörtlich übersetzt "Schwarzweiß" bedeutet, bezieht sich nicht nur auf das Medium, auf dem das Bild aufgenommen wurde, sondern auch auf den Vergleich zwischen dem Gesicht des Modells und der Maske. Dieses Bild war Teil einer ganzen Serie, in der Kiki in verschiedenen Posen fotografiert wird.

Fotograf: Andreas Gursky

Verkaufspreis: $ 3,298,755

Verkaufsdatum: 26. Juni 2013

Andreas Gursky war 2013 für eine weitere der teuersten Fotografien der Welt verantwortlich. Dieses Bild wurde im Jahr 2000 vom Handelsraum des Board of Trade in Chicago aufgenommen. Während sich die Arbeiter bereits hektisch bewegen und dem Bild Bewegungsunschärfe verleihen, hat Gursky einige Bereiche doppelt belichtet, um den Eindruck von Bewegung weiter zu verbessern. Wie bei seinen anderen Bildern in dieser Liste hat auch Gursky die Farben manipuliert, um sie lebendiger zu machen.

Fotograf: Richard Prince

Verkaufspreis: 3.077.000 USD

Verkaufsdatum: 14. Mai 2014

Richard Prince produzierte die Cowboy-Fotoserie im Jahr 2000. Wie bei seiner anderen Arbeit ist dieses Bild eines Cowboys, der auf einem Pferd reitet, ein Foto, ein Foto. Das Originalbild wurde in einer Marlboro-Zigarettenwerbung verwendet, die Prince während seiner Arbeit bei Time Life in einer Zeitschrift gesehen hat.

Er wusste sofort, dass er die Konnotationen des Bildes ändern konnte, indem er den Text und jegliche Assoziation zu Marlboro entfernte. Das resultierende Bild ist eines von einem harten, robusten Cowboy, der ein Symbol der amerikanischen Kultur war.

Fotograf: Cindy Sherman

Verkaufspreis: 2.965.000 USD

Verkaufsdatum: 13. Mai 2015

Cindy Shermans Serie "Untitled Film Stills" wurde zwischen 1977 und 1980 gedreht, und dieses Bild "Untitled # 48" ist das teuerste, das verkauft werden kann. Die Serie wurde erstellt, um fiktive weibliche Charaktere in Bildern zu zeigen, die direkt aus Filmen stammen können.

Wie in ihren anderen Arbeiten posiert Sherman selbst im Bild und ist für die gesamte Inszenierung verantwortlich. Untitled Film Still # 48 wurde bereits 2014 für 2.225.000 US-Dollar verkauft und ist damit das 18. teuerste Foto aller Zeiten.

Fotograf: Edward Steichen

Verkaufspreis: 2.928.000 USD

Verkaufsdatum: Februar 2006

Das Bild von The Pond - Moonlight, das auf einer Auktion verkauft wurde, ist nur eines von drei, die anderen beiden befinden sich in Museen. Jedes ist einzigartig, da es 1904 mit einer manuellen Methode zum Auftragen von lichtempfindlichem Zahnfleisch aufgenommen wurde, um mehr als eine Farbe zu erzielen. Da das Zahnfleisch von Hand aufgetragen wurde, unterscheidet sich jedes Bild geringfügig von den anderen.

Fotograf: Andreas Gursky

Verkaufspreis: 2.900.000 USD

Verkaufsdatum: 27. Februar 2008

Ein weiteres Bild von Andreas Gursky, diesmal sein Foto einer Nachtansicht von Los Angeles aus dem Jahr 1998. Das Originalbild ist über dreieinhalb Meter breit und zeigt deutlich die Krümmung der Erde am Horizont. Viele Kritiker empfinden die Komposition einer ruhigen, gelassenen Sicht auf eine geschäftige Stadt als besonders effektiv.

Fotograf: Cindy Sherman

Verkaufspreis: $ 2,770,500

Verkaufsdatum: 8. November 2010

Ein weiteres visuell atemberaubendes Selbstporträt von Cindy Sherman schafft es auf die Liste der teuersten Fotos aller Zeiten. Diesmal Untitled # 153, das eine blonde Frau zeigt, die in etwas Gras liegt und mit Schlamm bedeckt ist. Es ist nicht bestätigt oder völlig klar, aber es wird vermutet, dass sie tot ist. Das Bild ist inspiriert von der Femme Fatale des klassischen Film Noir.

Fotograf: Andreas Gursky

Verkaufspreis: 2.507.755 USD

Verkaufsdatum: 23. Juni 2013

Andreas Gursky machte Fotos vom Chicago Board of Trade aus verschiedenen Blickwinkeln und veröffentlichte jedes als Einzelbild. Während der dritte Teil der Serie für fast 3,3 Millionen US-Dollar verkauft wurde, erzielte der erste gleichzeitig etwas mehr als 2,5 Millionen US-Dollar. T.

Das Bild ist den anderen unglaublich ähnlich, wird aber aus einem direkteren Blickwinkel aufgenommen. Es zeigt zwar nicht ganz die Weite des Handelsraums im Vergleich zu Board of Trade III, zeigt aber dennoch die Hektik des Aktienhandels.

Fotograf: Andreas Gursky

Verkaufspreis: 2.416.475 USD

Verkaufsdatum: 17. Oktober 2013

Gursky hat dieses Bild eines Hochhauses in Paris, Montparnasse, 1993 aufgenommen. Wie viele seiner anderen Werke ist der Originaldruck mit einer Größe von 2,1 x 4 Metern recht groß. Der Schwerpunkt des Bildes liegt auf dem Wohnhaus. Wenn der Betrachter nicht zeigt, wo es an den Seiten des Rahmens endet, denkt er, dass es sich kilometerweit erstrecken kann.

Fotograf: Unbekannt

Verkaufspreis: 2.300.000 USD

Verkaufsdatum: Juni 2011

Das einzige bekannte und authentifizierte Foto des berüchtigten Revolverhelden Billy the Kid wurde 2011 für 2,3 Mio. USD versteigert. Damit ist es das 17. teuerste Foto, das jemals verkauft wurde. Es ist immer noch nicht bekannt, wer das Bild aufgenommen hat, aber es wurde angeblich von Billy the Kid selbst an Dan Dedrick übergeben, nur damit Dedricks Nachkommen es erben konnten.

Das Bild zeigt Billy the Kid, mit bürgerlichem Namen Henry McCarty und später William H. Bonney, der ein Winchester-Karabinergewehr und eine Colt 45-Pistole an der Hüfte hält und wahrscheinlich 1879 oder 1880 aufgenommen wurde. Bonney starb 1881 an einer Schusswunde bei das Alter von 21 Jahren.

Fotograf: Man Ray

Verkaufspreis: 2.167.500 USD

Verkaufsdatum: Mai 2017

Es ist nicht bekannt, wer die Tränenreiche Frau in Man Rays Bild von 1936 ist, aber es zeigt seine Fähigkeiten nicht nur als Fotograf, sondern auch als Maler. Das Bild der Frau wurde mit einer Kamera aufgenommen, aber Man Ray hat in bestimmten Bereichen Tinte verwendet: Lippen und Augen, um sie lebendig zu verbessern und sie eher wie Zeichnungen erscheinen zu lassen.

Fotograf: Cindy Sherman

Verkaufspreis: 2.045.000 USD

Verkaufsdatum: 12. November 2013

Ein weiteres Bild von Cindy Sherman, Untitled # 92 aus der Centrefolds-Serie, schafft es in die Liste der 24 teuersten Fotos aller Zeiten. Diesmal hat sich Sherman wie ein stereotypes Schulmädchen mit kariertem Rock und weißer Bluse geschminkt. Es könnte leicht mit einem Standbild aus einem Film verwechselt werden, insbesondere etwas von Alfred Hitchcock, aufgrund ihrer natürlichen Haltung und Liebe zum Detail, wie Schmutz unter ihren Fingernägeln.

Fotograf: Andreas Gursky

Verkaufspreis: 1.925.000 USD

Verkaufsdatum: 16. Mai 2013

Gursky veröffentlichte 1996 erstmals ein Bild des Rhein, das 2013 für 1,9 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Diese Version hat weniger lebendige Farben als Rhein II und wurde mit einem engeren Sichtfeld fotografiert. Es verwendet jedoch ähnliche Techniken wie Gurskys rekordverdächtige zweite Version, nämlich das Fehlen eines Seitenrahmens, wodurch es so aussieht, als könnte es für immer weitergehen.

Fotograf: Thomas Struth

Verkaufspreis: 1.810.000 USD

Verkaufsdatum: 15. Mai 2016

Thomas Struth veröffentlichte in den frühen 90er Jahren eine Reihe von Bildern, die Menschen unter berühmten Kunstwerken zeigen, die als Museumsfotografien bezeichnet werden. Das berühmteste Bild aus der Serie ist dieses vom Pantheon in Rom. Darin ist eine Gruppe von Besuchern zu sehen, die im Lichtstrahl stehen, der durch das Okulus oben im Pantheon fällt, doch Struth hat ihn bewusst aus dem Bild gestrichen.

Dieses Foto wurde jedoch inszeniert, wobei es unmöglich gewesen wäre, Struth die besondere Erlaubnis zu geben, nach Stunden zu fotografieren, um dieses Bild tagsüber mit den Hunderten von Touristen aufzunehmen, die ständig durch die Türen kommen.

Fotograf: Gilbert & George

Verkaufspreis: 1.805.000 USD

Verkaufsdatum: 12. November 2013

Red Morning (Hate) ist Teil der Red Morning-Reihe von Gilbert & George, die 1976 und 1977 als Reaktion auf die sozialistische Bewegung in Großbritannien gedreht wurde: Denken Sie an Punkrock-, Polizei- und Feuerwehrstreiks. Es ist die einzige Fotoserie, die das Paar produziert hat und auf der sie ihre typischen Tweedjacken ablegen und ihre Hemden bloßstellen. Die Verwendung von Rot bedeutet Aggression und Wut und ein insgesamt stärkeres Bild als nur Schwarzweiß.

Fotograf: Dmitri Medwedew

Verkaufspreis: 1.750.000 USD

Verkaufsdatum: Januar 2010

Der derzeitige Premierminister und ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Medwedew, belegt den letzten Platz in dieser Liste der teuersten Fotos, die jemals verkauft wurden. Sein Schwarzweißfoto einer Luftaufnahme des Tobolsk-Kremls in Sibirien erzielte bei einer Auktion 1,75 Millionen US-Dollar. Einige Experten sagen jedoch, dass der hohe Preis mehr für wohltätige Zwecke als für echte künstlerische Verdienste gezahlt wurde. Es wurde auf einer Auktion im Rahmen der vierten jährlichen Wohltätigkeitsmesse Rozhdestvenskaya Azbuka (Weihnachtsalphabet) an Michail Zingarevich verkauft.

Tobolsk Kreml (2009)

Photographer: Dmitry Medvedev

Sale Price: $1,750,000

Date of Sale: January 2010

Current Prime Minister and former President of Russia, Dmitry Medvedev claims the final spot in this list of most expensive photos ever sold. His black and white photo of an aerial view of the Tobolsk Kremlin in Siberia fetched $1.75 million at auction, however, some experts say the high price was paid more for charity than for real artistic merit. It was sold at an auction that was part of the fourth annual charity fair Rozhdestvenskaya Azbuka (Christmas Alphabet), to Mikhail Zingarevich.

Roter Morgen (Hass) 1977

Photographer: Gilbert & George

Sale Price: $1,805,000

Date of Sale: November 12, 2013

Red Morning (Hate) is part of Gilbert & George's Red Morning series, which was made in response to the socialist movement in Britain in 1976 and 1977: think punk rock, police and firefighter strikes. It's the only series of photos the pair produced that sees them ditch their trademark tweed jackets, exposing their shirts. The use of red is to denote aggression and anger and an overall more powerful image than simply black and white.

Pantheon, Rom (1990-1992)

Photographer: Thomas Struth

Sale Price: $1,810,000

Date of Sale: May 15, 2016

Thomas Struth released a series of images in the early 90s depicting people among famous artworks, called Museum Photographs. The most famous image from the series is this one, of the Pantheon in Rome. In it, a group of visitors can be seen standing in the beam of light coming through the oculus in the top of the Pantheon, yet Struth has deliberately omitted it from the image.

This photo was staged though, with Struth obtaining special permission to shoot after hours, as to take this image during the day with the hundreds of tourists constantly coming through the doors, would have been impossible.

Ohne Titel # 96 (1981)

Photographer: Cindy Sherman

Sale Price: $3,890,500

Date of Sale: May 2011

Cindy Sherman took this image of herself in 1981 and eventually sold it to a New York dealer for $3,890,500. The photo is part of Sherman's Centerfolds series from the same year. The series of photos depicts Sherman in several stereotypical poses of the time, always looking away from the lens and out of frame.

Sherman was responsible for all aspects of the photos, including makeup, hair, lighting, directing, modelling and photographing. The image was sold again in May 2012 for $2.89 million, making it simultaneously the 12th most expensive photo ever sold.

An Ihre Majestt (1973)

Photographer: Gilbert & George

Price: $3,765,276

Date of Sale: June 30, 2008

Gilbert & George are Gilbert Prousch from San Martin de Tor, Italy and George Passmore from Plymouth, UK. They are rarely seen in public without the other and nearly always wear suits that became a "uniform" following their Singing Sculptures series. To Her Majesty, is part of the pair's Drinking Sculptures series and comprises 37 individual images of them getting drunk, or about to start drinking.

Dead Troops Talk (Eine Vision nach einem Hinterhalt einer Patrouille der Roten Armee in der Nhe von Moqor, Afghanistan, Winter 1986) (1992)

Photographer: Jeff Wall

Sale Price: $3,666,500

Date of Sale: May 8, 2012

At first glance, Jeff Wall's image looks to be of a genuine war scene, but it has actually been staged in a studio with actors. It depicts Soviet troops coming back to life after being ambushed, some of whom find humor in death, as they can be seen playing with their wounds. The idea behind the image is to combine images of war and horror movies, with those of history paintings from previous eras.

Wall was fascinated by old paintings when he was studying art, but turned to photography for his work as he felt it wasn't possible for "modern artists to paint like the great masters".

Ohne Titel (Cowboy) (2000)

Photographer: Richard Prince

Sale Price: $3,077,000

Date of Sale: May 14, 2014

Richard Prince produced the Cowboy series of photographs in 2000. As with his other work, this image of a cowboy riding a horse is a photo, of a photo. The original image was used in a Marlboro cigarettes advert Prince saw in a magazine while working at Time Life.

He immediately knew he could change the connotations of the image by removing the text and any association to Marlboro. The resulting image is one of a tough, rugged cowboy that was a symbol of American culture.

Untitled Film Still # 48 (1979)

Photographer: Cindy Sherman

Sale Price: $2,965,000

Date of Sale: May 13, 2015

Cindy Sherman's Untitled Film Stills series was made between 1977 and 1980, and this image Untitled #48, is the most expensive one to be sold from it. The series was created to show fictitious female characters in images that could be taken straight from films.

As in her other works, Sherman poses in the image herself and is responsible for all the staging. Untitled Film Still #48 was previously sold in 2014 for $2,225,000, making it the 18th most expensive photograph of all time.

Der Teich - Mondschein (1904)

Photographer: Edward Steichen

Sale Price: $2,928,000

Date of Sale: February 2006

The image of The Pond - Moonlight that sold at auction is only one of three, the other two are held in museums. Each one is unique as it was taken in 1904 using a manual method of applying light-sensitive gums to achieve more than one colour. Because the gums were applied by hand, each image is slightly different to the others.

Fr immer Rose (2018)

Photographer: Kevin Abosch

Sale Price: $1 milllion

Crypto-art is a form of virtual artwork that is seen to be rare and collectible. Artwork is purchased on the blockchain; a digital ledger that deals with transactions made by Bitcoin or other forms of virtual currency. Kevin Abosch's Forever Rose is the most expensive piece of virtual artwork ever sold.

Rhein II (1999)

Photographer: Andreas Gursky

Sale Price: $4,338,500 (sale verified)

Date of sale: November 8, 2011

The most expensive verified sale for a photograph belongs to Andreas Gursky, who sold his image, entitled Rhine II, in 2011 for just over $4.3 million. The image is number one in a series of six and depicts a section of the Rhine river, just outside Dusseldorf. Gursky has digitally removed surrounding buildings to leave the final image, making it truly unique, as you won't be able to get the same view if you visit the river yourself.

Phantom (2014)

Photographer: Peter Lik

Sale Price: $6.5m (unverified)

Date of sale: December 2014

Australian photographer Peter Lik claims to hold the record for the most expensive photograph ever sold: a staggering $6.5 million for his photo Phantom. However the price has never been officially verified, as the buyer is "private and anonymous".

There are also claims that Lik's prices aren't legitimate, as he increases the prices of his work (which he only sells in his own galleries) as the limited number of 995 decreases. His work is often regarded as to not be genuinely collectible by art critics, but he uses the method of hype-building to attract art novices with large disposable incomes.

Ohne Titel # 153 (1985)

Photographer: Cindy Sherman

Sale Price: $2,770,500

Date of Sale: November 8, 2010

Another of Cindy Sherman's visually stunning self-portraits makes it onto the list of most expensive photos ever. This time, Untitled #153, which depicts a blond woman laying in some grass, covered in mud. It's not confirmed or totally clear, but it's presumed she is dead. The image takes inspiration from the femme fatale character of classic film noir.

Chicago Board of Trade (1997)

Photographer: Andreas Gursky

Sale Price: $2,507,755

Date of Sale: June 23, 2013

Andreas Gursky took photos of the Chicago Board of Trade from various vantage points and released each of them as individual images. While the third in the series sold for nearly $3.3 million, the first fetched just over $2.5 million at the same time. T

he image is incredibly similar to the others, but is taken from a more direct angle. While it doesn't quite show the vastness of the trading floor compared to Board of Trade III, it still depicts the frantic nature of stock trading.

Los Angeles (1998)

Photographer: Andreas Gursky

Sale Price: $2,900,000

Date of Sale: February 27, 2008

Another Andreas Gursky image now, this time, his photograph of a night time view of Los Angeles taken in 1998. The original image is over three and a half metres wide and clearly shows the curvature of the earth on the horizon. Many critics find the composition of a calm, serene view of a bustling city to be particularly effective.

Paris, Montparnasse (1993)

Photographer: Andreas Gursky

Sale Price: $2,416,475

Date of Sale: October 17, 2013

Gursky took this image of a high-rise building in Paris, Montparnasse in 1993. Like many of his other works, the original print is quite large, measuring 2.1 x 4 metres. The focal point of the image is of the apartment building, and by not showing where it ends at the sides of the frame, leaves the viewer thinking it may extend for miles and miles.

Billy the Kid

Photographer: Unknown

Sale Price: $2,300,000

Date of Sale: June 2011

The only known and authenticated photograph of notorious gunslinger Billy the Kid was sold at auction in 2011 for $2.3m, making it the 17th most expensive photo ever sold. It's still not known who took the image, but it was allegedly given to Dan Dedrick by Billy the Kid himself, only for Dedrick's descendants to inherit it.

The image shows Billy the Kid, real name Henry McCarty and later William H. Bonney, holding a Winchester carbine rifle and with a Colt 45 pistol on his hip and was likely taken in 1879 or 1880. Bonney died in 1881 from a gunshot wound at the age of 21.

Portrt einer trnenreichen Frau (1936)

Photographer: Man Ray

Sale Price: $2,167,500

Date of Sale: May 2017

It's not known who the Tearful Woman in Man Ray's 1936 image is, but it exhibits his skill not only as a photographer, but as a painter too. The image of the woman was taken on a camera, but Man Ray has used ink on certain areas: lips and eyes, to vividly enhance them and to make them appear more like drawings.

99 Cent II Diptychon (2001)

Photographer: Andreas Gursky

Price: $3,346,456

Date of Sale: February 2007

Andreas Gursky appears on the list once again, this time for his 2001 photo 99 Cent II Diptychon. The image is a diptych, which refers to any image or object in two parts, attached by a hinge and was taken in a 99 Cents Only store in America and depicts several shopping aisles, however Gursky has manipulated the colour to give the explosions of red and orange. The images are huge, measuring 6.8ft x 11.1ft, and six sets were made.

Noire et Blanche (1926)

Photographer: MAN RAY

Sale Price: €2,688,750 ($3,313,347)

Date of Sale: November 9, 2017

Man Ray, born Emmanuel Radnitzky, took this image of Kiki de Montparnasse, his muse and lover, in 1926. It was published in the Parisian version of Vogue magazine at the time and depicts Kiki holding an African tribal mask.

The title, which translates literally to 'black and white', refers not only to the medium the image was taken, but the comparison between the face of the model and the mask. This image was part of a whole series, in which Kiki is photographed in various poses.

Chicago Board of Trade III (1999-2000)

Photographer: Andreas Gursky

Sale Price: $3,298,755

Date of Sale: June 26, 2013

Andreas Gursky was responsible for another of the world's most expensive photographs in 2013, with this image - taken in 2000 - of the trading floor of the Board of Trade in Chicago. While the workers are already moving frantically, giving the image some motion blur, Gursky double exposed some areas to further enhance the impression of movement. As with his other images found in this list, Gursky has also manipulated the colours to make them more vivid.

Ohne Titel # 92 (1981)

Photographer: Cindy Sherman

Sale Price: $2,045,000

Date of Sale: November 12, 2013

Another of Cindy Sherman's images, Untitled #92 from the Centrefolds series, makes it into the list of 24 most expensive photos ever. This time, Sherman has made herself up to look like a stereotypical school girl, with checkered skirt and white blouse. It could easily be mistaken for a still from a film, particularly something from Alfred Hitchcock, due to her natural pose and attention to detail, such as dirt under her fingernails.

Rhein (1996)

Photographer: Andreas Gursky

Sale Price: $1,925,000

Date of Sale: May 16, 2013

Gursky first released an image of the Rhein in 1996, which went on to sell for $1.9 million in 2013. This version has less vivid colours than Rhein II and has been photographed using a narrower field of view. However it employs similar techniques to Gursky's record-setting second version, namely the lack of side frame, making it appear as though it could go on forever.

Schreiben von Max Langridge. Bearbeiten von Adrian Willings.