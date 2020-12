34 fantastische fotografische Premieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fotos erfüllen einen wichtigen Lebenszweck. Sie halten wertvolle Momente, lustige Momente, einmalige Momente und vieles mehr fest. Mit dem Aufkommen der sozialen Medien machen wir mehr Fotos als je zuvor. Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge wurden allein im Jahr 2016 mehr als 2,5 Billionen Fotos online geteilt, mehr als das 30-fache der Anzahl der Fotos, die wir in den 90er Jahren aufgenommen haben.

Unter den mehreren Billionen Fotos, die im Laufe der Jahre aufgenommen wurden, gab es viele Foto-Premieren, und wir haben unsere Forschungen durchgeführt, um die besten davon zu finden. Machen Sie mit uns eine Reise in die visuelle Erinnerung an die fotografischen Meilensteine der letzten 190 Jahre.

Erstes Foto in einer Kamera gemacht

Das älteste erhaltene Foto ist der Blick aus dem Fenster von Le Gras, aufgenommen 1826 oder 1827 von Nicéphore Niépce. Es wurde auf einer Camera Obscura aufgenommen, die das aufgenommene Bild durch eine Lochblende im Bildschirm projiziert, wo es als umgekehrtes und invertiertes Bild angezeigt wird.

Das Bild auf der Originalplatte ist schwer zu unterscheiden, aber dank moderner Technologie wurde es manuell verbessert, um Gebäude und die umliegenden Felder des Le Gras-Anwesens zu zeigen. Es wurde zu einem der 100 wichtigsten Fotos der Welt gewählt.

Erstes Foto einer Person

Louis Daguerre war mit Niépce befreundet, und nach Niépces Tod im Jahr 1833 experimentierte Daguerre weiter mit verschiedenen und schuf schließlich den Daguerreotypie-Prozess. Er ist auch dafür verantwortlich, das erste Foto mit Personen aufzunehmen.

1838 auf dem Boulevard du Temple im 3. Arrondissement von Paris aufgenommen, bedeutet die Langzeitbelichtung, dass der gesamte Verkehr auf der Straße verschwunden ist, aber unten links zwei Männer deutlich zu sehen sind, die dank eines polierten Stiefels von der anderen sind lange genug statisch geblieben, um auf dem Negativ sichtbar zu werden.

Erstes fotografisches Selbstportrt

Bevor wir sie "Selfies" nannten und mit Smartphones herumflogen, gab es eine Rasse von Fotografen wie dem Amerikaner Robert Cornelius, die die Dinge auf die harte Tour machten.

Als Mann mit unendlicher Geduld wird ihm zugeschrieben, 1839 das erste fotografische Selbstporträt geschaffen zu haben, eine Leistung, die es erforderlich machte, dass er bei einer 15-minütigen Belichtung regungslos vor seiner Kamera saß.

Erster fotografischer Scherz

Die Auszeichnung für das erste inszenierte Foto geht an einen Hippolyte Bayard. Bayard galt als Daguerres Rivale, als er seine eigene Fotomethode entwickelte, die als direkter positiver Prozess bezeichnet wurde. Bayard wollte als Pionier der Fotografie gelten, aber Daguerre schlug ihn. Als Reaktion machte Bayard ein Foto von sich selbst, wie er im Wasser ertrank, und behauptete, er hätte sich selbst getötet, obwohl alles inszeniert war.

Er schrieb sogar einen vollständigen Absatz auf die Rückseite und behauptete: "Die Regierung, die Monsieur Daguerre gegenüber nur zu großzügig war, hat gesagt, sie könne nichts für Monsieur Bayard tun, und der arme Kerl ist ertrunken."

Erstes echtes "Nachrichten" -Foto

Obwohl der Name des Fotografen, der dieses Bild von 1847 aufgenommen hat, im Laufe der Zeit verloren gegangen ist, wird dieses Daguerreotypie-Bild eines Mannes, der in Frankreich von Soldaten festgenommen wurde, allgemein als das erste Foto eines Nachrichtenereignisses angesehen.

Erstes Luftbild

Das erste Luftbild, das aufgezeichnet wurde, ist eine Ansicht von Boston im Jahr 1860 in einer Höhe von 2.000 Fuß. Damals hatte der Fotograf keine Drohnen, daher wurde dieses Foto von einem Heißluftballon aufgenommen. Es trägt den Titel "Boston, wie der Adler und die Wildgans es sehen".

Der französische Fotograf Nadar (bürgerlicher Name Gaspard-Félix Tournachon) gilt 1858 als Exponent der Luftbildfotografie, aber leider hat sich keine seiner Arbeiten bewährt.

Erstes Foto eines US-Prsidenten

Wie so oft bei Bildern aus den Anfangsjahren der Fotografie - nur weil ein Bild das erste ist, heißt das nicht, dass es überlebt. So ist es auch mit den frühen Bildern der US-Präsidenten. Am 8. März 1841 wurde William Henry Harrison der erste sitzende Präsident, der fotografiert wurde. Leider ist das am Tag seiner Antrittsrede aufgenommene Bild verloren gegangen.

Es ist daher dieses Bild von John Quincy Adams, dem sechsten Präsidenten, von 1843, das zum ältesten erhaltenen Bild eines Oberbefehlshabers geworden ist, obwohl es über ein Jahrzehnt nach seinem Ausscheiden aus dem Amt aufgenommen wurde.

Erstes dauerhaftes Farbfoto

Farbbilder tauchten Ende der 1840er Jahre auf, aber die Techniken des Tages waren so mühsam und die Ergebnisse so fragil, dass erst 1861 das erste dauerhafte Farbbild hergestellt wurde.

Das Bild mit der Bezeichnung Tartan Ribbon wurde erstellt, indem dasselbe Motiv dreimal mit Rot-, Grün- und Blaufiltern über dem Objektiv der Kamera fotografiert wurde. Als die Bilder entwickelt wurden, wurden sie auf Glasscheiben gedruckt und dann über drei verschiedene Projektoren an eine Wand geleuchtet - jeder mit einer farbigen Linse, die dem Filter entsprach, mit dem das Originalbild aufgenommen wurde.

Erstes Halbtonfoto, das jemals in einer Zeitung gedruckt wurde

Halbton bezieht sich auf die Technik der Erzeugung eines Bildes unter Verwendung mehrerer kleiner schwarzer Punkte unterschiedlicher Größe und Abstände. Es ist eine Art optische Täuschung, da das menschliche Auge die Punkte als Farbverlauf sieht.

Der erste Druck eines Halbtonfotos erfolgte in der amerikanischen Zeitung The Daily Graphic vom 4. März 1880. Das fragliche Bild war "Eine Szene in Shantytown, New York",

Erstes Foto von einem unbemannten Luftfahrzeug

Der amerikanische Luftbildfotograf George R. Lawrence überlebte knapp den Sturz eines gefangenen Luftschiffs in 200 Fuß Höhe und war Pionier einer sichereren Technik, um seine 22-kg-Kameras an erhöhte Aussichtspunkte zu bringen.

Durch den Einsatz von Drachen konnte Lawrence erstaunliche Bilder wie diese einer der Ruinen von San Francisco nach dem Erdbeben von 1906 aufnehmen. Das Bild verkaufte sich wie ein Lauffeuer und brachte dem Fotografen 15.000 US-Dollar ein - nach heutigen Maßstäben fast 400.000 US-Dollar.

Das erste Foto eines Tornados

Es wird angenommen, dass dies eines der ältesten Fotos eines existierenden Tornados ist. Es wurde 1884 in der Nähe von Howard, South Dakota in den Vereinigten Staaten von FN Robnison aufgenommen.

Es ist nicht unbedingt das erste, da andere eine Stunde zuvor genommen worden sein sollen, aber diese wurden zerstört, bevor sie verarbeitet und bezeugt werden konnten. Dies ist daher das älteste erhaltene Bild eines Tornados.

Erstes Foto einer Atombombe als Detona

Wie so oft in seiner Geschichte wurde die Fotografie oft verwendet, um die besten und schlechtesten Errungenschaften der Menschheit zu dokumentieren.

Am 16. Juli 1945 wurde am Trinity-Standort in New Mexico die erste Atombombe gezündet. Von all den zahlreichen Bildern, die von der Explosion aufgenommen wurden, ist Jack Aebys das einzige Farbfoto der Explosion, das gut belichtet genug aufgetaucht ist, um den Feuerball in all seiner schrecklichen Pracht zu zeigen.

Erstes Foto der Erde vom Weltraum aus gesehen

Am 24. Oktober 1946 machte die White Sands Rocket, offiziell als V-2 Nr. 13 bezeichnet, das erste Foto der Erde aus dem Weltraum.

Das mit einer DeVry 35-mm-Kamera aufgenommene Bild wurde aus einer Höhe von 104,6 km (65 Meilen) aufgenommen, fünfmal höher als jedes andere zuvor aufgenommene Bild.

Erste Playboy-Titelseite

Als Hugh Heffner im Dezember 1953 das Playboy-Magazin herausbrachte, wusste er, dass er etwas Großes brauchte, um seine potenziellen Leser zu werben, und sie waren nicht viel größer als Marilyn.

Dank eines Teils von Marilyns Starpower und der geringen Konkurrenz für das Startup-Magazin verkaufte Heffner schnell alle 53.000 gedruckten Exemplare und die Verlagsikone war geboren.

Erstes Foto, das den World Press Photo-Wettbewerb gewonnen hat

Das Weltpressefoto des Jahres gilt als einer der renommiertesten Pressefotowettbewerbe der Welt.

Es war dieses Bild von 1955 eines Fahrers, der während der Motocross-Weltmeisterschaft auf der Volk Mølle-Strecke von seinem Motorrad fiel, das dem dänischen Fotografen Mogens von Haven den ersten Titel einbrachte.

Erstes digitales Bild

Russell A. Kirsch gilt als der Mann, der das erste digitale Bild produziert hat. Während seiner Arbeit im National Bureau of Standards entwickelten Kirsch und sein Team einen digitalen Bildscanner.

Das erste gescannte Bild zeigte ein Foto von Kirschs drei Monate altem Sohn, das mit einem Bit pro Pixel aufgenommen wurde. Es gilt als eine der 100 Fotografien, die die Welt verändert haben.

Das erste Foto vom Nordpol

Dieses Bild wurde mündlich als das erste Foto des Nordpols angesehen. Aufgenommen von Admiral Robert Peary mit seinem Team von vier Inuit-Führern mit den Namen Ooqeah, Ootah, Egingwah sowie Seeglo und Matthew Henson.

Es wurde später entdeckt, dass das Bild tatsächlich irgendwo zwischen 30 und 60 Meilen von der tatsächlichen Polposition aufgenommen wurde.

Erstes Foto der Erde vom Mond aus gesehen

Das erste Foto der Erde vom Mond wurde am 23. August 1966 aufgenommen. Das Foto wurde vom unbemannten Raumschiff Lunar Orbiter 1 aufgenommen und zur Erde übertragen, wo es an einer NASA-Verfolgungsstation in der Nähe von Robledo De Chavela in der Nähe von Madrid empfangen wurde , Spanien.

Das erste Foto einer Sonnenfinsternis

Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1851 und ist bekanntermaßen das erste Sonnenfinsternisfoto, das nach dem Daguerrotypie-Verfahren am Königlichen Observatorium in Königsberg, Preußen, aufgenommen wurde.

Es wurde auch als das früheste wissenschaftlich nützliche Foto der Sonne während einer totalen Sonnenfinsternis und als Beginn einer langen Geschichte der Sonnenfotografie und -forschung angesehen.

Erstes Farbfoto der Erde

Das erste Farbbild unseres Planeten wurde 1968 von Astronaut William Anders im Rahmen der Apollo 8-Mission aufgenommen. Anders verwendete eine hochmodifizierte Hasselblad 500 EL-Kamera mit elektrischem Antrieb und 70-mm-Farbfilm.

Das Life-Magazin hat Earthrise seitdem als "das einflussreichste Umweltfoto aller Zeiten" angesehen.

Erste vollstndige Ansicht der Erde

Vier Jahre nach der Aufnahme des ersten Farbbildes der Erde hat die Besatzung von Apollo 17 ein Bild des gesamten Planeten aufgenommen. Das Foto wurde am 7. Dezember 1972 aufgenommen und ist heute als "Blauer Marmor" bekannt.

Erstes Foto der Oberflche eines anderen Planeten

Während einer unbemannten Mission zur Venus im Jahr 1975 nahm das sowjetische Raumschiff Venera 9 diese Bilder der Venusoberfläche auf. Sie waren die ersten Fotos, die uns die Oberfläche eines anderen Planeten in unserem Sonnensystem zeigten.

Erstes Foto auf dem Mars

Dieses Bild wurde 1976 von der Raumsonde Viking 2 aufgenommen. Es ist das erste Foto, das auf der Marsoberfläche aufgenommen wurde, und obwohl das Bild selbst nicht besonders interessant ist, würde es den Beginn einer interessanten Ära der Marsfotografie in der Welt darstellen Jahre und Jahrzehnte, die folgen.

Der erste Fuabdruck auf dem Mond

Der 20. Juli 1969 war der Tag, an dem Neil Armstrong zum ersten Mal den Mond betrat, und dieses Foto wurde aufgenommen, um an diesen Moment zu erinnern.

Dies ist ein bedeutendes Bild, nicht nur aufgrund der Ereignisse, die es umgeben, sondern auch, weil der Fußabdruck möglicherweise in einer weiteren Million Jahren noch sichtbar sein wird, da auf dem Mond kein Staub vorhanden ist, der ihn stören könnte.

Erstes Foto, das im Internet verffentlicht wird

Im Juli 1992 wandte sich Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web, an Silvio de Gennaro, seinen Kollegen am CERN, und fragte, ob er ein paar Bilder hätte, die Berners-Lee ins Web hochladen könnte, um den neu erstellten Support zu testen für das Gif-Dateiformat.

De Gennaro musste zufällig eine Reihe von Bildern abgeben, die er von der CERN-Parodie-Tributgruppe Les Horrible Cernettes gemacht hatte. Als Fan der Gruppe entschied Berners-Lee, dass sie ein ideales Testbild machen würden, und wählte diesen Rahmen der Mädchen aus, die sich zum Hochladen ausgaben.

Erstes Foto auf einem Kamerahandy

Eine Kamera auf unseren Handys zu haben, wird jetzt als unerlässlich angesehen, aber es gab eine Zeit, in der Sie eine separate, dedizierte Kamera verwenden mussten, wenn Sie Fotos aufnehmen wollten, da eine Kamera auf Ihrem Handy weit hergeholt schien.

Das änderte sich 1997, als Philippe Kahn das erste Kamerahandy schuf, bei dem buchstäblich eine Digitalkamera und ein Mobiltelefon kombiniert wurden, und das erste Foto seiner neugeborenen Tochter machte. Anschließend schickte er das Foto drahtlos an 2.000 Personen rund um das Telefon.

Erstes Foto zu "Break the Internet"

Obwohl es nicht buchstäblich "das Internet brach", geriet es unter großen Stress, als das Paper Magazine in der WInter 2014-Ausgabe nackte Fotos von Kim Kardashian veröffentlichte.

Die Fotos wurden vom französischen Modefotografen Jean-Paul Goude aufgenommen, und die Website des Paper Magazine erhielt an einem Tag 50 Millionen Zugriffe, was 1 Prozent des gesamten US-Internetverkehrs an diesem Tag ausmachte

Erstes Foto, das auf Instagram hochgeladen wurde

Das allererste Foto, das auf Instagram hochgeladen wurde, war das Bild eines Hundes an einem Taco-Stand. Es wurde von Instagram-Mitbegründer Kevin Systrom aufgenommen und am 16. Juli 2010 hochgeladen.

Seit seiner Gründung hat sich Instagram zur meistgenutzten sozialen Website aller Zeiten entwickelt. Bis April 2017 hat der Dienst 700 Millionen aktive Benutzer und weit über 1 Milliarde Fotos wurden hochgeladen.

Erstes "Super-Selfie"

Eines der berühmtesten Selfies aller Zeiten wurde bei den Oscars 2014 aufgenommen. Ellen DeGeneres bekam so viele Promis wie möglich, darunter Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Glenn Close, Julia Roberts und Kevin Spacey. Es war Bradley Cooper, der den Auslöser drücken musste.

Seitdem ist das Foto mit mehr als 3,4 Millionen Retweets das bisher am schnellsten retweetete Bild

Erstes Foto einer Kartoffel, die fr mehr als 1 Mio. USD verkauft wurde

Nein, wir machen dir nichts vor. In einer Welt, in der die Fotografie seit langem versucht, der Kunst gleichgestellt zu werden, ist es nicht verwunderlich, dass Fotografien für verrückt viel Geld verkauft werden.

In den letzten Jahren gab es mehrere Geschichten, in denen einzelne Fotografien für riesige Geldsummen den Besitzer wechselten, aber für schiere Eleganz kann man nicht über eine von Kevin Absoch fotografierte Kartoffel hinausgehen.

Für den Uneingeweihten hat sich der amerikanische Fotograf Abosch auf Promi-Porträts spezialisiert und eine Kult-Gefolgschaft entwickelt. Es war während des Abendessens im Pariser Haus des Künstlers im Jahr 2015, als ein europäischer Geschäftsmann Potato # 345 an der Wand hängen sah und es haben musste, unabhängig von den Kosten, die eine coole Million Dollar waren.

Erstes Foto mit ber 10 Millionen Likes auf Instagram

Bei über 700 Millionen Nutzern war es nur eine Frage der Zeit, bis ein auf Instagram hochgeladenes Foto über 10 Millionen Likes erhielt. Es geschah im Februar 2017, als Beyonce ein Foto hochlud, auf dem sie und ihr Partner Jay-Z Zwillinge erwarteten.

Das Bild hat jetzt mehr als 11 Millionen Likes und über 500.000 Kommentare erhalten.

Erstes Gigapixel-Foto

1998 begann der Unterwasserfotograf Jim Hellemn, die Bloody Bay Wall vor den Cayman Islands zu fotografieren. Hellemn drehte 10 Tage lang über 23 Tauchgänge und nahm in 280 überlappenden Bildern akribisch einen Bereich von 20 Fuß mal 68 Fuß der Wand auf.

Die Nachbearbeitung der Aufnahmen dauerte 6 Monate, wobei Hallemn mit einem Trommelscanner jedes Bild mit 4000 ppi in einen Mac G4 importierte. Alle 18 GB RAW-Daten wurden kombiniert, um ein beeindruckendes Endbild mit 1,77 Gigapixeln zu erstellen. Als das Projekt 1999 abgeschlossen wurde, glaubte man, dass Hallemn das größte Bild gemacht hatte, das jemals außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft geschaffen wurde.

Erstes Foto von der anderen Seite des Mondes

Im Januar 2019 landete Chinas Mondsonde Change 4 sanft auf der anderen Seite des Mondes. Zu diesem Zeitpunkt machte die Sonde das erste Foto dieser Region. Das Bild stellte eine Reihe verschiedener Premieren dar, da es auch das erste Mal war, dass der Mondbereich erkundet wurde.

Das erste Foto eines Schwarzen Lochs

Im April 2019 wurde mit Hilfe eines internationalen Netzwerks von Radioteleskopen namens Event Horizon Telescope eine weitere historische Leistung erzielt. Dieses System wurde verwendet, um das erste Bild eines Schwarzen Lochs aufzunehmen .

Obwohl es vielleicht nicht das beeindruckendste Foto ist (viele würden sich darüber beschweren, dass es "verschwommen" ist), ist das Bild selbst tatsächlich unglaublich, wenn man sich die Fakten um es herum ansieht. Das erste davon ist die Tatsache, dass dieses Schwarze Loch, bekannt als M87, 53 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Es ist auch ein schrecklicher Anblick, denn es ist 6,5 Milliarden Mal so groß wie die Masse der Sonne. Es ist riesig, mächtig und äußerst gefährlich. Der Aufwand für die Aufnahme dieses Bildes ist ebenfalls beeindruckend. Mehr darüber, wie sie es gemacht haben, erfahren Sie hier .

