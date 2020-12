48 der besten GoPro-Fotos der Welt, bereiten Sie sich darauf vor, den Atem zu verlieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Von Surfen und Fallschirmspringen bis hin zu Tier-Nahaufnahmen und atemberaubenden Landschaften bietet diese Galerie einige atemberaubende Bilder, die wir nur dank der GoPro sehen können.

Seltene Tierfotos sind nicht mehr nur Profis vorbehalten, die jahrelang auf die perfekte Aufnahme warten - jetzt scannen Tausende von GoPros ständig die Welt auf einmal. Wir werden immer nur noch erstaunlichere Aufnahmen machen, um uns zu begeistern.

Dank der Kamera und Videostills ist das Internet mit atemberaubenden Bildern von GoPros aus der ganzen Welt überflutet. Sie alle zu finden ist eine kleine Aufgabe, also haben wir es für Sie erledigt.

Eine Hhle mit Aussicht

Noch eine Surfaufnahme, aber diese ist ruhig und farbenfroh. Diese Art von Bildern zeigt, wie vielseitig die GoPro-Kameras sein können. Sie eignen sich nicht nur hervorragend für Videos, sondern auch für Landschafts- und Porträtaufnahmen.

Ein Blick aus turbulenten Gewssern

Marcus Rodrigues nutzt das wasserdichte Gehäuse der GoPro maximal aus und bietet einen herrlichen Blick unter Wasser. Die Wasseroberfläche scheint rau und wütend zu sein, aber es gibt eine angenehme Ruhe, unter der dieser Schwimmer auf dem Weg zur Oberfläche kurz genießt.

Der untersttzte Aufstieg

Niqolas Ruud setzt seine GoPro spektakulär ein und zeigt uns, wie es ist, eine steile Bergwand zu besteigen und dabei Teamkollegen und andere Kletterer zu unterstützen. Das Wunder unseres Planeten erstreckt sich vor ihnen, als diese drei einsamen Kletterer ihren Weg vorwärts und aufwärts machen. Wie klein und unbedeutend sie vor der mächtigen Landschaft unter ihnen erscheinen.

Palmenparadies

Wir schauen neidisch auf diesen Blick auf das Paradies, den Mark Baechtold aufgenommen hat. Nicht die übliche Actionaufnahme, die wir von einer GoPro erwarten würden, aber sicherlich eine herrliche Aussicht auf einen wunderschönen Sonnenuntergang.

Eine ruhige Aussicht von einem Zelt auf dem Berggipfel

Diese Ansicht von Marc Ruffini hat etwas sehr Demütiges. Er sitzt am Rand seines Zeltes, nippt an einer Flasche und sonnt sich in der Herrlichkeit der herrlichen Berge, die sich vor ihm ausbreiten. Wir würden uns vorstellen, dass es eine Menge Mühe gab, diesen Berg zu erklimmen, um überhaupt zu diesem Aussichtspunkt zu gelangen. Hoffentlich hat sich die Belohnung gelohnt.

Ein neuer Unterwasserfreund

Last but not least steht auf unserer Liste ein Beitrag von Alex Robert aus dem letzten Jahr. Dieses fantastische Foto fängt das fröhliche Gesicht eines prächtigen Meeressäugers ein, der in den Gewässern von Laguna Beach, Kalifornien schwimmt.

Einige ziemlich spektakuläre Bilder, da sind Sie sich sicher einig, und wir erwarten, dass wir in Zukunft weitere GoPro-Fotos wie dieses sehen werden.

Eine Ansicht mit Adleraugen

Am anderen Ende des Spektrums befindet sich dieser Schnappschuss aus den westlichen Ebenen der Mongolei. Hier fängt die GoPro-Fotografin Lauren McGough spektakuläre schneebedeckte Ausblicke auf die weiten Berge ein, während sie mit einer Gruppe nomadischer Kasachen auf der Jagd ist.

Die begleitenden Steinadler begleiten sie bei der Jagd und sind sich der Majestät, die sie dem Foto hinzufügen, glücklicherweise nicht bewusst.

Wellen fangen

Dieses Foto entspricht sicherlich eher dem Stil, den wir von GoPro-Benutzern erwarten würden. Ein Action-Schuss von einem Surfer, der Wellen fängt.

Klippen hngen fr Ansichten

Chuang Liu baumelt auf den Berggipfeln von Yangshuo, China, und bietet während eines herzklopfenden Aufstiegs eine atemberaubende Aussicht. Eine beeindruckende Leistung aus Ausdauer und meisterhafter Fotografie in einer einzigen Aufnahme.

Was darunter liegt

Ein weiterer Schnappschuss eines wunderbaren Unterwasserschwimmers fängt ein, wie jemand aussieht, der nach vergrabenen Schätzen taucht, während der Kapitän des Bootes Wache hält.

Formation Selfie

Dieses Bild wurde von Marcos Trotta aufgenommen, der Teil der brasilianischen Luftwaffe ist und zweifellos ein großartiger Pilot. Das Foto wurde am Ende einer Schleife während einer Formationsübung aufgenommen und es ist nicht zu leugnen, dass die Ergebnisse fantastisch sind. Nicht viele von uns konnten ein so cooles Selfie machen, während sie ihren Tagesjob erledigten.

Unter dem Blau

Jetzt zeigst du nur noch. Dieser Kerl hat mit Sicherheit einige Unterwassershenanigans zu bieten. Wir lieben die untergetauchte Sicht auf die Wolken. Ein weiteres fantastisches GoPro-Foto aus einladenden Gewässern.

Ein stiller Blick auf den Bleder See

Dieser unglaublich ruhige Blick auf den Bleder See in Slowenien zeigt einen Sonnenaufgang um 4 Uhr morgens über einem friedlichen See mit atemberaubend ruhigem Wasser. Ein erstaunliches Bild mit atemberaubenden Ansichten, aufgenommen mit einer GoPro Hero 4 Black.

Eine winterliche Aussicht

Ein atemberaubender winterlicher Blick auf die Welt, aufgenommen von Kyle Wicks mit einer GoPro Hero 7 Black. Eine farbenfrohe Sonnenuntergangsszene mit einem eisbedeckten Blick auf die Landschaft und einer einsamen Person inmitten von allem.

Fuabdrcke im Sand

Mitchell Pettigrew ist ein Amateurfotograf mit einem Auge für Landschaftsfotografie und einem unbestreitbaren Talent. Er ist in der Lage, mit seiner GoPro einige raffinierte Ansichten aufzunehmen, wie diese einfach fantastische Aufnahme zeigt. Auch sein Instagram-Feed ist einen Besuch wert.

Der beste Freund des Menschen

Hündinnen schwimmen auch gerne oder surfen schnell? Die vielseitige Action-Kamera eignet sich nicht nur für Unterwasseraufnahmen und Sportarten mit hoher Oktanzahl, sondern eignet sich auch hervorragend zum Aufnehmen von Fotos von Haustieren in freier Wildbahn.

Spa mit Flossen

Ein weiterer Schnappschuss, auf den wir eifersüchtig sind. Diese Gewässer sehen warm, friedlich und einladend aus. Wir wünschten, wir wären auch da!

Unterwasserparadies

GoPro-Kameras ermöglichen sicherlich eine interessante Auswahl an Unterwasserfotos. Dieser zeigt strahlend blaues Wasser und ein ungezwungenes Bad mit den einheimischen Fischen.

bertrieben

Einige ziemlich spektakuläre Ausblicke über die Berggipfel. Ein weiterer Beweis dafür, dass eine gute Kamerahalterung zu unglaublichen Ansichten führen kann, die mit Ihrer Lieblings-Action-Kamera aufgenommen wurden.

Ein Khlpaddel fr Schweinchen

Dieser GoPro-Benutzer hatte einen unerwarteten Besuch in Form eines Schweins, das nach einem kühlenden Bad im Wasser suchte. Das kristallklare Wasser ist sicherlich einladend, deshalb können wir ihm keine Vorwürfe machen. Das Ergebnis des Besuchs ergibt auch ein ziemlich tolles Foto.

Etwas mit etwas mehr Biss

Am anderen Ende des Unterwasserspektrums ist dieses GoPro-Foto etwas weniger entspannt. Ein massiver Hai zeigt seine messerscharfen Zähne, damit alle sie genießen können - oder sich zumindest vor Angst zusammenkauern. Hoffentlich war dieser GoPro-Benutzer in einem Käfig sicher.

Eine Linie im Sand

Die kompakte GoPro bietet auch einige ziemlich coole Ausblicke auf die Umgebung. Ein Weitwinkelobjektiv sorgt für einige interessante Ansichten, insbesondere in Kombination mit der ungewöhnlich geformten Landschaft.

Auf und davon

Auf dem Flügel eines Segelflugzeugs oder Leichtflugzeugs bietet uns die bescheidene GoPro einen brillanten Blick auf die Welt von hoch über der Erde. Dieses Bild zeigt uns die wunderschönen Sehenswürdigkeiten der Umgebung, während ein GoPro-Benutzer einige unglaubliche Kunstflug-Stunts ausführt.

Mit den Einheimischen schwimmen

Dafür sollten Selfie-Sticks verwendet werden. Dieser GoPro-Benutzer hat wirklich eine hohe Messlatte für Unterwasserfotos mit den lokalen Delfinen gesetzt. Ein fantastischer Blick auf die Natur dank der kompakten Action-Kamera.

Eine enge Passform

Ein Blick von einem Kajak zeigt einen schmalen Durchgang durch die Wasserstraße mit bunten Klippen auf beiden Seiten. Wir würden uns vorstellen, dass es schwierig ist, diesen engen Fluss hinunter zu paddeln, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Foto.

Auf und davon

Ein viel friedlicherer Blick über den Wolken. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie dieses GoPro-Foto aufgenommen wurde, aber es ist nicht zu leugnen, dass es großartig ist. Das wütende Feuer des Heißluftballons kontrastiert wunderbar mit den flauschigen Wolken im Hintergrund.

In den Herbst fallen

GoPro-Kameras werden regelmäßig für gewagte Leistungen verwendet. Einige von ihnen sind verrückt, andere etwas gefährlicher. Dieser Kerl stürzt lange ins Wasser. Ein tobender Staubsturm auf der einen Seite und rauschendes Wasser auf der anderen Seite sorgen für einige interessante Farben in den Gewässern darunter.

Hallo da oben

Wir wissen nicht, was hier los ist. Zweifellos ein beeindruckender Kunstflug. Beeindruckend zeitgesteuerte Fotos sind mit ziemlicher Sicherheit die besten.

Regenbogenfischen

Der Ozean sorgt oft dafür, dass GoPro-Fotos der einen oder anderen Art geknackt werden. Dieses Bild eines Regenbogens ist besonders beeindruckend - es kommt nicht oft vor, dass Sie beide Enden des Regenbogens gleichzeitig sehen. Aber wo ist der Goldschatz? Vielleicht gibt es einen versunkenen Schatz.

Mit der Menge ringen

Ein Mann steigt auf, um die Menge besser sehen zu können. Ein Meer von Gesichtern erstreckt sich in die Ferne. Ein weiteres Beispiel für ein ungewöhnliches Foto, das zeigt, wie vielseitig GoPro-Kameras sein können.

Luftballons fr alle

Ein herrlicher Blick auf die Welt mit Luftballons aller Formen und Größen, die in den Himmel entlassen werden. Massen von Zuschauern, die sich so weit das Auge reicht, um die Aussicht zu bewundern.

Mit den Vgeln rumhngen

Eine andere Ansicht, die Sie wahrscheinlich nicht jeden Tag sehen werden, und eine andere interessante Verwendung eines Selfie-Sticks. Dieses Bild zeigt zwei Gefährten in der Luft, die hoch am Himmel einen neuen Freund finden. Wir sind uns nicht sicher, ob der gefiederte Kerl so glücklich ist, sie zu sehen, wie sie es sind.

Ein stacheliger Anblick auf einem Hgel

Die Welt ist voller verborgener Schönheit und Wunder. Einige der Sehenswürdigkeiten sind sehr ungewöhnlich. Wir lieben diese atemberaubenden Ausblicke auf die Welt unten.

Warten auf Rettung

Wir hoffen, dass diese Jungs eine Art Übung hatten, anstatt auf See gestrandet zu sein, während sie auf Rettung warteten. Es ist sicherlich interessant zu sehen, in welchen unterschiedlichen Situationen GoPro-Kameras eingesetzt wurden, wenn nichts anderes.

Hochgeschwindigkeitsfarben

Es gibt nichts Schöneres als einen Hochgeschwindigkeitsschuss von einem Sportwagen. Dieses Bild zeigt, wie GoPro-Kameras eingesetzt werden können, um auch mit dem Licht einige brillante Tricks zu erstellen. Das Ergebnis ist ein farbenfrohes Foto, auf dem es fast so aussieht, als würde das Auto mit Lichtgeschwindigkeit fahren.

Malen mit Licht

Wunderkerzen, Feuerwerk und mehr können mit den cleveren Kameraeinstellungen von GoPro kombiniert werden, um Kunstwerke wie dieses zu erstellen, bei denen Formen und Muster aus Licht erstellt werden. Wir lieben auch die Farben dieses Modells - das Leuchten des Lichts, das die Umgebung unter dem Nachthimmel hervorragend reflektiert.

Eine Skyline mit Aussicht

Es sind nicht nur Luftbilder, mit denen die GoPro leichte Arbeit leistet. Diese Kameras sind auch bei Parkour-Enthusiasten sehr beliebt. Sie werden diese Art von schwindelerregenden Schnappschüssen oft hoch über den Dächern sehen.

Weit ber dem Betondschungel

Eine weitere Einstellung des Flugzeugflügels zeigt einen fantastischen Blick über eine Stadt. Die Straßen darunter wirken fast ruhig und leer.

Flssigkeitsleitungen

Ein perfekt abgestimmtes Foto einer Welle, die mit brillanter Klarheit bricht. Dieses Bild zeigt die erstaunlichen und überraschenden fotografischen Kräfte der GoPro. Es ist nicht nur für Video.

Zurck zur Natur

Die GoPro ist ein erstaunliches Werkzeug für Fotos im Freien, wo immer Sie auch sind. Dieser Schnappschuss aus dem Wald bei Sonnenaufgang fängt die Schönheit der Natur perfekt ein.

Das Spiegelbild eines Fahrers

Hier macht ein GoPro-Benutzer eine brillante Aufnahme auf der Straße, gesehen durch das Spiegelbild in seinem Visier. GoPro-Kameras sind sowieso eine beliebte Wahl für Biker, aber wir sind besondere Fans dieses Schnappschusses.

Schau nicht runter

Ein weiterer prekärer Blick von den Berggipfeln. Diese hohe Ansicht der Welt zeigt einige spektakuläre Sehenswürdigkeiten der Welt unten, wenn auch mit einem kleinen gefährlichen Tropfen über die Seite. Nicht für Höhenangstige, aber brillant aus der Ferne zu beobachten.

Etwas Schmutz aufwirbeln

Schneller Spaß und ausgelassene Stimmung sind hier angesagt, da ein Dirtbike in der Wüste hervorragend eingesetzt wird. Wirf einen Sandsturm auf, um ein brillantes Foto zu machen.

Ein bisschen bissig

Dieser Kerl scheint nicht allzu glücklich zu sein, um geschnappt zu werden, aber es ist nicht zu leugnen, dass dies eine unglaubliche Unterwasser-Naturaufnahme ist. Mensch und Tier schwimmen zusammen in Harmonie.

ber Vulkane fliegen

Horacio Llorens hat dieses Bild mit einer GoPro Fusion-Kamera aufgenommen, während er über Volcán de Fuego in Guatemala Luft schnappte. Beeindruckende und erschreckende Aussichten für alle.

Schnheit vom Vogel

Atemberaubende Ausblicke auf die unglaublichen Gewässer von Mauritius machten das etwas spezieller, dank einiger geschickter Fotografie-Fähigkeiten und einer GoPro.

Nebelhafte Bergmorgen

Perfekt gerahmt und absolut befriedigend. Dieses Bild von Fusine Laghi zeigt wunderschöne Berge, die sich sauber auf völlig stillen Gewässern widerspiegeln.

Selfies und Meerestiere

Dieses Bild entstand als Teil des #underwaterselfieday- Tags von Go Pro, das die Menschen dazu ermutigte, ein geschicktes Bild der Ozeanbilder von sich selbst und ihrer Umgebung zu teilen. Die Ergebnisse sind wirklich erfreulich und beinhalten, dass dieser Kerl scheinbar von einem Oktopus geküsst wird.

