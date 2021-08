Xbox Cloud Gaming Beta ist endlich da für Windows 10

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft bringt heute nativen Cloud-Gaming-Support in die offizielle Xbox-App auf Windows 10-Geräten.

Während die Veröffentlichung weder eine endgültige Veröffentlichung noch eine breiter angelegte öffentliche Beta ist, können diejenigen, die wissen möchten, worum es bei der ganzen Aufregung in Bezug auf das Spiel-Streaming geht, dies heute tun, indem sie sich gleich hier dem Windows-Insider-Programm anschließen.

Für Unbekannte ist Xbox Cloud Gaming ein ähnlicher Dienst wie Netflix , jedoch für Videospiele. Im Wesentlichen sind die Benutzer mit einer von Microsoft gehosteten Series X in der Cloud verbunden, mit der Sie dann über einen an Ihren PC angeschlossenen Gaming-Controller interagieren können, was letztendlich einen Service bietet, der die Erfahrung einer echten Konsole sehr genau nachbildet, die Sie direkt in dein eigenes Zuhause.

Sie können sich nicht direkt für Xbox Cloud Gaming anmelden, da dies eine Funktion im Microsoft-Gesamtpaketangebot von Xbox Game Pass Ultimate ist , das 14,99 USD / 10,99 GBP pro Monat kostet. Das Unternehmen führt jedoch eine Aktion durch, bei der neue Abonnenten ihren ersten Monat für nur 1 $ / £ 1 erhalten.

Der vielleicht beste Teil des Streaming-Dienstes von Microsoft ist, dass der Besitz einer Xbox jetzt völlig optional ist. Mit dem monatlichen Abonnement können Sie auf eine Bibliothek mit über 100 Spielen zugreifen, unabhängig davon, ob Sie die Konsole tatsächlich besitzen oder nicht. Wenn Sie jedoch eine Xbox besitzen, wird Ihr Abonnement durch die Ergänzungen von EA Play und Xbox Live Gold für den Mehrspieler-Zugriff erweitert. Sie können sich hier über alle Vorteile und Funktionen eines Xbox Game Pass Ultimate-Abonnements informieren und die vollständige Liste der 22 unterstützten Länder im offiziellen Xbox-Newsroom hier einsehen.