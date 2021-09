Microsoft kündigt am 22. September neue Surface-Produkte an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft gesendet für 22. September geplant Wort heute eines neuen Ereignisses Produkt, in denen das Unternehmen erwartet wird , ihre Aufstellung neuer Oberflächen Geräte zu offenbaren, einschließlich des ersten Nachfolger des faltbaren Oberfläche Duo und eine neue Oberfläche Buch Laptop, der sowohl gelten , wird immer ein neuer Name und ein großes Redesign.

Das Surface Duo, das ursprünglich für atemberaubende 1.399 US-Dollar / 1.349 US-Dollar auf den Markt kam, war Microsofts erster Vorstoß in den faltbaren Markt und verfügte über zwei separate 5,6-Zoll-Displays, die mit einem Laptop-ähnlichen Scharnier geschlossen wurden, im Gegensatz zu einem einzelnen faltbaren Display von Samsung, wie gesehen auf der Galaxy-Z-Linie.

Um unsere Übersicht darüber zu lesen, was genau das Surface Duo ist, klicken Sie hier . Um mehr über die Galaxy Z-Serie zu erfahren, tippen Sie hier .

Gemäß dem, was wir von einem kommenden Surface Book der vierten Generation erwarten, geht das Gerücht um, dass Microsoft plant, den Spitznamen Surface Book ganz aufzugeben und den Laptop stattdessen in etwas nach Surface Laptop Studio oder Surface Laptop Pro umzubenennen. Angeblich plant Microsoft, das Rebranding mit einem umfassenden Redesign zu verbinden, bei dem das Gerät voraussichtlich sein abnehmbares Display verliert, stattdessen aber ein iPad Pro Magic Keyboard-ähnliches System mit einem Doppelscharnier-Setup enthält, bei dem Benutzer "anheben" oder "ziehen" können. das Display näher an sie heran.

Das Studio-Branding, das Microsoft voraussichtlich verwenden wird, stammt vom Surface Studio, das Microsoft bereits 2016 eingeführt hat Display, wenn sie mit dem Surface Pen darauf zeichnen oder 3D-CAD-Arbeiten und so weiter ausführen möchten.

Auf jeden Fall sollte Microsoft am 22. September eine Reihe einzigartiger und interessanter Produkte präsentieren. Bleiben Sie also am Ball, wenn der große Tag kommt.

