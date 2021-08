Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Intel hat angekündigt, dass das Unternehmen in den Bereich der diskreten Grafikkarten vordringt und ab 2022 dedizierte GPUs für Desktops und Laptops herstellt.

Unter der Marke Intel Arc plant das Unternehmen, im ständig wachsenden PC-Gaming-Bereich direkt mit Nvidia und AMD zu konkurrieren. Ich sage Gaming und nicht Videobearbeitung, 3D-Rendering oder Krypto-Mining, denn basierend auf der ersten Ankündigung macht Intel deutlich, dass diese neue GPU-Marke so positioniert ist, dass sie als praktikable Videospieloption unter dem ehrwürdigen Kopf an Kopf antritt Intel-Markenname.

Der erste Satz Arc-basierter GPUs soll im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen und unter dem Codenamen Alchemist getauft werden. Während es derzeit unklar ist, ob Intel diese GPUs zunächst gegen die High-End-Marktkonkurrenten positionieren oder eher um Platz in der mittleren und unteren Klasse konkurrieren möchte, will das Unternehmen in jedem Fall mit einigen anständigen Luxusfunktionen auf den Markt kommen .

An erster Stelle steht die Unterstützung für Echtzeit-Raytracing, das in den letzten ein oder zwei Jahren der letzte Schrei war, um Videospielgrafiken viel mehr wie das echte Leben aussehen zu lassen. Die interessanteste Enthüllung ist jedoch eine Intel-Softwarefunktion (auch unter dem Namen Arc gebrandmarkt), die eine KI-gestützte Supersampling-Methode sein wird - ähnlich der Deep Learning Super Sampling-Funktion (DLSS), die zuerst von Nvidia und der FidelityFX Super Resolution angekündigt wurde (FSR) , die AMD kurz darauf als Konkurrenten ankündigte. Kurz gesagt, diese Arten von KI-gestützten Supersampling-Methoden ermöglichen es, Videospiele mit niedrigerer Auflösung auf eine höhere Auflösung zu skalieren und eine Erhöhung der Bildrate ohne Leistungsverlust zu sehen.

Wir müssen noch eine Weile warten, um zu sehen, wie Intels Antwort auf Nvidias DLSS und AMDs FSR ist, aber in der Zwischenzeit sehen Sie sich den kurzen Clip an, der auf Twitter veröffentlicht wurde und einige Spiele zeigt, die auf der GPU laufen. Es werden zwar keine massiven AAA-Spiele gezeigt, aber Intel gibt uns einen Vorgeschmack auf Spiele wie Days Gone, Metro Exodus, PUBG: Battlegrounds und natürlich die endlose Crysis Remastered Trilogy.

Sehen Sie sich unten das Werbevideo von Intel für seine neue Arc-GPU an.

