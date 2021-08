Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Mac mini ist bei weitem der am leichtesten zugängliche Computer in der Mac-Reihe von Apple.

Wie das klassische Sprichwort sagt, ist eine kaputte Uhr immer noch zweimal am Tag richtig, und für den notorisch umstrittenen Apple-Leaker Jon Prosser könnte dies hier der Fall sein, da eine Reihe von Behauptungen, die er in Bezug auf den kommenden Mac mini gemacht hat, scheinbar bestätigt wurden von LeaksApplePro in einem inzwischen gelöschten Tweet.

Drei vom @LeaksApplePro-Twitter-Account gepostete Schaltpläne belegen eine Reihe von Upgrades, darunter ein insgesamt kleineres und dünneres Chassis, das eine Glasplatte ähnlich dem vorderen Kinn des neuen 24-Zoll-iMac aufweist, der dieses Jahr veröffentlicht wurde . Andere Designaspekte, die vom neuen iMac auf den Mac mini übertragen werden sollen, sind der neue magnetische MagSafe wie Ladeanschluss und eine Reihe von sieben Farboptionen – obwohl dieser zweite Teil noch in der Luft liegt.

Die Schaltpläne weisen auch auf die Aufnahme eines aktualisierten Port-Hubs auf der Rückseite mit einem HDMI- und Ethernet-Eingang, vier Thunderbolt 4-Ports und zwei USB-A-Steckplätzen hin, um das Ganze abzurunden.

In Bezug auf die Rechenleistung ist die Jury noch offen, ob diese Maschinen mit einem M1X-Chip oder einem M2 debütieren werden oder nicht, aber so oder so deuten alle Anzeichen auf einen starken Anstieg der CPU- und GPU-Kernanzahl hin . Auch hier ist ein Upgrade auf die maximale RAM-Menge fällig, die derzeit für den Mac mini und alle M1-Maschinen bei nur 16 GB liegt. Gerüchte deuten auf eine Erhöhung auf 32 GB oder sogar 64 GB hin, je nachdem, wen Sie fragen.

Interessanterweise zeigen diese Schemata jedoch keinen SD-Kartenleser auf dem neuen Mac mini, obwohl alle aktuellen Gerüchte auf die kommenden 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pros einschließlich eines hinweisen.

Erst gestern haben wir über Gerüchte im Zusammenhang mit dem kommenden MacBook Air-Redesign berichtet, das auch der gleichen Designsprache des neuen iMac folgen soll. Sie können diese Geschichte gleich hier lesen oder sich unsere Gerüchtezusammenfassung ansehen, die alles enthält, was wir über das kommende 14- Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pro-Redesign wissen.

