So setzen Sie Ihren Mac zurück

(Pocket-lint) - Dies sind die Schritte, die Sie ausführen müssen, bevor Sie einen neuen Besitzer für Ihren Mac finden.

Wenn Sie Ihren Computer noch vor ein paar Jahren verkaufen wollten, mussten Sie sich nur darum kümmern, dass alle Ihre Daten gelöscht wurden und das Display wischfest war.

Jetzt, im Zeitalter von iCloud und einem ständig wachsenden Find My-Netzwerk, müssen Sie ein paar zusätzliche Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät online verkauft werden und ein neues Zuhause finden kann. Wir haben Sie unten durch geführt.

Das Wichtigste zuerst, und das ist das Wichtigste: Entfernen Sie den Mac aus Ihrem Find My-Konto. Bitte, Sie müssen dies tun, und hier ist der Grund.

Viele Käufer von eBay und Craigslist sahen sich nach dem Kauf eines gebrauchten Macs in die Enge getrieben, nur um festzustellen, dass der Computer noch nicht aus dem Find My-Netzwerk des ursprünglichen Besitzers entfernt wurde. Dies verhindert, dass sich der neue Besitzer bei seinem eigenen iCloud-Konto anmeldet, wodurch der Mac effektiv nutzlos wird, bis der ursprüngliche Besitzer Maßnahmen ergreift.

Glücklicherweise kann der ursprüngliche Besitzer die Situation aus der Ferne beheben, wenn er sich nach dem Verkauf seines Mac jemals in dieser Position befindet. Sie müssen lediglich online gehen und die Webbrowser-Version von iCloud besuchen. Tippen Sie dort auf Find My und oben auf dem Bildschirm wird eine Liste all Ihrer Geräte angezeigt. In dieser Liste können Sie ganz einfach auf "X" klicken, um ein Gerät aus Ihrem Konto zu löschen.

Wenn Sie in der Vergangenheit bereits in das Apple-Ökosystem investiert haben, werden Sie vielleicht überrascht sein, wie viele Geräte dort aufgeführt sind. Wenn Sie sich Ihre "Geräte" in Ihren iCloud-Einstellungen ansehen, kann es zu Verwirrung kommen, da Sie dort nur Ihre aktiven täglichen Treiber sehen - Geräte, die derzeit bei iCloud angemeldet und mit dem Internet verbunden sind.

Im Find My-Netzwerk besteht jedoch eine gute Chance, dass eine Handvoll Ihrer alten iPads, Laptops oder iPhones dort "Nicht verfügbar" herumhängt, weil der Akku darauf seit Ewigkeiten nicht mehr aufgeladen wurde. Denken Sie auf jeden Fall daran, jedes Apple-Gerät, das Sie verkaufen, von Ihrem Find My-Konto zu nehmen, damit Sie dem nächsten Besitzer keine Rechtschreibprobleme machen.

Apple empfiehlt außerdem, dass Sie den NVRAM Ihres Geräts zurücksetzen, bevor es den Besitzer wechselt, und dies sollte nur einen Moment dauern, also müssen Sie Folgendes tun.

Schalten Sie Ihren Mac aus Sobald es ausgeschaltet ist, schalten Sie es wieder ein, während Sie die Tasten Option, Befehl ⌘, "P" und "R" etwa 20 Sekunden lang gedrückt halten.

Und das ist es. Der NVRAM Ihres Computers, der sich auf bestimmte Sicherheitsfunktionen bezieht, wurde zurückgesetzt. Das war einfach.

Nachdem Sie Ihr NVRAM zurückgesetzt und das Gerät aus Ihrem Find My-Netzwerk entfernt haben, müssen Sie sich in den Systemeinstellungen von iCloud abmelden. Öffnen Sie dazu einfach die Systemeinstellungen > Apple ID > klicken Sie dann je nach Betriebssystem auf "Übersicht" oder "iCloud" > Tippen Sie auf "Abmelden". Nach einer wahrscheinlichen Passwortabfrage sind Sie fertig und können loslegen.

Wenn Sie Ihre Daten jedoch noch nicht mit iCloud gesichert haben, sollten Sie dies zuerst erledigen, bevor Sie sich abmelden. Um sicherzustellen, dass Sie vor dem Verkauf ein aktuelles Backup aller Ihrer Mac-Dateien haben, gehen Sie in den Systemeinstellungen zur gleichen iCloud-Einstellungsseite und sehen Sie nach, ob neben allem auf der Liste ein blaues Häkchen steht. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass diese Dateien gesichert und sicher in iCloud gespeichert werden. Wenn Sie stattdessen nur ein leeres weißes Kästchen sehen, müssen Sie diese natürlich aktivieren, bevor Ihre Daten online hochgeladen werden.

Endlich sind wir endlich bereit für die Datenlöschung. Nachdem Sie nun wissen, dass alle Ihre Dateien und Informationen sicher in iCloud hochgeladen und ordnungsgemäß von Ihrem Konto abgemeldet und von diesem entfernt wurden, sollten Sie Folgendes tun:

Schalten Sie Ihren Mac vollständig aus. Drücken Sie den Netzschalter, während Sie die Befehlstaste ⌘ und die "R"-Taste gedrückt halten. Lassen Sie nicht für mindestens fünf bis 15 Sekunden los. Wählen Sie im macOS-Dienstprogramme-Menü die Option Festplatten-Dienstprogramm. Wählen Sie das oberste Laufwerk aus dem Menü auf der linken Seite aus und klicken Sie dann auf Löschen. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, das Laufwerk umzubenennen und aus einigen Menüeinstellungen auszuwählen, aber Sie können sie auch so belassen, wie sie sind. Nachdem Sie das Löschen bestätigt haben, beenden Sie das Festplatten-Dienstprogramm und kehren Sie zum Hauptmenü der macOS-Dienstprogramme zurück. Wählen Sie macOS neu installieren und befolgen Sie die Anweisungen, um eine neue Kopie des neuesten Betriebssystems zu installieren.

Da ist es, Leute - das ist alles. Der Vorgang dauert von einigen Minuten bis zu einer Stunde, aber am Ende wird auf Ihrem Computer eine saubere Kopie des neuesten macOS ausgeführt, ohne dass Sie an Ihre persönlichen Dateien oder Ihr iCloud-Konto gebunden sind . Sie sollten jetzt bereit sein, Ihren Mac an seinen neuen Besitzer zu übergeben, und die Gewissheit genießen, dass Sie keine wütenden Anrufe nach dem Verkauf erhalten, weil Ihre Apple-ID noch irgendwie mit Ihrem alten Computer verbunden ist.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Apple sich der umständlichen Art der Geräteübertragung bewusst zu sein scheint, bevor Sie sich abmelden. In den neuesten Betas von iOS 15 wurde den Einstellungen eine Funktion namens "Vorbereitung für neues iPhone / iPad" hinzugefügt. Diese Option nimmt Ihnen die gesamte manuelle Arbeit des Prozesses ab und vereinfacht einen iOS-Umstieg auf nur einen einfachen Schritt.

Daumen drücken, dass das nächste macOS eine Option "Mac verkaufen" bietet, die einen NVRAM-Reset, die Entfernung von iCloud und Find My Device sowie die Neuinstallation des Betriebssystems mit nur einem einzigen Menüklick ermöglicht. Bis dahin sind die obigen Schritte jedoch die beste Wahl.