Zero to Hero, die Entwicklung von DEX und Quitriam Finance

(Pocket-lint) - Dezentrale Börsen (DEX) sind die sicherste Art des Handels mit Kryptowährungen. Im Gegensatz zu einer zentralisierten Börse (CEX), wie Binance, haben Sie beim Kauf von Kryptowährungen an einer DEX sofort das volle Eigentum an diesem Vermögenswert. Es gibt keine zwischengeschaltete dritte Partei, die den Austausch erleichtert. Aus diesem Grund besitzen Sie beim Kauf an einer CEX den betreffenden Vermögenswert erst dann, wenn Sie ihn in ein bestimmtes Wallet abheben. Solange er sich auf der Börse befindet, haben Sie keine Kontrolle über diesen Token.

Dies wirft die Frage auf, warum jemand an einer CEX handeln möchte, wenn man am Ende des Prozesses nicht einmal den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzt. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Blick auf die Geschichte der DEX im Ethereum (ETH)-Netzwerk werfen.

Ethereum war der erste Akteur im Bereich Layer 1 und DeFi und wird heute als König der Altcoins bezeichnet. Das größte Problem für die Skalierbarkeit von ETH sind die volatilen, aber stets überteuerten Gasgebühren.

Gasgebühren sind der Preis, den man zahlen muss, um eine Transaktion in einem Netzwerk durchzuführen. Normalerweise ist der Token, den Sie für Transaktionen verwenden, die zentrale Münze des Netzwerks, in diesem Fall ETH. Je nach Blockchain kann dies jedoch anders sein.

Vor dem Einsatz von Skalierungshilfen wie Polygon Matic bewegten sich die ETH-Preise bequem um die 100-Dollar-Marke. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen $400 einer bestimmten Währung als Investition und treffen auf eine 25%ige Gasgebühr... Ja.

Nun, diese Überschrift ist vielleicht etwas voreilig. Bei einem Gesamtwert von über 650 Milliarden Dollar, der im Ethereum-Netzwerk gebunden ist, ist es unwahrscheinlich, dass irgendein Projekt in der Lage sein wird, den König zu stürzen. Es unterstreicht jedoch die Aufregung, die dieses neue DEX- und DeFi-Protokoll umgibt.

Quitriam Finance verbindet die Dezentralisierung eines DEX mit Multichain-Fähigkeiten. Wenn Sie auf einer DEX wie Uniswap einen ERC-20-Token kaufen möchten, haben Sie nur eine Methode, um die Transaktion durchzuführen. Eine Methode und eine ETH-Gasgebühr, mit hoher Slippage - Slippage ist der Betrag der Abweichung zwischen der erwarteten Gasgebühr und der tatsächlichen Gasgebühr, wenn Sie die Transaktion bestätigen.

Die QTM Decentralised Exchange bietet etwas ziemlich Radikales. Durch die Zusammenarbeit mit einigen der größten Blockchains bietet Quitriam Ihnen die beste Gasgebühr mit der geringsten Abweichung aus einer Reihe von Blockchains. Wenn Quitriam einen besseren Preis und eine bessere Gasgebühr im Solana-Netzwerk findet, wird die Transaktion automatisch über diese Blockchain geleitet. Sie müssen nichts tun.

Seit dem Start im April ist QTM derzeit um 90 % gestiegen und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es aufhört. Für ein Projekt, das sich noch in einem so frühen Entwicklungsstadium befindet, hat es ein überraschend stetiges Wachstum gezeigt, was in der Regel auf ein Projekt hindeutet, das sich durch Stabilität und starke Fundamentaldaten auszeichnet. Die seltene Kombination aus zentralisierten Börsentransaktionsgebühren und kettenübergreifender Funktionalität, die in einem DEX vereint sind, ist wirklich eine beeindruckende Leistung.

Es ist daher keine Überraschung, dass dieses Projekt eine starke Präsenz und Anhängerschaft auf den Plattformen der sozialen Medien gewinnt. Es scheint nicht nur an Schwung zu gewinnen, sondern auch an eine Gemeinschaft, die wirklich an das Projekt glaubt. Da die erste Phase des Vorverkaufs am 9. Mai endet, laufen die Gelegenheiten zum Kauf dieses zukünftigen Überfliegers DEX aus. Seien Sie nicht zu spät!

