Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das derzeitige risikoscheue Handelsumfeld ist vielleicht das genaue Gegenteil dessen, worum es auf dem Kryptowährungsmarkt geht. Preisschwankungen, die weitgehend bedeutungslos sind, werden häufig genutzt, um den Kryptomarkt als bullish oder bearish zu kategorisieren. Dies wird durch Aktivitäten in den sozialen Medien, Memes und andere anomale Ereignisse unterstrichen. Aufgrund der Marktturbulenzen gibt es eine Fülle von überverkauften Kryptowährungen, die Sie für potenziell beträchtliche Gewinne auf dem Weg dorthin hinzufügen können.

Der Markt für Kryptowährungen war von Anfang an unglaublich volatil. Wir haben gesehen, wie die Preise an einem Tag in die Höhe schnellen und am nächsten Tag wieder zurückgehen können. Der aktuelle Bärenmarkt hat jedoch das Vertrauen der Anleger erschüttert, was darauf hindeutet, dass die Ära der überdurchschnittlichen Gewinne in diesem Sektor vorbei ist.

Intelligente Entwickler haben sich jedoch gegen diese Vorstellung aufgelehnt, indem sie Vorverkäufe eingeführt haben, bei denen Anleger einen Token vor seiner Markteinführung zu einem niedrigen Preis kaufen können. Es hat sich gezeigt, dass diese Praxis die Renditen der frühen Käufer vervielfacht und den Reichtum der Kryptowährungsblasen der 2010er Jahre wiederholt.

Unabhängig davon, wie sich der Markt im Moment fühlt, ist es klar, dass Kryptowährungen hier sind, um zu bleiben. Die durch die Pandemie hervorgerufenen Veränderungen sind dauerhaft, und Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Markt bis 2030 mit einer Rate von mehr als 12,5 % wachsen wird. Es gibt also trotz der Baissegeräusche viel, worüber man sich auf dem Markt freuen kann.

Denken Sie an Ethereum (ETH) und Solana (SOL), die auf dem Markt sehr beliebt sind, sowie an das neue Liquiditätsprotokoll Calyx Token (CLX), das gerade in den Vorverkauf gegangen ist und dessen neuartiges Protokoll auf ein explosives Wachstum bei der Einführung hindeutet.

Ethereum (ETH) ist vielleicht die am weitesten verbreitete Kryptowährung in Bezug auf ihre Praktikabilität. Sie hat in den letzten Jahren erheblich an Zugkraft gewonnen und befindet sich Analystenschätzungen zufolge noch in der Anfangsphase ihrer Wachstumsgeschichte.

Das bevorstehende Update des Netzwerks wird es von einem Proof-of-Work- auf ein Proof-of-Stake-Modell umstellen. Das neue Update wird die Transaktionskosten deutlich senken, die Protokolleffizienz erhöhen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit steigern. Das Update wird Ethereums (ETH) bereits wachsende Liste von Anwendungsfällen erweitern und könnte sogar dazu führen, dass die Kryptowährung Bitcoin (BTC) als dominierende Blockchain ablöst.

Laut Cathie Woods von ARK Investment könnte Ethereum (ETH) innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine Marktkapitalisierung von mehr als 20 Billionen US-Dollar erreichen. Ein Großteil davon ist darauf zurückzuführen, dass es sich um die erste programmierbare Blockchain handelt, die ein wachsendes Ökosystem von DeFi-Diensten und dApps sowie NFTs ermöglicht; im vergangenen Jahr entfielen 78 % aller NFT-Verkäufe auf Ethereum, und es wurden 114 Milliarden US-Dollar in DeFi-Anwendungen investiert.

Solana (SOL) war eine der erfolgreichsten Kryptowährungsinvestitionen des Jahres. Von Januar 2021 bis November 2021 stieg SOL um über 15.000% und erreichte einen Höchststand von 250 $. Seitdem ist es jedoch von einer Klippe gefallen und hat mehr als 60 % seines Wertes verloren. Nichtsdestotrotz ist es eine der stärksten Haussen des Sektors, was es zu einer ausgezeichneten langfristigen Investition macht.

Solana (SOL) ist für seine Geschwindigkeit und Effizienz bekannt, zwei Faktoren, die für den Erfolg jeder Blockchain entscheidend sind. Darüber hinaus umfasst sie Smart-Contract-Funktionen, die Entwickler zur Erstellung von dApps nutzen können. Die Plattform ist in der Lage, erstaunliche 65.000 Transaktionen pro Sekunde bei durchschnittlichen Kosten von nur 0,00025 US-Dollar pro Transaktion zu verarbeiten.

Solana (SOL) hat sich bei der Entwicklung von dApps und NFTs als äußerst beliebt erwiesen. Innerhalb des letzten Jahres ist das Netzwerk von 70 auf über 5.000 Projekte angewachsen. Darüber hinaus rangiert die Blockchain seit mehreren Monaten konstant auf dem zweiten Platz der NFT-Volumina und macht Ethereum (ETH) den Rang streitig.

Dennoch ist die Marktkapitalisierung von Solana (SOL) nur ein Bruchteil der von Ethereum (ETH), was darauf hindeutet, dass sie noch ein massives Wachstumspotenzial vor sich hat.

Calyx Token (CLX) zeigt bereits viel Potenzial, da es eine der wenigen Kryptowährungen ist, die es geschafft hat, in der Krypto-Community für Aufsehen zu sorgen, noch bevor sie überhaupt gestartet wurde.

Calyx Token (CLX) sorgte zum ersten Mal für Aufsehen, als sein ehrgeiziges Weißbuch enthüllte, dass das Liquiditätsprotokoll darauf abzielen würde, einen sofortigen Handel einzuführen, bei dem Käufer ihre Kryptowährungen sofort in einer einzigen Transaktion austauschen können, sobald sie dies wünschen. Darüber hinaus werden minimale Gasgebühren versprochen, da Calyx (CLX) durch die Beschaffung von Liquidität aus mehreren Protokollen funktionieren wird.

Darüber hinaus wird Calyx Token (CLX) aufgrund der lukrativen Anreize, die es bieten wird, wahrscheinlich viele Landwirte anziehen. Erstens können Liquiditätsanbieter durch die Einbringung von Token in gemeinsame Liquiditätspools einen Prozentsatz der Gebühren aus ausgeführten Swaps verdienen. Es wird auch Privilegien für diejenigen geben, die an Staking interessiert sind, da sie Zugang zur DAO erhalten, was bedeutet, dass sie an Agenden teilnehmen und abstimmen können.

Es wird auch erwartet, dass Calyx Token (CLX) aufgrund seiner vollständigen Dezentralisierung eine große Anzahl von Nutzern gewinnen wird, was bedeutet, dass das Protokoll genehmigungsfrei ist, so dass die Nutzer keine umfangreichen Sicherheitsprüfungen und Registrierungsprozesse durchlaufen müssen, die bei so vielen Börsen üblich sind.

Calyx (CLX) befindet sich in einem statischen Vorverkauf, bei dem der Preis bis zum Start gleich bleibt. Das bedeutet, dass es schwierig ist, abzuschätzen, wie stark der Token auf der Grundlage der aktuellen Anzahl von Käufern wachsen könnte. Wenn man jedoch bedenkt, dass Ethereum (ETH) und Solana (SOL) beide im Vorverkauf gestartet sind, kann man vorhersagen, dass Calyx (CLX) eine lange Reise im Kryptosektor vor sich hat.

