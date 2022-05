Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Offenlegung: Die Eigentümer dieses Inhalts können für die Empfehlung von Kryptowährungen bezahlt werden. Der Inhalt auf dieser Seite, einschließlich positiver Ansichten über Pacman Frog, Solana oder Hedera, ist möglicherweise nicht neutral oder unabhängig. Dieser Artikel stellt keine Finanzberatung dar. Sie sollten nur investieren, was Sie sich leisten können zu verlieren.



Die Welt der Kryptowährungen ist bewundernswert, da sie den Menschen die Möglichkeit gibt, mehr Kontrolle über ihr finanzielles Leben zu erlangen und gleichzeitig potenziell Millionen von Dollar zu verdienen. Selbst wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass Kryptowährungen eine Investition wert sind, können Sie die immer größer werdende Investorengemeinschaft nicht ignorieren.

Diejenigen, die bereit sind, in Kryptowährungen zu investieren, sind immer auf der Suche nach besseren Möglichkeiten. Die Anleger sind in der Regel verwirrt, ob sie in eine stabile oder eine neuere Kryptowährung mit weniger Stabilität investieren sollen. Nun, jede hat ihre Vor- und Nachteile. In diesem Artikel stellen wir Ihnen drei großartige Optionen vor, um Ihr hart verdientes Geld zu investieren: Pacman Frog (PAC), Solana (SOL) und Hedera (HBAR).

Mit seinem jüngsten Vorverkauf hat Pacman Frog (PAC) viel Aufmerksamkeit von potenziellen Anlegern erhalten, und mehr Menschen werden sich anschließen, da der Krypto-Raum weiter expandiert. Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Team, das die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Beobachtungen auf den Finanzmärkten kombiniert. Sie haben eine Strategie entwickelt, die auf bewährten Methoden beruht, was zu seiner Entwicklung führte. Aufgrund der Natur von Pacman Frog (PAC) als DAO ist die Entwicklung einer starken Gemeinschaft eines der Hauptziele von Kryptowährungen. DAO ist eine dezentralisierte, autonome Organisation, die sich im Laufe ihres Wachstums zusammenfindet, um Entscheidungen zum Nutzen der Kryptowährungen zu treffen.

Dank verschiedener intelligenter Verträge und der auf der Blockchain aufgebauten Infrastruktur nutzt diese Kryptowährung das SOL-Ökosystem, um vollständig dezentralisiert, schnell und kostengünstig zu sein. Außerdem ist sie äußerst intuitiv, was den Nutzern ein hervorragendes Handelserlebnis bietet. Sie ist einzigartig in ihrer Geschwindigkeit, wenn es um Effizienz geht. Es bietet 65.000 Transaktionen pro Sekunde, im Gegensatz zu Ethereum (ETH) mit 30 Transaktionen pro Sekunde. Daher glauben Kryptowährungsexperten, dass es für eine neue Generation von Transaktionen nützlich sein könnte.

Darüber hinaus zielt es darauf ab, eine dezentralisierte Gemeinschaft aufzubauen, indem es verschiedene Dienstleistungen in einer sich ständig verändernden Umgebung anbietet. Es zielt darauf ab, ein von der Gemeinschaft geführtes Unternehmen aufzubauen, das sich auf NFTs und Game Finance (GameFi) konzentriert. Der Zweck des Netzwerks ist es, Menschen weltweit auf die verschiedenen Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, die durch Blockchain und Kryptowährungen leicht gelöst werden können.

Vorverkauf: https://presale.pacmanfrog.io/

Website: https://pacmanfrog.io/

Telegram: https://t.me/PACMANFROGOFFICIAL

Twitter: https://twitter.com/PacmanfrogToken

Solana (SOL) ist einer der nächsten großen Blockchain-Kandidaten, der schnellere und niedrigere Transaktionskosten auf Kosten der Zentralisierung als Blockchains wie Ethereum (ETH) verspricht. Seine fortschrittliche Technologie schützt die Blockchain vor Engpässen und starken Verzögerungen. Allerdings ist sie mit dem Problem böswilliger Hacker konfrontiert, die Probleme innerhalb des Netzwerks verursachen.

Solana (SOL) verwendet sein Proof-of-History-Modell und das populärere und weit verbreitete Proof-of-Stake-Modell. Die Kombination dieser Modelle ergibt ein sehr schnelles Netzwerk. Es ist aufgrund seines hohen Transaktionsvolumens und seiner Geschwindigkeit ideal für die Krypto-Gaming-Industrie. Alternative Blockchains sind in der Regel teuer und langsam, was nicht viele Leute anziehen wird. Zurzeit hat sie eine Marktkapitalisierung von mehr als 32 Milliarden Dollar, was sie zur sechstgrößten Kryptowährung der Welt macht.

Hedera (HBAR) beweist, dass seine einzigartige Technologie viele Transaktionen gleichzeitig abwickeln kann. Dies zeigt sich an den beeindruckenden 6,5 Millionen Transaktionen pro Tag, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 0,5 Sekunden pro Transaktion. Es handelt sich um ein Massenzahlungssystem, das das Potenzial hat, ein ernsthafter Konkurrent für große Marktführer wie Visa zu werden. Erreicht wird dies durch die kontinuierliche Einführung von Kryptowährungen auf der ganzen Welt.

Hedera (HBAR) hat die Technologie namens Hashgraph eingeführt, und diese Technologie macht Hedera besser als viele andere Blockchain-Alternativen. Mit Hashgraph ist es besser in Skalierbarkeit, Kosten und Geschwindigkeit. Seine Transaktionen haben eine durchschnittliche Gebühr von nur 0,0001 Dollar und werden normalerweise in fünf Sekunden abgewickelt. Hedera behauptet, dass sein System mehr als 1000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, besser als die meisten Systeme. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 3 Milliarden Dollar steht es derzeit weltweit auf Platz 35 der Kryptowährungen.