Alle Unternehmen freuen sich auf die Weihnachtseinkaufszeit. Es ist die beste Zeit des Jahres, um die Erfolge des vergangenen Jahres zu feiern, noch mehr Geschäft zu generieren, bevor das Jahr zu Ende geht, und bedeutungsvolle Beziehungen zu Kunden und Klienten zu pflegen.

In der Regel strömen die Menschen während der Feiertage in die örtlichen Geschäfte und Unternehmen, sei es, um Vorräte und Geschenke für Weihnachten, Chanukka, Kwanzaa oder Silvester zu kaufen. Daher können alle Unternehmen ihre Umsätze in der Haupturlaubszeit steigern, aber nur, wenn sie darauf vorbereitet sind.

Wenn Sie nicht angemessen auf die Weihnachtszeit vorbereitet sind und keine kreativen Wege finden, um in den Köpfen Ihrer Kunden präsent zu bleiben, könnten Ihre Konkurrenten die Oberhand gewinnen. Im Folgenden finden Sie 10 Tipps und Tricks, wie Sie sich auf die Weihnachtszeit vorbereiten und Ihre Marke in aller Munde halten können!

Versenden Sie Postkarten mit Weihnachtsangeboten an Ihre Kunden

Die meisten Menschen sparen sich einen Großteil ihrer Einkäufe für die Weihnachtszeit auf, weil die meisten Geschäfte und Unternehmen attraktive Sonderangebote und Rabatte anbieten. Wenn es Ihnen wie den meisten Unternehmen geht, haben Sie wahrscheinlich schon einige Ausverkäufe geplant. Es gibt keine bessere Möglichkeit, für diese Verkäufe, Veranstaltungen, Angebote und Aktionen zu werben als mit personalisierten Postkarten. Gestalten Sie individuelle Postkarten mit dem Thema Urlaub, um die richtigen Kunden in Ihr Geschäft zu locken und gleichzeitig Urlaubsstimmung zu verbreiten!

Geben Sie eine Broschüre mit Urlaubsangeboten heraus

Die Feiertage sind der richtige Zeitpunkt, um über das allgemeine Angebot Ihres Geschäfts hinauszugehen und neue Dinge auszuprobieren. Starbucks zum Beispiel hat während der Feiertage immer eine Auswahl an speziellen Weihnachtsgetränken, wie zum Beispiel den Pumpkin Spice Latte. Und wenn eine Ihrer Ideen zum Thema Urlaub ein Erfolg ist, können Sie sie auch in Ihr allgemeines Angebot integrieren!

Wenn Sie z. B. ein Spa betreiben, können Sie spezielle winterliche Verjüngungspakete anbieten, um Kunden anzuziehen. Oder, wenn Sie ein Bekleidungsgeschäft sind, können Sie einige weihnachtliche Outfits anbieten. Wie auch immer Ihre Weihnachtsangebote aussehen, Sie können sie in Form von attraktiven Broschüren an potenzielle Kunden verschicken!

Bedanken Sie sich bei Ihren Kunden mit personalisierten Bechern

Alle Unternehmen verschicken Urlaubskarten, und die meisten davon werden von den Empfängern einfach weggeworfen. Wenn Sie wirklich einen einzigartigen Eindruck bei Ihren Kunden hinterlassen wollen, verschicken Sie stattdessen personalisierte Tassen. Jeder liebt eine gute Kaffeetasse, und so ist es wahrscheinlicher, dass er sich für Ihr Unternehmen erwärmt. Da Kaffeetassen regelmäßig benutzt werden, ist es außerdem wahrscheinlicher, dass sie jeden Morgen an Ihr Unternehmen erinnert werden, wenn sie sich eine Tasse Kaffee aufbrühen!

Ermuntern Sie Ihre Kunden, Ihre Marke zu tragen

Wissen Sie, was besser ist als ein Kunde, der Ihre Geschenke zu schätzen weiß? Ein Kunde, der Ihre Geschenke so sehr zu schätzen weiß, dass er für Ihre Marke Werbung macht! Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Marketing Ihrer Marke auszuweiten und noch mehr Kunden zu gewinnen, ist der Versand von personalisierten T-Shirts, Sweatshirts, Tragetaschen und anderen Kleidungsstücken an Ihre bestehenden Kunden.

Achten Sie bei der Gestaltung von personalisierten T-Shirts und Pullovern darauf, dass sie für Ihre Kunden attraktiv genug sind, um sie im Freien zu tragen. Der Artikel sollte außerdem das Logo Ihrer Marke tragen. So tragen Ihre Kunden überall, wo sie hingehen, eine auffällige Erinnerung an Ihre Marke. Dies ist der beste Weg, um den Kunden das Gefühl zu geben, mit Ihrer Marke verbunden zu sein und gleichzeitig für Sie zu werben.

Verteilen Sie Flugblätter mit Preisnachlässen nach den Feiertagen

Wahrscheinlich werden Sie in der Urlaubszeit viele neue Kunden und Klienten gewinnen, die Sie in Stammkunden umwandeln können. Dies können Sie erreichen, indem Sie Anreize, Werbeaktionen und Rabatte für die Zeit nach den Feiertagen anbieten. Wenn ein Kunde in Ihrem Geschäft einkauft, bieten Sie ihm einen saisonalen Flyer mit Informationen über Rabatte nach den Feiertagen an. Dies wird sie dazu ermutigen, Ihr Geschäft nach dem Feiertagsansturm erneut zu besuchen und möglicherweise zu Stammkunden zu werden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Kunden mit personalisierten Kalendern auch im nächsten Jahr an Sie erinnern

Personalisierte Kalender sind der beste Weg, um bei Ihren Kunden im Gedächtnis zu bleiben. Sie können attraktive Kalender entwerfen, die Ihre Kunden an stark frequentierten Orten wie dem Wohn- oder Schlafzimmer aufhängen werden. Idealerweise sollten Sie das Branding klein halten und sich mehr auf die Ästhetik konzentrieren, damit der Anreiz, den Kalender zu benutzen, größer ist.

Sie können den Kalender mit wichtigen Daten für Ihr Unternehmen markieren - Daten, an denen Sie höchstwahrscheinlich Veranstaltungen oder Werbeaktionen durchführen werden. Wann immer Ihre Kunden den Kalender konsultieren, werden sie an Ihr Unternehmen und potenzielle Verkaufschancen erinnert. Ein sorgfältig gestalteter und strategisch durchdachter Kalender kann Ihnen helfen, die Besucherzahlen das ganze Jahr über zu halten!

Ermutigen Sie Ihre Kunden zum Einkaufen während der Arbeit mit personalisierten Mousepads

Wenn Sie wirklich kreativ werden wollen, können Sie Ihren Kunden und Klienten personalisierte Mousepads anbieten. Da die meisten Menschen heutzutage am Computer arbeiten, brauchen sie sicher einen großen Vorrat an Mousepads. Bieten Sie attraktive Mousepads mit dem Logo und der Website Ihrer Marke an und bleiben Sie so im Gedächtnis Ihrer Kunden, vor allem, wenn diese bereits am Computer sitzen.

Versenden Sie gravierte Kugelschreiber an Ihre Kunden

Jeder liebt es, seinen Namen mit einem hochwertigen, gravierten Kugelschreiber zu unterschreiben. Der Akt der Unterschrift mit einem attraktiven Kugelschreiber kann ein Gefühl der Macht vermitteln. Und wenn Sie Ihre Kunden dazu bringen können, Ihre gravierten Stifte zu benutzen, kann sich dieses Gefühl der Macht auf Ihre Marke übertragen. Sie können Ihren treuesten Kunden hochwertige, gravierte Premium-Stifte schicken und so eine positive Beziehung zu ihnen aufbauen.

Hängen Sie Poster und Banner in Ihrem Geschäft auf

Wie bereits erwähnt, lieben Kunden Verkäufe, Sonderangebote und Rabatte, besonders in der Weihnachtszeit. Sie können attraktive Plakate und Banner drucken, die Sie in Ihrem Geschäft und in der Nachbarschaft aufhängen können. Das wird mit Sicherheit die richtigen Blicke auf sich ziehen und Ihnen helfen, Laufkundschaft und neue Kunden zu gewinnen. Plakate und Banner können Kunden auch zum Kauf von Artikeln anregen, von denen sie nicht wussten, dass sie sie brauchen.

Bieten Sie Ihren Kunden personalisierte Geschenkkörbe an

Jeder liebt kostenlose Geschenkkörbe. Zur Einstimmung auf die Feiertage können Sie einzigartige Geschenkkörbe für Ihre geschätzten Kunden vorbereiten. Der Geschenkkorb kann personalisierte Stifte, Notizbücher, Mousepads, T-Shirts, Sweatshirts oder eine beliebige Anzahl der zuvor genannten Dinge enthalten. Ihre Kunden werden sich nicht nur über das Geschenk freuen, sondern auch aktiv an Ihr Unternehmen erinnert werden, wenn sie die Produkte verwenden.