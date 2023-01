Weihnachten ist zweifelsohne eine der schönsten Zeiten des Jahres, nicht zuletzt, weil man mit Freunden und Familie Geschenke austauschen kann. Die Auswahl von Geschenken für geliebte Menschen kann jedoch auch eine Herausforderung und manchmal etwas stressig sein. Im Idealfall sollten Sie Geschenke auswählen, die dem Beschenkten gefallen und von Nutzen sind, und die zeigen, dass Sie ihn und seine Bedürfnisse wirklich verstehen. Schließlich möchte niemand das Gefühl haben, ein allgemeines Geschenk erhalten zu haben, das wahrscheinlich jeder in Ihrem Bekanntenkreis schon bekommen hat!

Bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken sollten Sie sich zunächst auf die Hobbys und Interessen der Person konzentrieren. Interessiert sich die Person für Musik, Kunst, Kleidung, Yoga, Fitness, Essen oder etwas anderes? Wenn Sie die Hauptinteressen der Person kennen, können Sie etwas auswählen, das sie wirklich lieben und schätzen wird. Und wenn Sie wirklich etwas Besonderes verschenken möchten, besorgen Sie ein persönliches Geschenk - etwas mit einer persönlichen Botschaft! Damit zeigen Sie, dass das Geschenk wirklich für sie bestimmt ist und nicht nur eine allgemeine Auswahl darstellt!

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie individuelle Geschenke kaufen können, haben wir einen Tipp für Sie. VistaPrint ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung individueller Produkte und Geschenke für Privatpersonen und Unternehmen spezialisiert hat. VistaPrint bedruckt T-Shirts, Jacken, Laptoptaschen, Stifte, Tagebücher und vieles mehr mit individuellen Texten, Logos und Grafiken. Im Folgenden geben wir Ihnen einige brillante Ideen für personalisierte Geschenke, die Sie Ihren Lieben dieses Jahr zu Weihnachten schenken können - und im Moment können Sie mit dem Promo-Code HOLIDAY bis zu 50 Prozent Rabatt auf diese Geschenke erhalten.

#1. Leinwanddrucke

Wenn Sie einige Ihrer schönsten Erinnerungen mit einem Menschen verewigen möchten, können Sie ihm personalisierte Leinwanddrucke schenken. Wählen Sie Ihre liebsten Familienfotos, Urlaubsbilder, Bilder von Haustieren oder die Kunstwerke des Empfängers aus, um sie auf eine Leinwand aus 100 % Baumwolle zu drucken. So verwandeln Sie Ihre schönsten Erinnerungen im Handumdrehen in eine atemberaubende, stilvolle Heimdekoration. Personalisierte Leinwanddrucke sind lichtbeständig und werden mit integrierten Aufhängern geliefert, damit Sie sie in Ihrem Wohnzimmer gut sichtbar aufhängen können.

#2. Notizbücher

Jeder braucht hin und wieder ein Notizbuch, sei es, um tägliche Erinnerungen zu schreiben, ein Tagebuch zu führen, zu kritzeln oder für andere Zwecke. Sie können Notizbücher mit individuellen Botschaften und Designs versehen, die nur für den Empfänger bestimmt sind. Sie können den Einband des Notizbuchs individuell gestalten und die Seiten mit einzigartigen Botschaften versehen. So wird der Beschenkte jedes Mal, wenn er das Notizbuch zur Hand nimmt, um etwas zu kritzeln, an Ihre aufmerksame Geste erinnert.

#3. Fotobücher

Die beste Art, die Erinnerungen Ihrer Familie zu feiern, sind Fotobücher, die Sie auf Ihrem Kaffeetisch ausstellen können. Stellen Sie alle Ihre Lieblingsfotos und -erinnerungen aus dem vergangenen Jahr zusammen, schreiben Sie kurze und prägnante Botschaften dazu und fassen Sie sie in einem schönen Fotobuch zusammen. Dies ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, denn es gibt Ihnen und Ihrer Familie die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen und die vergangenen Zeiten zu würdigen.

#4. Wandkalender

Wandkalender sind das perfekte Mittel, um Ihre Lieblingserinnerungen zu verewigen und sie an Ihrer Wand zu präsentieren. Und jedes Mal, wenn Ihre Lieben den Kalendermonat wechseln, werden sie von einer neuen Erinnerung oder Nachricht begrüßt, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnte. Anstatt sich nur auf Fotos zu beschränken, werden Sie kreativ und fügen Sie einzigartige Botschaften, Insiderwitze und Kunstwerke hinzu! Der Wandkalender wird Sie daran erinnern, wie sehr Ihnen Ihre Lieben am Herzen liegen.

#5. Kaffeebecher

Die meisten Menschen trinken eine heiße Tasse Kaffee oder Tee, sobald sie morgens aufwachen. Wenn Sie dafür sorgen wollen, dass sie morgens als Erstes lächeln, schenken Sie ihnen eine Kaffeetasse mit einem einzigartigen Bild, einer Botschaft oder einer Abbildung. Suchen Sie sich einen Moment aus, den sie wirklich lieben - ein Bild von ihrem Kind, ihrem Haustier oder einem Urlaub - und lassen Sie es auf die Tasse drucken.

#6. T-Shirts

Mit personalisierten T-Shirts kann man nie etwas falsch machen. Brauchen Sie ein Geschenk für Tiereltern? Dann schenken Sie ihnen ein T-Shirt mit einem Bild ihrer Haustiere! Möchten Sie Ihren Großeltern ein Geschenk machen? Dann schenken Sie ihnen ein T-Shirt mit einem Familienfoto! Es muss nicht einmal ein Bild sein - Sie können auch personalisierte T-Shirts mit interessanten Botschaften oder Insider-Witzen schenken! Das Ziel ist nicht, dem Beschenkten etwas zu schenken, das er auf Partys tragen kann, sondern ihn zum Lächeln zu bringen.

#7. Puzzles

Sie können die Lieblingserinnerungen des Beschenkten in ein Puzzle verwandeln. Dies ist ein ideales Geschenk für Familien, insbesondere für solche mit mehreren Kindern, denn es ist eine wunderbare Aktivität, die den Zusammenhalt fördert. Der Beschenkte (und seine Familie) können Stunden damit verbringen, das Bild zusammenzusetzen und dabei die festgehaltenen Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Sie können verschiedene Ideen für das Puzzle verwenden, z. B. Familienfotos, Fotos von Haustieren oder die Kunstwerke eines Familienmitglieds.

Dies sind nur einige der tollen Dinge, die Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie zu Weihnachten schenken können. Aber lassen Sie sich von dieser Auswahl nicht einschränken - finden Sie personalisierte Geschenke, die wirklich zu den Empfängern des Geschenks sprechen. Wenn du dir so viele Gedanken über dein Geschenk machst, wird es mit Sicherheit gut ankommen.