(Pocket-lint) - Wir wissen, dass viele treue Leser von Pocket-lint sich auch für die Natur interessieren und nichts mehr lieben, als die digitale Welt hinter sich zu lassen und in die reale Welt aufzubrechen.

So sehr wir es auch lieben, die neuesten Gerüchte darüber zu verbreiten, was Sie vom nächsten iPhone erwarten können, oder Ratschläge zum besten Samsung-Handy zu geben, die Natur ist etwas, das wir lieben. Es hat unsere Berichterstattung über Fitness-Tracker im Laufe der Jahre vorangetrieben - wir haben unseren ersten Garmin Forerunner-Test im Jahr 2004 veröffentlicht!

Aber während sich Pocket-lint auf Technologie konzentriert, gibt es über das Digitale hinaus noch viel mehr zu entdecken. Aus diesem Grund haben wir eine Schwesterseite ins Leben gerufen. Begrüßen Sie The Gear Loop .

Der Gear Loop ist in Betrieb und hält Sie über die neuesten Outdoor-Abenteuer auf dem Laufenden. Wir haben bereits eine Einführung ins Bikepacking , einen Erklärer zum Binnensurfen sowie einen Blick auf die meisten Hightech-Laufschuhe, die es derzeit gibt.

Wir haben ein Expertenteam mit jahrelanger Erfahrung zusammengestellt, um Ihnen ehrliche Bewertungen und Funktionen für ein breites Spektrum an Abenteueraktivitäten zu bieten. Wir decken vom Meer bis zum Gipfel ab, vom Wassersport bis zum Wintersport - und alles dazwischen.

Wie es bei Pocket-lint immer der Fall war, möchten wir Ihnen geradlinige Rezensionen, die neuesten Nachrichten und einige inspirierende Abenteuer bieten, damit Sie planen können, wohin Ihre nächste Herausforderung Sie führt.

Würden Sie mit einem Baby von Küste zu Küste wandern? Es könnte lebensbejahend sein, als Sie denken.

An der Spitze von The Gear Loop steht Leon Poultney auf dem Redakteursstuhl, der eine Fülle von Erfahrungen aus vielen großen Abenteuern des Lebens und journalistische Erfahrungen wie Sunday Times Driving, The Sun, Wired UK und mehr mitbringt.

Natürlich deckt Pocket-lint auch weiterhin die neuesten Technologien ab, aber wenn es um die Auswahl einer Gore-Tex-Jacke, die Auswahl des besten Campingkochers oder das Überlegen, welche Stirnlampe die richtige für Sie ist, geht - The Gear Loop wird das heißeste Reiseziel im Internet sein.