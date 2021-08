Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Jahr 2016 genannt Rolling Stone er die Nummer eins größte TV - Show in der Geschichte, und jeder, der schon einmal eine Folge gesehen hat , weiß sicher , dass The Sopranos undoubtably eine der faszinierendsten und geschichteten Shows aller Zeiten ist.

Sein Schöpfer, David Chase, hat sich mit ergänzenden Arbeiten zur Begleitung der Serie beschäftigt – abgesehen von einem einmaligen HBO-erzwungenen PS2-Videospiel im Jahr 2006, in dem Sie als Sohn des verstorbenen Sal „Big Pussy“ Bonpensiero auf seinem Auf der Suche nach Tony Sopranos Crew existiert das gesamte Universum der Shows nur innerhalb der sechs Staffeln, die auf HBO ausgestrahlt werden.

Aber wie wir alle wissen, wird sich das natürlich mit der Veröffentlichung von The Many Saints of Newark am 1. Oktober ändern. Der Film fungiert als Prequel zu The Sopranos und als Ursprungsgeschichte für Tony, während er über Dickie die Fäden des Mobs lernt Moltisanti, der Vater von Sopranos Co-Lead Christopher.

Falls Sie sich fragen, wer jemals die legendären Fußstapfen von James Gandolfini und seiner einmaligen Leistung erfüllen könnte, ist es kein geringerer als der Sohn der Schauspieler, Michael Gandolfini, der in der Hauptrolle als Teenager sitzt Tony S.

Was Christopher Moltisantis Vater Dickie betrifft, wird diese Rolle von Alessandro Nivola gespielt, der für seine Rollen in American Hustle und A Most Violent Year bekannt ist.

Der Film wird auch Auftritte des gefeierten Mafia-Schauspielers Ray Liotta, der Oscar-Nominierten Vera Farmiga und des Hamilton-Stars Leslie Odom Jr.

Johnny Boy und Junior Sopran

Hier ist die vollständige Besetzung und Crew laut IMDB.

Michael Gandolfini als Anthony "Tony" Sopran

Alessandro Nivola als Dickie Moltisanti

Leslie Odom Jr. als Harold McBrayer

Jon Bernthal als Giovanni "Johnny Boy" Sopran

Corey Stoll als Corrado "Junior" Soprano Jr.

Ray Liotta als "Hollywood Dick" Moltisanti

Vera Farmiga als Livia Sopran

Billy Magnussen als Paulie "Walnuts" Gualtieri

John Magaro als Silvio Dante

Nach fast zwei Jahren Verzögerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wird The Many Saints of Newark am 1. Oktober 2021 endlich veröffentlicht.

Einen Trailer zu The Many Saints of Newark könnt ihr euch hier ansehen.

Jawohl! The Many Saints of Newark wird ab dem 1. Oktober 2021 zum Streamen auf HBO Max verfügbar sein – am selben Tag, an dem es in Kinos in den USA und an anderen Orten weltweit veröffentlicht wird, die COVID-erlaubt sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der HBO Max-Streaming-Deal nur für die ersten 31 Tage nach der Veröffentlichung gültig ist. Nach Ablauf des Monats werden The Many Saints of Newark für eine gewisse Zeit aus dem Streaming-Dienst entfernt, bevor sie irgendwann in der Zukunft zu den Streaming-Diensten zurückkehren.

Sie können alle sechs Staffeln von The Sopranos exklusiv auf HBO Max in den USA sehen, da HBO Max in Großbritannien immer noch nicht verfügbar ist. Es kostet 14,99 $ pro Monat.