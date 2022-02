Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Samsung Galaxy S21-Reihe – bestehend aus dem Standard- S21, S21+ und dem S21 Ultra – wurde im Januar 2021 vorgestellt, was bedeutet, dass ihre Nachfolger bald, Anfang Februar, vorgestellt werden sollen.

Es gibt viele Gerüchte rund um die S22-Reihe, voraussichtlich das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra. Wir haben die beiden früheren Modelle in einem separaten Feature behandelt, aber hier konzentrieren wir uns auf alles, was wir bisher über das Spitzenmodell Ultra gehört haben.

9. Februar 2022

Ab 1249 €

Samsung hat bestätigt, dass das nächste Galaxy Unpacked für die Galaxy S22-Serie am 9. Februar 2022 stattfinden wird. Das Samsung Galaxy S21 Ultra wurde im Januar 2021 vorgestellt, obwohl dies früher war als der typische Zeitplan des Unternehmens für die Einführung der Galaxy S-Serie . Vor 2021 wurde das Sortiment im Februar vorgestellt und bis März verfügbar gemacht.

Obwohl unbestätigt, wird gemunkelt, dass das Verkaufsdatum der S22-Serie der 21. Februar ist, wobei die Geschäfte die Handys voraussichtlich ab dem 24. Februar erhalten werden – vor dem Start des Mobile World Congress 2022 .

In Bezug auf den Preis startete das Galaxy S21 Ultra in Großbritannien bei 1149 £ und in den USA bei 1199 $. Es ist wahrscheinlich, dass der jeweilige S22 Ultra-Nachfolger in einem ähnlichen Bereich bleiben wird, aber es ist noch zu früh, um dies zu sagen. Gerüchte besagen, dass es bei 1249 Euro losgehen wird, wobei das Topmodell 1449 Euro kosten wird.

Herausragendes Kameragehäuse

S Pen integriert

Lochkamera

Es wird gemunkelt, dass das Samsung Galaxy S22 Ultra eine größere Designänderung in Bezug auf das Gehäuse der Rückkamera als die Standard-S22-Modelle im Vergleich zu ihren Vorgängern erfahren hat.

MySmartPrice

Durchgesickerte Renderings deuten darauf hin, dass die S22 Ultra ein ziemlich markantes Kameragehäuse mit drei Objektiven und einem Blitzgerät in einem Quadrat bieten wird, wobei ein viertes Objektiv darunter sitzt, was für ein ungewöhnliches Aussehen sorgt. Es gab auch durchgesickerte Bilder aus dem wirklichen Leben, die darauf hindeuten, dass das S22 Ultra überhaupt kein separates Kameragehäuse haben wird, mit nur erhöhten Kameraobjektiven auf der Rückseite und Renderings des bekannten Leakers Evan Blass deuten dies ebenfalls an, was es umso mehr macht wahrscheinlich.

Es gab auch den Vorschlag eines eingebauten S Pen-Stifts – wobei die realen Bilder und durchgesickerten Presserenderings dies unterstützen – von dem angenommen wird, dass er kein Merkmal der Standardmodelle S22 und S22 Plus sein wird.

Wir würden im S22 Ultra ein Premium-Mobilteil mit einer Glasrückseite erwarten, und durchgesickerte Renderings deuten auf eine Lochkamera in der Mitte der Oberseite des Displays hin und nicht auf eine Kamera unter dem Display, wie sie das Galaxy Z Fold 3 bietet . Wasserdichtigkeit wird erwartet, ebenso wie das Aufladen über USB Type-C.

6,81 Zoll, Quad-HD+-Auflösung

Variable Bildwiederholfrequenz von 120 Hz

Schlankere Blenden?

Das Samsung Galaxy S21 Ultra hat ein 6,8 Zoll großes Display. Gerüchte besagen, dass Samsung die Größe seiner Displays in der S22-Reihe reduzieren könnte, daher ist derzeit nicht klar, welche Bildschirmgröße das S22 Ultra bieten könnte. Es gibt auch Behauptungen über schlankere Einfassungen und abgerundetere Ecken.

Wir würden erwarten, dass das S22 Ultra weiterhin eine höhere Auflösung und ein Display mit gekrümmten Kanten bietet als die flacheren Panels des Standard-S22 und S22+, obwohl das vorerst Spekulation ist.

Unterstützung für HDR und eine variable Bildwiederholfrequenz von 120 Hz werden beim S22 Ultra erwartet, ähnlich wie beim S21 Ultra.

Qualcomm Snapdragon- und Exynos-Chipsätze der nächsten Generation

Mindestens 12 GB RAM

Kein Ladegerät im Karton

Im Moment ist nicht klar, was das Samsung Galaxy S22 Ultra in Bezug auf die Hardware bieten wird, obwohl es wahrscheinlich den nächsten Flaggschiff-Prozessor Qualcomm Snapdragon an Bord haben wird – den 8 Gen 1 – oder den Exynos 2200-Chipsatz der nächsten Generation mit AMD. je nach Region. Alle S22-Handys werden basierend auf ihrer Nutzung dieser Plattformen 5G-kompatibel sein.

Gerüchten zufolge wird es drei Modelle geben, ein Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, ein Modell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher und ein Modell mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Es wurde auch über eine 1-TB-Speicheroption gesprochen, und eine microSD-Unterstützung wird nicht erwartet.

Wir erwarten, dass der S22 Unterstützung für schnelles Laden (45 W wird gemunkelt) und schnelles kabelloses Laden bietet. Samsung hat bestätigt, dass das Ladegerät nicht in der Verpackung enthalten sein wird – ein Schritt, den Apple für seine iPhone 12-Serie gemacht und für die iPhone 13-Serie fortgesetzt hat – nur mit dem mitgelieferten Kabel.

Gerüchten zufolge wird das Galaxy S22 Ultra einen 5000-mAh-Akku haben – genau wie das S21 Ultra – und damit die größte Kapazität der Serie haben.

200MP Sensor gemunkelt, 108MP eher wahrscheinlich

Ähnliches Setup wie bei S21 Ultra

Wir wissen, dass Samsung an einem 200-Megapixel-Kamerasensor gearbeitet hat, dem ISOCELL HP1, von dem ursprünglich gemunkelt wurde, dass er erstmals im Galaxy S22 Ultra erscheinen könnte. Es scheint jetzt jedoch wahrscheinlicher, dass dies stattdessen ein verbesserter 108-Megapixel-Sensor sein wird.

Andere Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung sich mit der Sensor-Shift-Technologie befasst, wie sie die iPhone 13-Reihe bietet, und es gab einige Gerüchte über ein neues Periskopobjektiv, das die Objektive frei zwischen 3-fachem und 10-fachem Zoom bewegen kann und auch für das S22 Ultra erhältlich ist.

Es wird angenommen, dass das Galaxy S22 Ultra über eine Quad-Rückfahrkamera verfügt, die aus diesem 108-Megapixel-Hauptsensor mit einer f/1,8-Blende, einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor mit f/2,2-Blende und zwei 10-Megapixel-Teleobjektiven – eines mit f/ 4,9 Blende und 10-fach Zoom, das andere mit f/2,4 Blende und 3-fach Zoom. Wenn das stimmt, sieht es so aus, als würde es keinen großen Unterschied im Kamera-Setup zum Galaxy S21 Ultra geben, abgesehen von diesem „verbesserten“ 108-Megapixel-Sensor sowieso.

Es wird behauptet, dass der S22 Ultra mit einer Schaltfläche in der Kamera-App ausgestattet sein könnte, die Details, Farben und Helligkeit mithilfe von KI verbessert. Es ist auch die Rede von einer Funktion namens Nightography, die darauf hindeutet, dass die größeren Pixel auf dem Sensor und die automatische Framerate Ihnen helfen, Videos im Dunkeln aufzunehmen. Die Front- und Rückkamera sollen auch Porträtfotos bei Nacht bieten.

Das ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy S22 Ultra gehört haben.

Amazon Australia listete die Samsung Galaxy S22-Reihe vor ihrer Enthüllung auf. Bilder der Geräte wurden auf der Seite veröffentlicht, ebenso Details zu den Geräten, Preisen und Veröffentlichungsterminen.

Amazon

Lanzuk hat neben dem Tablet Tab S8 Ultra ein paar Bilder des Galaxy S22 Ultra gepostet . Auch die Verpackung des Galaxy S22 Ultra ist durchgesickert.

Blog.Naver.com

Eine Vielzahl offizieller Samsung-Hüllen ist durchgesickert und zeigt die Optionen, die für die neuen Geräte verfügbar sein sollten.

TechInsider

MySmartPrice hat eine Reihe von Bildern veröffentlicht , die anscheinend Marketingbilder der Galaxy S22-Reihe zeigen. Die Bilder wurden ursprünglich von Evan Blass veröffentlicht, der eine großartige Erfolgsbilanz vorweisen kann.

Samsung bestätigte, dass das nächste Galaxy Unpacked am 9. Februar stattfinden wird, während Evan Blass Pressedarstellungen aller drei Geräte veröffentlichte, bevor er sie aufgrund eines „Berichts des Urheberrechtsinhabers“ entfernte.

MySmartPrice

Evan Blass twitterte ein Bild der Galaxy Unpacked-Einladung mit dem Datum 9. Februar 2022 und einer Zeit von 15:00 Uhr, obwohl die Zeitzone derzeit unbekannt ist.

Ronald Quandt von WinFuture hat europäische Preise und Varianten der S22-Reihe vorgeschlagen.

Wer sagte, die S22-Serie soll billiger werden, hat nicht an Covid, Teileknappheit und Inflation gedacht.



Aktuelle offizielle EURO-Preise:

S22 8/128 GB = 849

S22 8/256 GB = 899

S22+ 8/128 GB = 1049

S22+ 8/256 GB = 1099

S22 Ultra 8/128 GB = 1249

S22 Ultra 12/256 GB = 1349

S22 Ultra 12/512 GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz – Roland Quandt (@rquandt) 22. Januar 2022

Leaker Ishan Agarwal hat behauptet, dass das Samsung Galaxy S22 Ultra in einer 1-TB-Speicheroption erhältlich sein wird, obwohl dies möglicherweise von der Region abhängt.

Ich kann bestätigen, dass es eine Galaxy S22 Ultra-Variante mit 1 TB Speicher geben wird, aber Samsung wird sie möglicherweise nur in ausgewählten Regionen veröffentlichen. Wichtige europäische Märkte werden es sicher bekommen. https://t.co/QSaed40FPD – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 15. Januar 2022

Koreas DDaily bestätigt mit Samsung, dass Unpacked am 8. Februar erscheinen wird, wobei Gerüchten zufolge Handys bereits am 21. Februar in den Handel kommen sollen.

Laut einem aktuellen Bericht könnte Samsung Galaxy Unpacked am 8. Februar stattfinden.

Leaker Evan Blass hat einige Presse-Renderings des Samsung Galaxy S22 Ultra geteilt , die frühere Leaks in Bezug auf das Design unterstützen.

Technizo Concept hat einige Renderings für LetsGoDigital des Samsung Galaxy S22 Ultra erstellt, die das Gerät in den Farboptionen Schwarz, Weiß, Grün, Burgunderrot und Rosé/Lila zeigen.

Der Twitter-Nutzer @hypark22 hat einige praktische Bilder des Samsung Galaxy S22 Ultra gepostet.

Leaker Ice Universe hat behauptet, dass das Samsung Galaxy S22 Ultra mit einer Schaltfläche zur KI-Detailverbesserung in der Kamera-App ausgestattet sein könnte.

Im 108-Megapixel-Modus des S22 ultra erscheint eine neue Schaltfläche in der unteren rechten Ecke der Seite, die Schaltfläche zur KI-Detailverbesserung. Nach dem Öffnen haben Ihre Fotos mehr Details, Farben und Helligkeit als gewöhnliche 108 MP. pic.twitter.com/QAhJTbUa36 – Eisuniversum (@UniverseIce) 23. Dezember 2021

Das Samsung Galaxy S22 Ultra erschien auf einer Geekbench-Website (entdeckt von MySmartPrice) mit der Modellnummer SM-S908B.

Jon Prosser veröffentlichte einige Bilder auf seinem Twitter- Account, die das Galaxy S22 Ultra im Fleisch und ein Veröffentlichungsdatum enthüllen.

Jon Prosser

Ein weiterer Tweet von @UniverseIce gibt uns einen genauen Blick auf das Samsung S22 Ultra. Der Leaker sagt, dass der Bildschirm des S22 Ultra eine geringere Krümmung haben wird als der des Note 20 Ultra und dem Note 10+ ähnlicher sein könnte.

Das ausgereifte Note20 Ultra heißt S22 Ultra pic.twitter.com/RkKYawREqK – Eisuniversum (@UniverseIce) 2. November 2021

Laut einem Tweet von @UniverseIce auf Twitter wird das Kamerasystem des S22 Ultra den gleichen Ansatz wie das S21 Ultra verfolgen und ein Quad-Kamerasystem mit zwei Zoomobjektiven bieten.

S22 Ultra-Kamera

108mp Verbesserte Version von HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X Sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X neues Sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X neues Sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 – Eisuniversum (@UniverseIce) 26. Oktober 2021

Samsungs Flaggschiff-Smartphone für 2022, das Samsung Galaxy S22 Ultra, wird laut Ice Universe mit 45-W-Schnellladeunterstützung und einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet sein.

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 Minuten 70 % – Eisuniversum (@UniverseIce) 23. Oktober 2021

Tech-Reporter Max Weinbach schlägt vor, dass die kommenden Samsung-S22-Flaggschiff-Handys wieder Modelle enthalten werden, die sowohl mit Qualcomm- als auch mit Exynos-Chips ausgestattet sind.

oh ja, s22, s22+, s22 ultra wird eine exynos 2200- und eine snapdragon 898-version haben



habe es vor ein paar Wochen gefunden – Max Weinbach (@MaxWinebach) 22. Oktober 2021

Leaker @OnLeaks veröffentlichte eine Reihe von Renderings mit @digitindia, die einen frühen Blick darauf zeigen, was zum Samsung Galaxy S22 Ultra gesagt wird.

Sooo ... Hier kommt Ihr allererster und früher Blick auf das #Samsung #GalaxyS22Ultra und sein ziemlich "einzigartiges" Gehäusedesign für die Rückkamera! (360°-Video + atemberaubende 5K-Renderings + Abmessungen)



Im Namen von @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW – Steve H.McFly (@OnLeaks) 24. September 2021

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass das Galaxy S22 Ultra einen blinden S Pen haben wird.

GalaxyClub berichtete , dass die Akkukapazität der Galaxy-S22-Serie geringer sein wird als die der Galaxy-S21-Serie. Nur das Galaxy S22 Ultra soll angeblich gleich bleiben.

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass sich Samsung für die Galaxy S22-Reihe eher für eine Lochkamera als für eine Under-Display-Kamera entscheiden wird.

Es kann bestätigt werden, dass die Galaxy S22-Serie immer noch Hole verwendet und immer noch das gleiche Kamerabereichsdesign wie das S21 verwendet – Eisuniversum (@UniverseIce) 14. September 2021

Leaker Ice Universe enthüllte einige Details darüber, was in Bezug auf Display-, Kamera- und Akkuspezifikationen für die Samsung Galaxy S22-Reihe erwartet wurde.

Der Twitter-Nutzer @MauriQHD schlug vor , dass Samsung alle drei Modelle der Galaxy-S22-Familie im Vergleich zur S21-Serie verkleinern wird. Das heißt: Die regulären S22, S22 Plus und S22 Ultra haben alle kleinere Bildschirme als ihre Vorgänger.

Der Leaker Ice Universe enthüllte auf Weibo , dass die Elektromechanik- und Halbleiterabteilungen von Samsung ihre Kräfte an einer neuen kontinuierlichen Zoom-Lösung gebündelt haben, die vom Flaggschiff des nächsten Jahres übernommen werden könnte.

Es verwendet eine Periskop-Linseneinheit, die die Linsen frei zwischen 3-fachem und 10-fachem Zoom bewegen kann, wodurch die optischen Zoomfähigkeiten erheblich gesteigert werden.

Samsung soll an einer 200-Megapixel-Kamera arbeiten, die zum S22 Ultra kommen könnte.

In der indischen BIS-Datenbank ist ein 65-W-Schnellladeadapter von Samsung aufgetaucht, der ähnlich wie FCC oder TENAA funktioniert. Das Ladegerät deutet darauf hin, dass Samsung künftige Smartphones wie das S22 mit 65 W Schnellladung anbieten könnte.

Sammobile berichtete , dass ET News behauptete, Samsung habe sich entschieden, keinen ToF-Sensor in die Galaxy S22-Modelle einzubauen.

Laut einem Bericht auf der niederländischen Seite Galaxy Club hofft Samsung, die Sensor-Shift-Technologie in seine kommenden Smartphone-Kameras einbauen zu können.

Es kursieren Berichte, dass Samsung mit Olympus über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der Smartphone-Kameratechnik gesprochen hat.

In einem Q&A-Bericht Auf der Samsung Mobile Press-Seite bestätigte Samsung, dass es keine Ladegeräte für zukünftige Geräte in die Verpackung aufnehmen würde.

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter , dass Samsung an neuen Exynos-Prozessoren arbeite, darunter der 9855 und der 9925 – letzterer könnte mit AMD-GPU ausgestattet sein.

