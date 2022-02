Dual-, Triple-, Quad-, Penta-Kamera-Smartphones: Die Geschichte bis heute

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da immer mehr Smartphones mit einem Kamerasystem mit mehreren Objektiven auf den Markt kommen, werfen wir einen Blick darauf, woher das alles kommt, und tummeln uns durch die Geschichte der Smartphone-Kameras mit zwei, drei und (keuch) vier Objektiven.

Dual-Objektive auf Smartphones sind nicht neu, mit einer Reihe von Modellen, die eine Reihe einzigartiger Funktionen mit diesem Kamera-Setup bereits im Jahr 2011 in Formaten bieten, die Sie wiedererkennen werden – nicht zu vergessen, das Samsung B710, das bereits 2007 ein Dual-Objektiv anbot! ( Danke für diesen Tipp Leo. )

Ein Telefon mit einemeinzigen Objektiv zu bekommen, mag heute eine Seltenheit sein, aber folgen Sie uns, während wir Sie durch Schlüsselmomente in Smartphone-Kamerasystemen mit mehreren Objektiven der Vergangenheit und in die Gegenwart führen ...

2011 war 3D in Mode. Die TV-Hersteller der Welt stellten 3D-Fernsehgeräte in Reihe, es wurden 3D-Filme produziert und uns wurde gesagt, dass 3D (wieder) das nächste große Ding sei.

Für Smartphones war es die Chance für Innovationen. DasLG Optimus 3D wurde im Februar 2011 angekündigt und das HTC Evo 3D wurde im März 2011 auf Sprint eingeführt.

Beide Smartphones (und es gab einige andere) verwendeten zwei Objektive, um 3D-Videos und 3D-Fotos aufzunehmen. Sie verwenden dieselbe Technik wie normale 3D-Kameras und verwenden diese Doppelobjektive, um ein Gefühl von Tiefe in Bildern zu erzeugen. Dies wurde durch ein 3D-Display verstärkt, um diese Bilder ohne Brille anzuzeigen.

Aber 3D war nur eine vorübergehende Phase, und obwohl wir 3D aufnehmen konnten, war das letztendlich nur der Anfang der Geschichte für moderne Smartphones mit mehreren Objektiven.

Es war das HTC One M8 , das der Welt wirklich Dual-Objektiv-Kameras vorstellte und sah, wie HTC versuchte, etwas anderes zu machen. Das HTC One M8 wurde im April 2014 auf den Markt gebracht und verwendete zwei Sensoren auf die gleiche Weise wie moderne Smartphone-Kameras.

Mit einem 4-Megapixel-UltraPixel-Hauptbildsensor und einem sekundären 2-Megapixel-Sensor, der zusätzliche Daten erfasst, wurde die Kamera mit zwei Objektiven wie 3D verwendet, um ein Gefühl von Tiefe in Fotos zu erzeugen. Die Idee war, dass das zweite Objektiv eine Tiefenkarte erstellen und in das endgültige Bild einspeisen könnte.

Das bedeutete, dass Sie Bokeh- / Hintergrundunschärfeeffekte erstellen, das Bild mit einem Fingertipp neu fokussieren und Fotos einfach manipulieren konnten, um das Motiv scharf zu halten und den Hintergrund zu ändern, selbst nachdem Sie das Foto aufgenommen hatten.

Das One M8 war clever, aber die Kamera war nicht so beeindruckend. Die Effekte waren ziemlich effekthascherisch und die Vorteile einer Dual-Kamera machten sich nicht wirklich bemerkbar – selbst wenn das Vollmetallgehäuse dies tat.

Es gibt immer noch viele Geräte, die ein zweites Objektiv für "Tiefe" und sonst nichts haben - aber das wird oft als Methode angesehen, um bei Porträtaufnahmen Hintergrundunschärfe zu erzielen.

HTC hat vielleicht mit dieser ganzen Sache mit dem zweiten Objektiv begonnen, aber es war dem Rest der Packung etwa 2 Jahre voraus - und 2016 hat sich die Branche wirklich verändert.

Gehen Sie ein paar Jahre weiter und LG kündigte das LG G5 im Februar 2016 an . Es gab zwei Dinge, die daran interessant waren. Erstens versuchte es, modulares Zubehör zu integrieren – was ein Flop war – und zweitens stattete LG es mit Dual-Kameras aus, eines der ersten Telefone, das 2016 auf den Markt kam.

Es gab einen 16-Megapixel-Hauptsensor und einen zweiten 8-Megapixel-Sensor. Anstatt Informationen zu kombinieren, um Effekte zu erzeugen, war das zweite Objektiv ein Ultraweitwinkelobjektiv.

Mit einem 135-Grad-Objektiv auf der Rückseite für diese 8-Megapixel-Kamera konnte das LG G5 Weitwinkelfotos mit großer Wirkung aufnehmen. Sie können einfach von einer Kamera zur anderen wechseln, perfekt für enge Stellen oder Landschaften – und die Möglichkeit, etwas zu schaffen, was mit Software nicht möglich ist.

LG fügte dem V20 und den nachfolgenden Modellen der G- und V-Serie den Weitwinkel hinzu, aber erst mit der Triple-Kamera des Huawei Mate 20 sahen wir große Fortschritte im Weitwinkelbereich anderer Hersteller. Das änderte sich 2019, als alle anderen erkannten, dass Weitwinkel ein kreativ sinnvolles Unterfangen war.

Im April 2016 brachte Huawei in Partnerschaft mit Leica das P9 auf den Markt, bei dem zwei Kameras auf der Rückseite sitzen. Das große Verkaufsargument von Huawei war nicht Tiefenmessung oder Weitwinkel, es ging um Monochrom und es war der Beginn einer einflussreichen Arbeit an Multikamerasystemen von Huawei.

Das Huawei P9 nutzte die klassischen monochromen Fähigkeiten von Leica und präsentierte zwei Kameras auf der Rückseite , wobei behauptet wurde, dass ein Objektiv RGB-Farben und das zweite Objektiv monochrome Details erfasste. Dies führte zu einigen großartigen Schwarzweißfotos, aber in Zusammenarbeit versuchte der P9, Informationen von beiden Sensoren zu kombinieren, um alle Ihre Fotos besser zu machen - und im Allgemeinen schien alles gut zu funktionieren.

Huawei setzte diese Vereinbarung bis 2018 mit dem Huawei P20 fort, das zusammen mit einem anderen bedeutenden Gerät auf den Markt kam: dem Huawei P20 Pro .

Honor verwendete das gleiche System in einer Reihe von Geräten – ohne das Leica-Branding – und fügte dem Honor 8 und nachfolgenden Geräten einen monochromen Sensor hinzu, bis wir das Honor View 20 erreichten. Es war nicht nur Huawei und Honor – Nokia hat das gleiche System auf dem Nokia 8 übernommen, aber mit Objektiven der Marke Zeiss. OnePlus hat 2021 – in Zusammenarbeit mit Hasselblad – auch einen monochromen Sensor in das OnePlus 9 integriert, also ist dies immer noch ein Trend, der immer noch im Gange ist.

Im Laufe des Jahres 2016 war eine der großen Markteinführungen das Apple iPhone 7 Plus mit zwei Kameras auf der Rückseite, beide mit 12 Megapixeln, aber unterschiedlichen Brennweiten. Die erste Kamera hatte einen 23-mm-Zoom, während die zweite Kamera 56 mm hatte, und wir betraten die Bereiche der Telefotografie auf Telefonen.

Die Idee war, dass Sie zoomen können, ohne so viel Qualität zu verlieren, und zur 56-mm-Kamera wechseln, um näher heranzukommen. Dann beginnt jedes digitale Zoomen, das Sie durchführen, von einer näheren Position, sodass der Qualitätsverlust verringert wird. Apple wollte das aus seiner Sicht erhebliche Problem der Smartphone-Fotografie angehen und hat eine Lösung gefunden, die dem Nutzerverhalten entspricht.

Apple spielte auch das Spiel von HTC, indem es Bokeh-Effekte dank einer von beiden Objektiven gezeichneten Tiefenkarte anbot.

Seit der Einführung des iPhone 7 Plus bietet Apple weiterhin Zoom auf seinen Telefonen an, und viele andere haben sich ebenfalls für ein Zoomobjektiv entschieden – 2017 fügte OnePlus es dem OnePlus 5 hinzu und Samsung brachte sein erstes Dual-Kamera-Telefon auf den Markt, das Note 8 , ein System, mit dem es seitdem fortgefahren ist.

Als das Huawei P20 Pro Anfang 2018 angekündigt wurde, wurde alles in die Kamera gegossen, mit einem neuen Triple-Kamerasystem . Dies fügte dem bestehenden System aus RGB- und Monochrom-Sensoren ein Zoomobjektiv hinzu, aber mit KI passierte noch viel mehr – und die Geburt eines beeindruckenden Nachtmodus.

Das Huawei P20 Pro war ein großer Erfolg, eine Kamera, die ihre Exzesse mit Ergebnissen rechtfertigte und den Kritikern das Gegenteil bewies. Es schien alles zu tun.

Was jedoch ein wenig verdächtig war, war die Entwicklung desHuawei Mate 20 später im Jahr 2018. Wieder mit einem Dreifachkamerasystem schaltete Huawei es um, ließ den monochromen Sensor fallen und tauschte stattdessen ein Weitwinkelobjektiv ein und kehrte effektiv den Rücken zu die letzten 2 Jahre Marketing. Die Ergebnisse gaben jedoch sehr wenig zu beanstanden und fügten diesen wünschenswerten Weitwinkel hinzu, der scheinbar keinen Qualitätsnachteil für den Verlust dieses monochromen Objektivs hatte - also hat es jemals tatsächlich etwas bewirkt?

Auch Samsung bot 2018 im Samsung Galaxy A7 eine Kamera mit drei Linsen an, entschied sich aber für reguläre Weitwinkel und eine zweifelhafte dritte für "Tiefeninformationen" und sonst nichts. Oppo stattete das R17 Pro mit drei Kameras aus, bot aber, was vielleicht noch verwirrender ist, eine Hauptkamera, eine Tiefenkamera und eine letzte Flugzeitkamera – eines der ersten Telefone, das die Flugzeit als weiteren Sensor zur Einspeisung in AR, Tiefe und andere Anwendungen.

In der Folge sind drei Kameras üblich geworden. Das iPhone 12 Pro von 2020 bot drei Objektive, das Samsung Galaxy S21 von 2021 hat drei Kameras und viele günstigere Geräte haben auch drei Kameras. Es gibt einen großen Leistungsunterschied, da viele billigere Telefone Makrokameras verwenden, um die Zahlen auszugleichen.

Samsung mag „Weltneuheiten“ und nachdem es auf der Frontseite mit drei Kameras an Huawei verloren hatte und bei der Einführung von Dual-Kamerasystemen ziemlich langsam war, stürmte das Samsung Galaxy A9 2018 mit vier Kameras auf der Rückseite heraus. Samsung hat weiterhin vier Kameras angeboten einige Telefone: das 2021 Galaxy A52 zum Beispiel.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Quad-Kameras sind seit der Wende des Jahrzehnts allgegenwärtig: Im High-End-Bereich gibt es doppelte Zoomobjektive, um eine bessere Leistung zu erzielen, während es in erschwinglichen Geräten häufig Haupt-, Weitwinkel-, Makro- und Tiefenkameras gibt. Es scheint, dass der Wert, "Quad-Kamera" auf dem Datenblatt zu haben, wichtiger ist als die tatsächliche Leistung.

Aber im Mix der Mehrobjektivkameras kam 2019 eine weitere wichtige Entwicklung.

Im Jahr 2019 brachte Huawei das wahrscheinlich bemerkenswerteste Telefon auf den Markt, das es je hergestellt hatte. Obwohl Oppo zuvor ein Periskop-Objektiv gezeigt hatte und das Asus Zenfone Zoom es tatsächlich im Jahr 2015 verwendet hatte, war es Huawei, das den großen Erfolg hatte und Zoom auf dem Huawei P30 Pro anbot, das bisher unangefochten war. Es war sicherlich ein Durchbruch, da es eine qualitativ hochwertigere Langstreckenerfassung bot und gleichzeitig die Nachtaufnahmefähigkeiten dazu brachte, mit denen zu konkurrieren, die Ende 2018 von Googles Night Sight gezeigt wurden.

Das P30 Pro schien alles zu können und legte den Grundstein für Telefone, die jetzt folgen. Der Periskop-Zoom zierte 2020 das Oppo Find X2 Pro , das Samsung Galaxy S20 Ultra und das Realme X3 SuperZoom . Es ist nach wie vor eine sehr begehrte Funktion, da Samsung die Kameras im 2021 S21 Ultra neu anordnet, um zwei Zooms, ein Periskop und einen regulären, zu haben, um die Zoomqualität zu verbessern. Es ist ein High-End-Trend, der feststeckt und sogar Telefone wie das Pixel 6 Pro im Jahr 2021 ziert.

Das Huawei P30 Pro kann viel davon verbuchen, aber das P30 Pro war auch eines der letzten Huawei-Telefone, das mit Google Mobile Services lief . Obwohl neuere Huawei-Handys erstaunliche Kamerafunktionen bieten, haben sie sich als weniger beliebt als das P30 Pro erwiesen.

Nokia ging 2019 in eine andere Richtung und brachte das Nokia 9 PureView mit fünf Linsen auf der Rückseite auf den Markt. Im Gegensatz zu anderen Systemen waren dies keine Objektive mit unterschiedlichen Funktionen - es gibt keinen Zoom, keinen Weitwinkel. Stattdessen verwenden die Linsen das System von Light, das vor allem auf Qualität abzielt. Die Idee war, viel mehr Daten zu erfassen, um sie zu Bildern zu kombinieren.

Es ist eine großartige Theorie, aber Nokia hat versucht, eine Arbeit mit vielen Daten zu erledigen, die Konkurrenten – wie Google – mit KI machen. Letztendlich haben KI und das Wachstum der Computerfotografie dieses Rennen gewonnen.

Das Nokia 9 PureView wurde auf veralteter Hardware gestartet - wobei Nokia damals sagte, dass es auf das Kamerasystem abgestimmt war und das nicht ändern wollte. Die Kunden wollten es auch nicht kaufen. Es wurde nicht gut bewertet - nachdem die ersten Bewertungen veröffentlicht wurden, stellte Nokia das Telefon nicht mehr heraus, sodass wir es nie im Fleisch testen konnten. Es war ehrgeizig, aber letztendlich hat sich der Markt in eine andere Richtung entwickelt – und wir warten immer noch darauf, ob Nokia ein weiteres Premium-Flaggschiff auf den Markt bringen wird, um das 9 zu ersetzen.

Der Smartphone-Markt hat sich in hochwertige Objektive auf High-End-Telefonen und Schrottobjektive auf billigeren Telefonen destilliert – wobei jeder mehrere Kameras auf der Rückseite seines Telefons haben möchte.

Die Dinge haben sich in den letzten Jahren etwas verlangsamt; Seit dem Aufkommen des Periskopobjektivs im Jahr 2019 haben wir wenig sinnvolle Fortschritte gesehen, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Erhöhung der Auflösung lag, was die Unterstützung von Videoformaten wie 8K ermöglichte, aber die meisten Gewinne – Stabilisierung, besserer Langstreckenzoom, Nachtmodi – Nutzung einer leistungsstärkeren KI als optische Linsen.

In der Tat werden Sie bei jedem Telefonstart wahrscheinlich mehr darüber hören, wie die leistungsstarke neuronale Verarbeitungseinheit die Daten von der Kamera verarbeiten kann, als über Linsenelemente oder andere wichtige fotografische Hardware.

Am Vorabend der Markteinführung des Samsung Galaxy S22 erwarten wir, dass das S22 Ultra dem des Vorjahres ziemlich ähnlich sein wird; Wir erwarten das iPhone 14 später im Jahr und die große Frage wird sein, ob Apple seine Zoomleistung mit seinem neuen Telefon steigern oder bei seinem bewährten System bleiben wird, das auf dem iPhone 11 Pro eingeführt und jedes Jahr ein wenig optimiert wird .

Schreiben von Chris Hall.