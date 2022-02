Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Apple iPhone SE wurde am 15. April 2020 angekündigt. Es ist im Wesentlichen das iPhone 8 in Bezug auf das Design, mit der gleichen Aluminium- und Glaskonstruktion. Und allem Anschein nach war es äußerst beliebt, da es ein idealer Ersatz für diejenigen ist, die ein neues iPhone mit Home-Taste als Ersatz für ein alterndes Modell wünschen.

Seit seiner Markteinführung vor fast zwei Jahren sind jedoch immer wieder Gerüchte über ein iPhone SE Plus aufgetaucht. Einige schlagen vor, dass dies ein größeres Modell des iPhone SE (2020) mit einem größeren Display sein wird, während andere schlagen vor, dass sich das Plus auf ein Upgrade der technischen Daten und die Hinzufügung von 5G-Funktionen bezieht.

Wir haben alle Spekulationen rund um das nächste Apple iPhone SE zusammengefasst. Hier ist alles, was wir bisher wissen.

8. März 2022

Größeres iPhone SE im Jahr 2024?

Das nächste iPhone SE wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, so ziemlich seit Erscheinen der zweiten Generation. Es wurde zunächst behauptet, dass irgendwann gegen Ende 2020 ein „Plus“-Modell erscheinen würde, das dann auf 2021 verschoben wurde. Natürlich ist beides nicht passiert.

In jüngerer Zeit hat sich der Zeitplan auf die erste Hälfte des Jahres 2022 verschoben, wobei mehrere Gerüchte und Quellen darauf hindeuten, dass das nächste iPhone SE – egal ob es iPhone SE (2022), iPhone SE Plus oder nur iPhone SE der dritten Generation heißt – im März oder März erscheinen wird April 2022. Der jüngste Bericht behauptet, der 8. März sei der Tag, an dem man sich ins Tagebuch eintragen sollte.

Apple veranstaltet normalerweise im März ein Spring Event, während es auch zwei Jahre her sein wird, seit das iPhone SE der zweiten Generation erschienen ist, also ist es ein vernünftiger Vorschlag, dass das nächste iPhone SE dann eintreffen könnte. Es gibt auch Behauptungen, dass ein größeres iPhone SE im Jahr 2024 eintreffen könnte.

Berührungsidentifikation

Gleiche Größe

Basierend auf den Gerüchten wird das nächste iPhone SE ein ähnliches Design wie das aktuelle iPhone SE (2020) bieten. Es sieht so aus, als würde die Touch-ID-Taste unter dem Bildschirm bleiben und dieser Bildschirm behält die gleiche Größe wie das Vorgängermodell.

Das iPhone SE der zweiten Generation hat ein ähnliches Design wie das iPhone 8 – wie bereits erwähnt – mit abgerundeten Kanten und einer Glasrückseite. Es wäre nicht allzu überraschend zu sehen, dass das nächste iPhone SE an den Rändern eckig wird, um mit dem Rest des Apple-Portfolios, einschließlich der iPhone 13-Serie , anzuknüpfen, aber im Moment sind keine Renderings oder Bilder durchgesickert.

4,7 Zoll

LCD-Panel

Das aktuelle Apple iPhone SE (2020) hat ein 4,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1334 x 750 Pixel. Jede größere Version des SE würde sich zwischen dieses iPhone und das 6,1-Zoll-iPhone 13 einfügen, aber es wird gesagt, dass dieses Modell nicht vor 2024 erscheinen wird.

Stattdessen soll das nächste iPhone SE mit dem gleichen 4,7-Zoll-Display wie das iPhone SE (2020) ausgestattet sein, zusammen mit Touch ID unten, was es vom iPhone 13 mini unterscheidet.

Das nächste iPhone SE wird zweifellos über True Tone verfügen, sodass sich das Display an die Umgebungsbedingungen anpasst, um Ihnen die beste Grafik zu bieten, sowie Unterstützung für Dolby Vision und HDR10. Es ist unwahrscheinlich, dass es die 120-Hz-Bildwiederholfrequenz der iPhone 13 Pro -Modelle bietet.

Das gleiche wie iPhone 13?

Porträtmodus, Porträtbeleuchtung, Smart HDR

Bis zu 4K 60 fps Videoaufnahme

Derzeit gibt es keine Gerüchte darüber, welche Kamerafunktionen das nächste iPhone SE bieten wird. Das iPhone SE 2020 verfügt über eine einzige Kamera. Sie verwendet denselben Sensor wie das iPhone 8, jedoch mit der Intelligenz des iPhone 11.

Es ist möglich, dass ein iPhone SE der nächsten Generation eine Dual-Kamera wie das iPhone 13 und das iPhone 13 mini haben könnte, insbesondere wenn es denselben Chipsatz hat, aber im Moment ist es eine Vermutung.

Was wir erwarten würden, sind Funktionen wie Smart HDR, 4K-Videoaufnahme und Nachtmodus.

Apple A15 Bionic

64/128/256 GB Speicher

Kabelloses Laden

5G

Das Apple iPhone SE (2020) läuft auf der Apple A13 Bionic-Plattform, die derselbe Chip ist, der auch das iPhone 11 antreibt. Das nächste iPhone SE soll jedoch den A15-Chip unter seiner Haube tragen und damit dem iPhone 13 ebenbürtig sein in Sachen Macht. Es wird gesagt, dass es auch 5G anbieten wird, was es zum billigsten 5G-iPhone machen sollte.

Es wird erwartet, dass die Speicheroptionen weiterhin 64/128/256 GB betragen werden – genau wie beim aktuellen Modell –, obwohl dies noch nicht in Gerüchten beschrieben wurde. Es könnte sein, dass Apple das 64-GB-Modell zugunsten einer 128-GB-Startoption fallen lässt, wie es beim iPhone 13 der Fall war, aber das ist vorerst unklar.

Wie das iPhone SE wird das iPhone SE der nächsten Generation zweifellos drahtloses Laden , schnelles Laden, Wi-Fi 6 und Unterstützung für Dual-SIM mit eSIM unterstützen.

Hier sind alle bisherigen Gerüchte rund um das nächste iPhone SE Plus.

Mark Gurman von Bloomberg behauptete, Apple hoffe, am 8. März eine Veranstaltung abhalten zu können.

Ein preisgünstiges iPhone und zwei iPads sollen bei Importdaten zum Testen in Indien aufgetaucht sein .

Laut Mark Gurman von Bloomberg soll das iPhone SE voraussichtlich im März oder April mit 5G, einem schnelleren Prozessor und einem ähnlichen Design wie sein Vorgänger angekündigt werden.

Laut Ross Young soll das nächste iPhone SE SE+ 5G heißen und mit einem 4,7-Zoll-LCD-Display ausgestattet sein. Größeres Ausstellungsmodell kommt 2023 oder 2024.

Das Marktforschungsunternehmen TrendForce behauptete, die dritte Generation des iPhone SE werde im ersten Quartal 2022, wahrscheinlich im März, angekündigt.

Display-Analyst Ross Young schlägt vor, dass das nächste iPhone SE Plus heißen wird, aber dasselbe 4,7-Zoll-Display und 5G haben wird. Größeres iPhone SE mit größerem Bildschirm soll angeblich auf 2024 verschoben werden.

Wir hören jetzt, dass das nächste LCD-iPhone im Jahr 2022 eingeführt wird und SE Plus genannt wird, mit demselben 4,7-Zoll-LCD wie das 8 zusammen mit 5G. Wir hören, dass das iPhone SE3 mit einem 5,7- bis 6,1-Zoll-LCD jetzt auf 2024 verschoben wird. https ://t.co/9gxiAAk8Yi – Ross Young (@DSCCRoss) 25. Oktober 2021

Die japanische Website Macotakara sowie Nikkei Asia behaupten, dass das iPhone SE (3. Generation) weiterhin ein 4,7-Zoll-Retina-HD-Display mit dem Touch ID-Fingerabdrucksensor und 5G-Fähigkeiten bieten wird. Es soll im Dezember 2021 in Produktion gehen und im Frühjahr 2022 erscheinen.

Der Branchenanalyst Ming-Chi Kuo glaubt, dass das nächste iPhone SE in 1H22 auf den Markt kommen und 5G anbieten wird.

Unbekannte Quellen, die mit Nikkei sprachen, deuten darauf hin, dass Apple plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eine neue Version des iPhone SE auf den Markt zu bringen. Es hieß, das iPhone SE würde 5G, den A15-Chip bieten und das 4,7-Zoll-Display beibehalten.

Digitimes behauptet, das nächste iPhone SE würde in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eintreffen, 5G-Funktionen bieten und mit demselben 4,7-Zoll-Display wie das Modell der zweiten Generation ausgestattet sein. Ein größeres SE-Modell könnte 2023 erscheinen, heißt es.

Laut Ming-Chi Kuo (via MacRumors) wird das nächste iPhone SE in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mit 5G und einem ähnlichen Design und Display wie das Modell iPhone SE (2020) erscheinen.

Apple hat sein nächstes großes Update für iOS vorgestellt . Es heißt iOS 14 und wird zahlreiche Verbesserungen aufweisen, darunter einen neu gestalteten Startbildschirm mit Live-Widgets und eine App-Bibliothek. Es gibt auch Fahrradrouten in Maps, eine neue Übersetzungs-App und digitale Autoschlüssel. Plus App Clips ermöglichen es Ihnen, Apps ohne großen Download schnell zu verwenden.

Aufgrund der globalen Situation schlägt Analyst Ming-Chi Kuo von TF Securities vor, dass das größere iPhone SE Plus 2021 statt später im Jahr 2020 auf den Markt kommen wird.

Es scheint, dass Apple plant, ein Modell des iPhone SE in der Größe „Plus“ auf den Markt zu bringen. Im Grunde würde dies das jetzt eingestellte iPhone 8 Plus ersetzen – außer dem XR gibt es jetzt kein „billigeres“ iPhone mit großem Bildschirm.

Nur um eine Katze unter die Tauben zu stecken, dieses Gerücht widerspricht direkt dem aktuellen Denken und schlägt vor, dass wir keinen Touch ID-Sensor auf einem iPhone SE Plus sehen werden, sondern stattdessen einen längeren Bildschirm und Face ID. Bei diesem sind wir uns nicht sicher.

Analyst Ming-Chi Kuo von TF Securities sagt, dass Apple das iPhone SE2 Plus in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf den Markt bringen wird und prognostiziert, dass die Displaygröße 5,5 oder 6,1 Zoll betragen wird. Er schlägt jedoch vor, dass die Touch ID Teil des Power-Buttons an der Seite sein wird, was nicht zu dem passt, was wir jetzt über das iPhone SE (2020) wissen.

