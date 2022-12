ZTE kündigt das nubia Z50 Lineup am 15. Dezember an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Handyhersteller ZTE hat bestätigt, dass er am 15. Dezember die nubia Z50-Reihe ankündigen wird, und ein Gerät wird eine ziemlich interessante Kamera haben.

ZTE bestätigte das neue Lineup über einen Weibo-Post, der auch darauf hinwies, dass mindestens ein Telefon eine neue benutzerdefinierte Kamera mit einer 35 mm äquivalenten Brennweite haben wird. Während ZTE jedoch einen 1-Zoll-Sensor erwähnte, klingt es so, als ob hier ein kleines Wortspiel im Gange gewesen sein könnte.

Anstatt einen 1-Zoll-Sensor zu besitzen, klingt es so, als ob das Gerät etwas haben wird, das genauso viel Licht einfangen kann wie ein Sensor und gleichzeitig in der Lage ist, auch superschnelle Aufnahmen zu machen. Das ist die Theorie, die GSM Arena gerade aufstellt, und wir sind geneigt, ihr zuzustimmen.

Das ist alles, was ZTE im Moment sagt, aber es besteht die Hoffnung, dass das Unternehmen zwischen jetzt und der Enthüllung am 15. Dezember mehr Informationen preisgibt. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon in den nächsten Tagen oder so etwas hören werden, also drücken wir die Daumen.

Um die Marke ZTE ist es in den letzten Jahren etwas still geworden. Das liegt unter anderem daran, dass nach einer Milliardenstrafe im Jahr 2018 wegen gebrochener Handelsembargos ein komplett neues Management-Team eingesetzt wurde.

Schreiben von Oliver Haslam.