(Pocket-lint) - Nach der Markteinführung in China hat ZTE sein neuestes Flaggschiff-Handy nun auch weltweit verfügbar gemacht. Und wie die Vorgängerversionen bietet es einige innovative Funktionen und einen wettbewerbsfähigen Preis.

Das Handy wird ab dem 21. Juni erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab heute möglich. Der Preis beträgt 799 US-Dollar in den USA, 709 Pfund in Großbritannien und 829 Euro in Europa.

Es ist ein Telefon, das mit einer Vielzahl von Spezifikationen ausgestattet ist, die in jedem High-End-Android-Telefon zu finden sind. Das bedeutet einen Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor und ein großes AMOLED-Display, das eine Farbtiefe von 10 Bit, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 1500 nits unterstützt.

Das ist aber noch nicht alles. Das Display verbirgt die dahinter liegende Selfie-Kamera mithilfe der neuesten UDC Pro-Technologie des Unternehmens, die einen kleinen, transparenten Teil des Displays über der Selfie-Linse platziert, sodass diese praktisch unsichtbar wird.

Das wiederum bedeutet eine Bildschirmoberfläche, die völlig frei von Einkerbungen und Unterbrechungen ist, mit sehr schmalen Rändern an der Außenseite.

Ein weiteres Highlight ist das Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite, das drei 64-Megapixel-Sensoren im Primär-, Ultrawide- und Periscope-Zoom-Modul umfasst. Letzteres verfügt über einen 3,5-fachen optischen Zoom und eine von ZTE als "Steadicam-Level" bezeichnete Stabilisierung, die OIS mit EIS kombiniert.

Der 5000-mAh-Akku lässt sich dank der 65-Watt-Schnellladetechnologie von ZTE schnell aufladen.

Das Handy wird weltweit in zwei Varianten erhältlich sein: 8 GB/128 GB und 12 GB/256 GB, beide mit UFS 3.1-Speicher und LPDDR5 RAM für schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Es wird am 21. Juni in den Verkauf gehen. Wie bereits erwähnt, beginnen die Preise bei $799/€829/£709 für das Modell mit geringerem Speicher bzw. $899/€949/£809 für die Variante mit höherem Speicher/RAM.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Rik Henderson.