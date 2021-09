RedMagic 6S Pro ist offiziell, mit transparenter Rückseite, RGB-Lüfter und Snapdragon 888 Plus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nubias Gaming-Arm – RedMagic – hat eine neue Version seines erstklassigen Gaming-Handys angekündigt. Genau wie das RedMagic 6 Pro zuvor verfügt es über eine ganze Reihe köstlicher Spezifikationen.

Zum größten Teil ist das 6S Pro dem 6 Pro sehr ähnlich, aber es gab einige subtile und einige nicht so subtile Änderungen.

Hauptsächlich: Es wird von dem aktualisierten Snapdragon 888 Plus- Prozessor angetrieben. Qualcomm gab an, dass diese Plattform eine Leistungssteigerung von bis zu 20 Prozent gegenüber dem ersten SD888-Prozessor bietet.

Eine der coolsten neuen Funktionen (Wortspiel beabsichtigt) ist der transparente Teil auf der Rückseite, der es Ihnen ermöglicht, den RGB-Lüfter im Inneren zu sehen. Wenn es eingeschaltet ist, können Sie sehen, wie es sich dreht, während es gleichzeitig blinkt und verschiedene Farben durch seine winzigen bunten LEDs atmet.

Der Lüfter ist nicht nur ein Blickfang, sondern wird auch mit Phasenwechselmaterialien (PCM) kombiniert, um das Telefon kühl zu halten. Das heißt, es sollte in der Lage sein, seine Leistung auf einem wirklich hohen Niveau zu halten, ohne zu überhitzen.

Hinter dem Motherboard befindet sich auch eine große Dampfkammer, die wiederum dazu beiträgt, die Wärme von den Komponenten abzuleiten und sie schnell laufen zu lassen.

Wie das Vorgängermodell 6 Pro verfügt das 6S Pro über einen 6,8-Zoll-FullHD-AMOLED-Bildschirm, der Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz und Touch-Sampling-Raten von bis zu schwindelerregenden 720 Hz erreicht.

Neben seinem leistungsstarken Prozessor ist das Telefon mit bis zu 18 GB LPDDR5-RAM und 512 GB UFS 3.1-Speicher ausgestattet. Das heißt, es gibt nicht nur viel Speicherplatz und Arbeitsspeicher, es ist auch schnell.

Fügen Sie das zu einem 5050-mAh-Akku hinzu und Sie haben ein Telefon, das mit Ihren intensiven Gaming-Sessions mithalten sollte, auch wenn sie bis spät in die Nacht laufen. Darüber hinaus bietet das internationale Modell, das in die meisten Märkte versendet wird, eine 66-W-Schnellladung und lädt Ihren leeren Akku in etwas mehr als einer Stunde wieder auf.

Das 6S Pro verfügt außerdem über einen abbildbaren Touchpad-Bereich auf der Rückseite, der als M-Taste bezeichnet wird, sowie über die üblichen Schulter-Trigger-Tasten, die selbst mit einer noch schnelleren 450-Hz-Touch-Sampling-Rate aufgerüstet wurden.

Es hat Kameras, aber es fühlt sich sehr wie ein After an. Es ist Ihr Standard-Set aus drei Objektiven, einschließlich der primären 64-Megapixel-Kamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und 2-Megapixel-Makro mit niedriger Auflösung.

Wie immer ist einer der Hauptgründe für die Attraktivität des RedMagic-Flaggschiffs sein Preis. Seine Ultra-High-End-Spezifikationen sind nicht mit einem Premium-Preisschild verbunden. Das RedMagic 6S Pro wird ab dem 27. September erhältlich sein und kostet nur 519 £ in Großbritannien bzw. 599 $/599 € in den USA/Europa .