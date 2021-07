Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wurde viel über Under-Display-Kameras gesprochen - vonSamsungs "UPC" bis hin zu Xiaomis angeblicher Forschung in der Technologie -, aber ZTE hat es weit vorn.

Das ZTE Axon 20 wurde Ende 2020 auf den Markt gebracht, jetzt soll das Axon 30-Update am 27. Juli eintreffen – wenn durchgesickerte Beiträge auf Weibo, der chinesischen Social-Media-Site, ein Hinweis darauf sind.

Nicht zu verwechseln mit dem Axon 30 Ultra - 5G - die in der Mitte des Jahres 2020 angekommen und haben verfügen über keine Unter-Display Kamera - die Axon 30 sieht ganz anders in diesem Modell.

Hier zeigt das ankommende Mobilteil jedoch deutlich keine Punch-Hole- oder Notch-Kamera an seiner Vorderseite. Die größte Frage ist daher, ob dies die gleiche Under-Display-Technologie wie im Jahr 2020 ist – oder ob es sich um eine neue und aktualisierte Form handelt.

ZTE hat auch offiziell einige Informationen über das Mobilteil veröffentlicht und in einem Beitrag bestätigt, dass der Bildschirm – vermutlich ein 6,92-Zoll-OLED-Panel – 100 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdeckt und 10,7 Milliarden Farben anzeigen kann.

Wie Sie im Bild oben sehen können, ist die Rückseite der Kameraanordnung des Telefons interessant. Es wird angenommen, dass dies eine 64-Megapixel-Hauptkamera oben ist, ein 8-Megapixel-Weitwinkel unten, flankiert von zwei Sensoren mit niedrigerer Auflösung - einem 5-Megapixel und einem 2-Megapixel -, die höchstwahrscheinlich Makro und Tiefe dienen werden Sensing-Fähigkeiten.

Das ist die Zusammenfassung dessen, was wir derzeit wissen. Wir werden sehen, wie viel mehr Informationen vor dem Starttermin in China am 27. Juli auftauchen, wenn wir mehr Informationen über diese Under-Display-Technologie liefern können.

