Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit Jahren haben Smartphone- Hersteller zahlreiche Möglichkeiten ausprobiert, um ein wirklich randloses Display zu schaffen. Das ultimative Ziel ist ein Smartphone mit einem Bildschirm, der ohne Unterbrechung bis an alle vier Ränder des Rahmens reicht.

Das einzige Problem war die Notwendigkeit einer Selfie-Kamera. Das muss zwangsläufig irgendwo platziert werden, und wir haben eine Reihe erfinderischer Methoden gesehen, die darauf abzielen, es zu verbergen, es weniger hinderlich zu machen oder zumindest seine visuelle Wirkung zu reduzieren.

Es gab Pop-up-Kameramechanismen , winzige Tautropfenkerben, Flip-Kameras und Lochkameras auf der Vorderseite von Telefonen. Aber es gibt eine neue Technologie, die darauf abzielt, es vollständig zu verbergen: die Kamera unter dem Display. Auch bekannt als USC (Under-Screen-Kamera) oder UPC (Under-Panel-Kamera).

Zum Glück ist der Hinweis sehr deutlich in der Beschreibung. Die UPC/USC- oder Under-Display-Kamera ist eine Kamera, die sich hinter dem Display des Smartphones versteckt.

Im Grunde ähnelt es optischen Fingerabdrucksensoren im Display. Ein kleiner Teil des Displays ist transparent und lässt Licht zu einer Kamera hinter dem Display durch. Oder um technisch genauer zu sein, ein kleiner Teil am oberen Rand des Bildschirms ist tatsächlich ein zweites, winziges transparentes Display.

Wenn Sie sich fragen, warum sie nicht das können, was sie mit optischen Fingerabdrucksensoren tun und nur einen transparenten Teil des Hauptbildschirms machen, liegt das daran, dass Standard-OLED-Panels noch nicht genug Licht auf die andere Seite lassen können, um Erstellen Sie ein anständiges Farbbild. Unternehmen wie ZTE und Xiaomi haben daher vorerst auf ein sekundäres, viel kleineres "unsichtbares" Display innerhalb eines Displays zurückgegriffen.

Und wenn sie dieses Display als gesamtes Panel verwenden würden, hätte dies schlimme Folgen für die Wiedergabetreue des Displays. Also platzieren sie es in einem Teil des Bildschirms, wo die Bildqualität meistens keine Rolle spielt: in der Statusleiste.

Während das letztendliche Ziel sicherlich darin besteht, es so zu implementieren, dass es vollständig unsichtbar wird, haben frühe Iterationen es nicht ganz geschafft. An dunklen Tagen ist es meistens unsichtbar, aber sobald Sie den Bereich des Displays beleuchten, der die Kamera verdeckt, können Sie den Bereich deutlich sehen, der das Licht durchlässt. Wir erwarten, dass sich dies im Zuge der technologischen Entwicklung verbessert.

Das erste Telefon mit einer Kamera unter dem Bildschirm war das ZTE Axon 20 5G . Außerdem ist es bisher das einzige im Handel erhältliche Produkt mit der Under-Display-Kamera.

Das Konzepttelefon Apex 2020 von Vivo hat es , aber das ist ein Konzepttelefon und wurde den Verbrauchern nicht zum Kauf angeboten.

Sowohl Xiaomi als auch Oppo haben die Technologie ebenfalls demonstriert, müssen sie jedoch noch einmal in einem endgültigen Telefon für den Einzelhandel veröffentlichen. Es wird gemunkelt, dass es auch auf das Samsung Galaxy Z Fold 3 kommt , aber das ist vorerst nur Spekulation.

Die einfache Antwort darauf – zum Zeitpunkt des ersten Schreibens dieses Stücks – ist, dass die Technologie unvollkommen ist. Nicht umsonst wurde es nur in einem Mittelklassegerät von ZTE verbaut.

Wie bereits erwähnt, liegt ein Teil des Grundes darin, dass es (noch) nicht möglich ist, diesen sekundären transparenten Bildschirm vollständig auszublenden. Das andere Problem hat mit der Bildqualität der dahinter liegenden Kamera zu tun.

Durch das Hinzufügen einer Materialschicht, die vor der Kamera nicht vollständig klar ist, wird es schwieriger, ein wirklich gutes Foto zu machen. Schließlich benötigen Kameras Licht zum Aufnehmen von Bildern, aber vor allem auch, dass dieses Licht ohne Störung des Signals zum Sensor gelangt, um scharfe und genaue Ergebnisse zu erzielen.

Dies ist eine extreme Vereinfachung, aber es ist fast so, als würde man die Kamera mit einer wirklich dünnen Schicht Pauspapier bedecken und sie bitten, ein so gutes Bild zu machen, als ob du es nicht getan hättest. Es ist einfach nicht möglich. Oder war es noch nicht so weit.

Das Ziel besteht zweifellos darin, den transparenten Displayteil transparenter zu machen, aber auch bessere KI/Algorithmen zu entwickeln, um die Probleme zu korrigieren, die durch das Filtern von Licht durch den Bildschirm entstehen.

Xbox Cloud Gaming auf iOS, die Zukunft des Lernens und mehr – Pocket-lint Podcast 110 von Rik Henderson · 8 Juli 2021