ZTE testet Under-Display-Kamera der zweiten Generation beim Axon 30

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - ZTE hat uns mit dem Axon 20 das erste Gerät mit Under-Display-Kamera gekauft. Es hat jetzt das Gerät der nächsten Generation, das Axon 30, bestätigt, das diese Technologie auf ein neues Niveau heben wird.

Das Axon 20 war ein interessantes Gerät. Für eine Technologie, über die schon seit einiger Zeit gesprochen wird, war es großartig zu sehen, dass ZTE sich tatsächlich dafür einsetzte, und obwohl die Kamera unter dem Display nicht der größte Nachteil dieses Telefons war, war klar, dass es Raum für Verbesserungen gab.

Diese Verbesserungen sollten in der Version 2021, dem Axon 30, enthalten sein, den ZTE auf Weibo geteilt hat, um die Technologie der nächsten Generation zu necken.

ZTE hat zuvor einige Details zu den Änderungen veröffentlicht, die das Setup verbessern sollen, einschließlich der Umstellung von 90 Hz auf 120 Hz für das gesamte Display, während gleichzeitig eine Erhöhung der Auflösung von 200 ppi auf 400 ppi in dem Bereich, der die Kamera abdeckt, festgestellt wurde.

Dies sollte die Kamera weniger auffällig machen und dazu beitragen, dass sie sich besser in das Display einfügt, um ein ansprechenderes Ergebnis zu erzielen.

ZTE hat bereits andere Geräte der Axon 30-Familie veröffentlicht, darunter das Axon 30 Ultra, das wir bereits getestet haben , aber das reguläre Axon 30 fehlte.

Es gibt kein bestätigtes Datum, wann wir es erwarten könnten, aber Gerüchte deuten auf ein Ereignis am 22. Juli hin. Wir würden erwarten, dass es zuerst in China auf den Markt kommt – aber es wird wahrscheinlich auch an anderen Orten erscheinen.

