(Pocket-lint) - Durchgesickerte Bilder deuten darauf hin, dass ein weiteres Nubia-Gaming-Telefon in Produktion ist - diesmal das Red Magic 6R. Wir haben den Red Magic 6 bereits getestet. Was ist also anders an dieser speziellen R-Version?

Die chinesische Zertifizierung TENAA hat eine Reihe von Spezifikationen veröffentlicht, von Bluetooth 5.2 bis zum Codenamen NX666J des Mobilteils. Für uns fällt jedoch am meisten auf, dass das 6R ein kleineres Mobilteil als das Standardmodell sein wird. Nicht um einen riesigen Betrag, aber genug, um wie ein anderes Telefon auszusehen und sich anzufühlen.

Das Red Magic 6 ist 9,7 mm dick, wie wir in unserem Testbericht festgestellt haben, was es zu einem unbestreitbar großen Gerät macht. Der 6R hingegen ist 8,2 mm groß. Auch der Bildschirm hat eine Diagonale von 6,7 Zoll - eine Milbe, die kleiner ist als das 6,8-Zoll-Panel des Standard-Mobilteils.

All dies sollte zu einem Gaming-Telefon führen, das praktischer ist, wenn Sie es nicht für Spiele verwenden. Dadurch wird es auch leichter.

Die durchgesickerten Bilder deuten auch darauf hin, dass es sich um ein subtiler aussehendes Gerät handelt, dessen Oberfläche weniger auffällig ist als in der Vergangenheit. Das nachtblaue Finish mit nur dem roten Red Magic-Logo unten und dem roten Rand am Kameragehäuse verleiht ihm ein subtiles Erscheinungsbild, das ein wenig von der Serie abweicht.

Ein kleineres Gerät zu sein bedeutet jedoch, dass weniger Akku im Inneren ist - es soll 4100 mAh sein, nicht die massiven 5.050 mAh im bereits veröffentlichten Red Magic 6.

Zusammenfassend scheint das Red Magic 6R ein "Gaming Phone Lite" zu sein - ein Gerät, das sich an Spieler richtet, die in das Spiel ein- und aussteigen, anstatt epische Non-Stop-Sessions zu spielen.

