(Pocket-lint) - Xiaomi hat offiziell das Xiaomi 13 und 13 Pro vorgestellt, neue Telefone, die viele High-End-Funktionen bieten, einschließlich eines neuen Snapdragon 8 Gen 2-Chips.

Beide neuen Xiaomi-Handys nutzen den brandneuen Qualcomm-Chip, was bedeutet, dass es beiden an Leistung nicht mangeln wird. Aber es gibt Unterschiede zwischen den beiden Handys, die erwähnenswert sind.

Das Xiaomi 13 ist mit einem 6,39 Zoll großen FHD+ OLED-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz unterstützt. Im Inneren befindet sich ein 4.500-mAh-Akku, der mit einem altmodischen Kabel mit bis zu 67 W aufgeladen werden kann. Bei den Kameras handelt es sich bei der Hauptkamera um eine 50-Megapixel-Kamera mit HyperOIS. Die sekundäre Kamera ist eine 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera, während eine 10-Megapixel-Kamera für die Teleaufnahme zuständig ist.

Käufer des Xiaomi 13 zahlen 3.999 Yuan (ca. 465 £ oder 572 $) für ein Modell mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM, während die 512-GB-Version mit 12 GB RAM 4.999 Yuan (ca. 582 £ oder 716 $) kosten wird. Zu den Farboptionen gehören Schwarz, Weiß und Wilderness Green, während eine blaue Version mit Kunstlederoberfläche ebenfalls angeboten wird.

In der Welt des Xiaomi 13 Pro werden die Dinge noch interessanter. Der gleiche Snapdragon 8 Gen 2 Chip ist mit einem 6,73 Zoll QHD+ gebogenen OLED-Bildschirm mit der gleichen 120Hz Bildwiederholrate gepaart, aber das kabelgebundene Laden erhöht sich auf 120W. Was die Kamera betrifft, so wird die 50-Megapixel-Hauptkamera IMX989 mit einem Zoll durch eine weitere 50-Megapixel-Kamera ergänzt, die dieses Mal Ultrawide-Aufnahmen macht. Eine dritte 50-Megapixel-Kamera kümmert sich auch um die 3fache Teleaufnahme.

Wer das Xiaomi 13 Pro kauft, hat die Wahl zwischen vier verschiedenen Speicheroptionen, wenn es am 14. Dezember in China in den Handel kommt. Das Basismodell mit 128 GB und 8 GB Arbeitsspeicher wird für 4.999 chinesische Yuan (ca. £582 und $716) verkauft, das Topmodell mit 512 GB Speicher und 12 GB Arbeitsspeicher für 6.299 Yuan (ca. £734 oder $902). Zu den Farben gehören Ceramic Black, Ceramic White und Wilderness Green.

Über die internationale Verfügbarkeit ist noch nichts bekannt - da müssen Sie sich noch bis nächstes Jahr gedulden. Wenn Sie in China leben, können Sie Ihre Bestellung noch heute aufgeben.

Schreiben von Oliver Haslam.