POCO X5 5G taucht in mehreren regulatorischen Datenbanken auf

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass das POCO X5 5G in Kürze angekündigt wird, aber es ist bereits in mehreren internationalen Datenbanken aufgetaucht.

Das Mobiltelefon ist auf der chinesischen 3C-Zertifizierungswebsite aufgetaucht und bestätigt, dass es die Modellnummer 22101320C tragen wird. Diese Auflistung bestätigt auch, dass das Telefon Unterstützung für 67W schnelles Aufladen als auch packen, was bedeutet, Käufer werden wahrscheinlich nicht hängen gelassen werden, während es aufgesaugt wird.

Das gleiche Telefon ist bereits in FCC-Anmeldungen aufgetaucht, während die IMDA-Website ebenfalls bestätigt hat, dass es vermutlich nicht mehr allzu weit von einer offiziellen Veröffentlichung entfernt ist. Auch auf der Website des Bureau of Indian Standards (BIS) ist es bereits aufgetaucht.

Was haben wir also aus diesen verschiedenen Sichtungen herauslesen können? Abgesehen von der Ladefunktion scheint das POCO X5 5G mit einem 5.000mAh-Akku ausgestattet zu sein, während wir einen Snapdragon 778G+-Chip in Verbindung mit einem Display mit 120Hz-Bildwiederholfrequenz erwarten können.

Darüber hinaus gibt es nicht besonders viel zu sagen. Die technischen Daten der Kamera sind noch nicht bekannt, und das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute zu diesem Zeitpunkt wissen wollen. Wir haben auch keine festen Erwartungen für ein Veröffentlichungsdatum, aber das Auftauchen des Telefons in einer Reihe von behördlichen Datenbanken könnte darauf hindeuten, dass es eher früher als später enthüllt wird.

Schreiben von Oliver Haslam.