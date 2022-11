Xiaomi 13 und 13 Pro Renderings zeigen eine riesige Kameraerhöhung und mehr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die auf das Xiaomi 13 oder 13 Pro warten, haben jetzt zumindest ein paar Renderbilder, die sie sich ansehen können, während sie auf die erwartete Veröffentlichung zum Jahresende warten.

Neue Bilder, die von dem Leaker Steve "OnLeaks" Hemmerstoffer geteilt wurden, zeigen sowohl das Standard Xiaomi 13 als auch das High-End Xiaomi 13 Pro, wobei letzteres mit einer beträchtlichen Kameraerhöhung ausgestattet ist, wenn wir uns richtig orientieren. Das Standardmodell sieht überraschenderweise auch wie ein iPhone 14 aus.

Beginnend mit dem Standardmodell zeigen die geleakten Renderings ein Telefon mit einem flachen 6,2-Zoll-Bildschirm und einem zentralen Loch für die Kamera an der Oberseite. Drei Kameras scheinen auch auf der Rückseite Platz zu finden. Darüber hinaus sieht es ziemlich gut aus in einem weißen und silbernen Finish, wobei das Telefon 152,8 mm x 71,5 mm x 8,3 mm misst, so der Bericht in Zusammenarbeit mit CompareDial.

Das noch beeindruckendere Xiaomi 13 Pro sieht in Schwarz sogar noch besser aus. Das Gerät selbst soll laut dem Zoutons-Bericht 163 mm x 74,6 mm x 8,8 mm messen, während der Kamera-Buckel es auf eine Gesamtdicke von 11,8 mm drückt. Es gibt ein gebogenes Display, das etwa 6,55 Zoll groß sein soll, wiederum mit einer zentralen Lochkamera.

Frühere Xiaomi 13 Pro-Leaks haben das Gerät mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Chip und einem Trio von 50-Megapixel-Kameras ausgestattet. Aber wann wir eine Bestätigung dafür bekommen, weiß niemand wirklich. Eine Ankündigung gegen Ende des Jahres scheint am wahrscheinlichsten, vielleicht sogar bis ins Jahr 2023. Dann werden wir auch einige konkrete Spezifikationen und die Preise für beide Modelle erfahren.

