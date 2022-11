Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xiaomi's 12S Ultra wurde verwendet, um ein neues Konzepttelefon zu entwickeln, das ein Leica-Objektiv in voller Größe mit einem 1-Zoll-Kamerasensor kombinieren kann.

Das neue Konzept hat Xiaomi auf seinen sozialen Seiten angeteasert, und ein Video zeigt, wie das Ganze ablaufen könnte. Das heißt, wenn dieses Konzept jemals in ein lieferbares Telefon umgewandelt wird, was im Moment alles andere als garantiert ist.

Wenn das der Fall ist, wird das Ding ziemlich gut sein. Das Konzept basiert auf dem Xiaomi 12S Ultra und nutzt dessen 1-Zoll-Sensor voll aus, indem es den Besitzern die Möglichkeit gibt, ein Kameraobjektiv in voller Größe anzubringen. Das würde bedeuten, dass Fotografen sich nicht mit der relativ kleinen Linse begnügen müssen, die in das Gerät eingebaut ist, und so noch bessere Fotos machen können. Außerdem handelt es sich hier nicht um irgendein Objektiv - das Konzept zeigt die Objektive der M-Serie von Leica.

Leica hat bereits seine Finger im Xiaomi 12S Ultra, nachdem es mit dem chinesischen Unternehmen an dessen Kamerasystem gearbeitet hat, aber dieses Konzept hebt die Dinge auf eine ganz neue Ebene - einschließlich eines zweiten 1-Zoll-Sensors, nur um sicher zu gehen.

Xiaomi geht davon aus, dass dieses Konzept Fotografen die Möglichkeit bietet, 10-Bit-RAW-Fotos zu machen, und dass die integrierte Kamera-App verschiedene Feinabstimmungsmöglichkeiten bietet.

Leider scheint es unwahrscheinlich, dass dieses Konzept jemals das Licht der Welt erblicken wird, schon allein deshalb, weil der Markt dafür relativ klein zu sein scheint.

