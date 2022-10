Das Redmi Note 12 Lineup ist da und überrascht mit 200 Megapixeln

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Redmi hat heute die neue Note 12-Serie angekündigt und sie besteht aus einem Telefon mehr, als wir erwartet haben - sag Hallo zur Note 12 Discovery Edition.

Die große Ankündigung von Xioami umfasst das erwartete Note 12 5G, Note 12 Pro und Note 12 Pro+, aber es gibt ein viertes Gerät, das an der Spitze des Lineups sitzt. Es nennt sich Discovery Edition und ist dem Note 12 Pro+ sehr ähnlich, allerdings mit ein paar bemerkenswerten Unterschieden.

Fangen wir ganz unten an.

Redmi Note 12 5G

Das Redmi Note 12 5G verfügt über ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2400x1080 und einer variablen Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Die Helligkeit liegt bei 450 nits.

Als Prozessor kommt ein Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 zum Einsatz, dem je nach Modell 4 GB, 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Außerdem gibt es einen 5.000-mAh-Akku mit kabelgebundener 33-W-Ladung. Ein seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner sorgt für die biometrische Erfassung. Die Hauptkamera des Note 12 5G löst mit 48 Megapixeln auf, die Selfie-Kamera mit 8 Megapixeln.

Die Preise für das Note 12 5G beginnen bei 1.199 RMB (rund 166 US-Dollar) und sind in den Farben Blau, Weiß und Schwarz erhältlich.

Redmi Note 12 Pro

Als nächstes haben wir das Redmi Note 12 Pro. Was die Unterschiede zum Basismodell betrifft, so erhalten Sie das gleiche Display, aber es ist heller mit 500 nits und hat ein besseres Kontrastverhältnis. Außerdem gibt es Unterstützung für Dolby Vision, HDR10 und HDR10+.

Im Inneren kommt der MediaTek Dimensity 1080 mit 6 GB, 8 GB oder 12 GB RAM zum Einsatz, je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden. Sie erhalten denselben 5.000-mAh-Akku, der jetzt aber mit 67 W geladen wird.

Auf der Rückseite befindet sich eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die von einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ergänzt wird. Eine 2-Megapixel-Makrokamera rundet die Sache ab. Auf der Vorderseite verdoppelt sich die Selfie-Kamera auf 16 Megapixel. Das Note 12 Pro unterstützt zwei SIM-Karten für diejenigen, die so etwas brauchen. Der Preis für dieses Modell beginnt bei 1.699 RMB (ca. 235 US-Dollar) und Sie können zwischen den Farben Blau, Weiß, Schwarz und Lila wählen.

Redmi Note 12 Pro+

Als nächstes kommt das Redmi Note 12 Pro+. Und hier wird es interessant. Dieses Gerät ist fast identisch mit dem Note 12 Pro, allerdings mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Dazu gehört eine neue 200-Megapixel-Samsung-HPX-Kamera, aber alle anderen Funktionen sind gleich geblieben. Es gibt auch Unterstützung für die 120-W-HyperCharge-Technologie.

Darüber hinaus bleibt alles andere gleich, aber das 128-GB-Basismodell gibt es nicht mehr - hier heißt es 256 GB oder gar nichts. Die Preise für das Note 12 Pro+ beginnen bei RMB 2.199 (ca. $304) und sind in den Farben Blau, Weiß und Schwarz erhältlich.

Redmi Note 12 Discovery Edition

Zum Schluss noch das unerwartete Redmi Note 12 Discovery Edition. Auch dieses ist fast identisch mit dem Note 12 Pro+, hat aber einen kleineren Akku - nur 4.300 mAh. Das macht aber nichts, denn dieses Modell bietet 210W HyperCharge-Technologie. Auch hier gibt es nur eine Speicheroption, also 256 GB mit 8 GB RAM oder gar nichts. Es ist außerdem nur in Schwarz erhältlich und kostet 2.399 RMB (rund 330 US-Dollar).

Die Redmi Note 12-Serie kommt am 30. Oktober in Festlandchina in den Handel. Alle weiteren Details können Sie in der unten verlinkten Pressemitteilung nachlesen.

Schreiben von Oliver Haslam.