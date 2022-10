Redmi's Note 12 Serie kommt am 27. Oktober auf den Markt und mindestens eine ist gebogen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Redmi Note 12-Serie wird am 27. Oktober angekündigt, wobei ein neues Bild darauf hindeutet, dass mindestens eines der Geräte einen gebogenen Bildschirm haben wird.

Ein neuer Beitrag auf Weibo zeigt Werbegrafiken für die neue Redmi Note 12-Serie von Xiaomi, die mit dem Datum 27. Oktober versehen sind. Das bedeutet, dass wir nur noch wenige Tage davon entfernt sind, alle Antworten für eine Serie zu haben, die voraussichtlich drei Handys umfassen wird: das Redmi Note 12, Note 12 Pro und Note 12 Pro+. Und vielleicht wissen wir auch schon ein bisschen mehr über das Redmi Note 12 Pro+.

Denn ein weiterer Leak scheint alle Geräte nebeneinander zu zeigen, darunter mindestens eines, das eindeutig ein gebogenes AMOLED-Display hat. Das ist höchstwahrscheinlich das Beste vom Besten, was bedeutet, dass das Redmi Pro+ wahrscheinlich das Gerät ist, das Sie wählen sollten, wenn Sie einen Bildschirm wünschen, der über die Seitenleisten fällt.

Was die weiteren Spezifikationen angeht, so erwarten wir, dass alle Geräte der Serie den neuen MediaTek Dimensity 1080-Chip verwenden werden, während das schickste der drei Geräte mit einer 210-W-Schnellladefunktion ausgestattet sein wird - für alle, die es nicht abwarten können. Es gibt auch Gerüchte über eine 200-Megapixel-Kamera am oberen Ende der Serie.

Schreiben von Oliver Haslam.