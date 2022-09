Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Xiaomi sein Flaggschiff bald auffrischt und eine verbesserte Version des Xiaomi 12 und 12 Pro mit dem Namen Xiaomi 12T bzw. 12T Pro anbietet.

Dank eines neuen Leaks von offiziell aussehenden Renderings vor der Markteinführung wissen wir jetzt, dass sie fast identisch mit ihren Vorgängern aussehen werden.

Diese Leaks zeigen ein Gerät mit der gleichen minimalen Kamerainsel auf der Rückseite mit der einfachen, aber attraktiven, rechteckigen Form und sauber geteilten Linsen.

Auf der Rückseite des 12T Pro-Modells ist deutlich die Aufschrift "200MP" zu sehen, was im Wesentlichen die Gerüchte bestätigt, die wir bereits gehört haben, dass das neue 12T Pro-Modell mit dem ultrahochauflösenden Kamerasensor von Samsung ausgestattet sein wird, genau wie das Moto Edge 30 Ultra.

Der einzige wirklich sichtbare Unterschied zwischen diesen Modellen und ihren Vorgängern scheint das Glasquadrat um die Hauptkamera zu sein, das die Metalloberfläche des 12 und 12 Pro ersetzt.

Abgesehen davon erwarten wir ein Telefon mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor, der den SD 8 Gen 1 des bisherigen Pro-Modells ablöst.

Außerdem erwarten wir ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz, einen 5000-mAh-Akku und eine 120-W-Ladestation für das High-End-Modell. Das reguläre 12T soll mit einem MediaTek Dimensity-Prozessor ausgestattet sein, da der Qualcomm-Konkurrent weiterhin versucht, sich auf dem Smartphone-Markt einen Namen zu machen.

Es wird erwartet, dass die Telefone irgendwann in den nächsten Wochen auf den Markt kommen, also wird es nicht mehr lange dauern, bis wir herausfinden, was genau von Xiaomis nächstem Spitzenmodell zu erwarten ist.

Schreiben von Cam Bunton.