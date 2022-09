Xiaomi und Realme denken über ihre eigenen Dynamic Islands nach

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apples Dynamic Island ist eine geniale Softwarelösung für eine ansonsten unansehnliche pillenförmige Kameraaussparung.

Der Einsatz von Software, um ein unschönes Detail in eine tolle Funktion zu verwandeln, ist geradezu genial und hat schnell die Herzen der Apple-Fans auf der ganzen Welt erobert.

Es ist sogar so beliebt, dass auch Android-Marken in die Aktion einsteigen wollen.

Sowohl Xiaomi als auch Realme haben ihre Nutzer befragt, ob sie ihre Version von Dynamic Island für Android implementieren sollen.

Der Präsident von Xiaomi China, Lu Weibing, antwortete auf einen Kommentar auf Weibo, in dem die Funktion gefordert wurde, und fragte, ob die Nutzer "wirklich eine Smart Island brauchen?"

Natürlich gab es gemischte Reaktionen, aber das hat die Themenentwickler nicht davon abgehalten, es selbst in MIUI zu implementieren.

Dynamische Insel-Stil-Benachrichtigungen / Now Playing auf Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint pic.twitter.com/ImHmbkRZnb- Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Die konkurrierende Marke Realme hat ebenfalls die Meinung ihrer Fans eingeholt und in ihrem Community-Forum die Reaktionen gemessen.

"Könnt ihr euch vorstellen, was wäre, wenn Realme UI einen Software-Trick hinzufügen würde, um den Kameraausschnitt in eine multifunktionale Funktion zu verwandeln?", schrieb ein Vertreter der Marke. Das ist sicherlich ein bekanntes Konzept.

"Da wir diese Idee sehr reizvoll finden, haben wir bei Realme beschlossen, unsere treuen Fans um Ideen und Vorschläge zu bitten, wie ein solches Software-Feature auf Realme-Geräten implementiert werden könnte."

Die allgemeine Stimmung in der Community scheint positiv zu sein, so dass wir davon ausgehen können, dass die Funktion irgendwann in naher Zukunft kommen wird.

Wir hoffen nur, dass das nicht bedeutet, dass eine Welle von Android-Geräten mit pillenförmigen Aussparungen am Horizont auftaucht.

Schreiben von Luke Baker.