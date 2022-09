Xiaomi 12T und 12T Pro kommen angeblich in den nächsten Wochen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird immer klarer, dass wir in den nächsten Wochen einige offizielle Informationen über die Xiaomi 12T und 12T Pro Smartphones erwarten können.

Neue Gerüchte deuten auf eine Markteinführung im September hin, was bedeutet, dass wir nur noch wenige Wochen davon entfernt sein sollten, mehr zu erfahren.

Die Details kommen mit freundlicher Genehmigung des Tippgebers Paras Guglani, der anscheinend gehört hat, dass ein Launch-Event kurz bevorsteht, und auch darauf hinweist, dass der Launch des nächsten Telefons, des Xiaomi 13, ebenfalls im Jahr 2022 erfolgen wird.

Das bedeutet, dass Xiaomi in den nächsten Monaten viel zu tun haben wird, wenn alles nach Plan läuft.

Die gute Nachricht ist, dass das Xiaomi 12T und 12T Pro zu diesem Zeitpunkt nicht gerade geheime Telefone sind, so dass wir eine gute Vorstellung davon haben, was wir von ihnen erwarten können. Optisch sehen sie so aus, als würden sie sich sehr eng an das bereits veröffentlichte Redmi K50 Extreme anlehnen.

Allerdings gibt es ein Kamera-Upgrade mit einem 200-MP-Haupt-Shooter, der möglicherweise einige wirklich beeindruckende Aufnahmen für unterwegs liefern könnte.

Was die technischen Daten angeht, soll das 12T Pro mit dem Snapdragon 8 Plus Gen 1-Chipsatz laufen, während das 12T Gerüchten zufolge einen Dimensity 8100 Ultra verwendet, beides extrem leistungsfähige System-on-Chips.

Wir werden hoffentlich herausfinden, wie genau diese Gerüchte sind irgendwann in diesem Monat, aber.

Schreiben von Max Freeman-Mills.