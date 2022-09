Ist dies eine Darstellung des Xioami 12T Pro?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gab bereits viele Gerüchte über Xiaomis kommendes Flaggschiff-Smartphone 12T Pro, die darauf hindeuten, dass es unter anderem eine 200-MP-Kamera haben wird.

Jetzt hat ein produktiver Twitter-Leaker das möglicherweise erste wirklich glaubwürdige Bild des Designs des Telefons zusammen mit dem eines neuen Redmi Pads gepostet.

Das Telefon ist ziemlich identisch mit dem Redmi K50 Extreme, das Anfang des Jahres in China auf den Markt kam, wie sowohl gemunkelt als auch erwartet wurde, wobei das Branding durch das von Xiaomi ersetzt wurde.

Das bedeutet, dass das Design der Rückseite sehr vertraut ist, ebenso wie das Kameramodul, obwohl es theoretisch einen Specs-Bump im Vergleich zum Redmi Original erhält.

Dies deckt sich mit den Specs-Leaks, die in den letzten Monaten die Runde gemacht haben, da man deutlich das 200MP-Branding auf dem Kamerabuckel sehen kann, und deutet darauf hin, dass diese Leaks daher korrekt sein könnten, wenn es um den Rest der Funktionen des Telefons geht.

Xiaomi 12T Pro



- 6.7" 1.5k OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- Rückseitige Kamera: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Makro)

- Frontkamera: 20MP

- 8/12GB RAM

- 128/256GB Speicher

- Android 12, MIUI 13

- 5.000mAh Akku, 120W

- In-Display FP



September Launch



First look out today-