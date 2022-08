Xiaomi 12T Pro Leck zeigt 200MP Schnapper und vertrautes Design

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein Bild ist aufgetaucht, das angeblich das Kameramodul des Xiaomi 12T Pro zeigt, und das Design ist ein vertrauter Anblick für Xiaomi-Fans.

Es scheint fast identisch mit dem Redmi K50 Extreme zu sein, das nur in China auf den Markt kam, was darauf hindeutet, dass das 12T Pro eine umgebaute globale Version des Telefons sein wird.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied, und das ist die Tatsache, dass das durchgesickerte Foto eindeutig das 200MP Branding auf dem Kameragehäuse zeigt.

Da es nur sehr wenige 200MP-Sensoren auf dem Markt gibt, ist es wahrscheinlich, dass es sich um den Samsung Isocell HP1 handelt, den wir zuerst beim Motorola X30 Pro gesehen haben.

Der Phonandroid-Artikel scheint entfernt worden zu sein, aber glücklicherweise ist das Bild immer noch in dem obigen Twitter-Post zu sehen.

Andernorts scheinen die Spezifikationen mit denen des Redmi K50 Extreme identisch zu sein, wie der erfahrene Leaker Yogesh Brar berichtet.

Xiaomi 12T Pro



- 6.7" 1.5k OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

- Front Cam: 20MP

- 8/12GB RAM

- 128/256GB Speicher

- Android 12, MIUI 13

- 5.000mAh Akku, 120W

- In-Display FP



September Launch



First look out today-