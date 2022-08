Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xiaomi hat das faltbare Smartphone Mi Fold 2 am Ende der Jahresrede von Lei Jun, die am 11. August in China ausgestrahlt wurde, offiziell vorgestellt und ist damit dem Samsung Galaxy Z Fold 4 dicht auf den Fersen.

Das Unternehmen hatte das superschlanke faltbare Smartphone bereits im Vorfeld der Veranstaltung angeteasert und behauptet, das Gerät sei mit nur 5,4 mm das "dünnste faltbare Telefon der Welt". Im Vergleich dazu ist das Samsung Galaxy Z Fold 4 6,3 mm dünn.

Der Haken an der Sache? Es ist gut möglich, dass das Gerät, wie sein Vorgänger, nur in China erhältlich sein wird, so dass Sie es möglicherweise nicht kaufen können, je nachdem, wo Sie sich befinden.

Nichtsdestotrotz wird das Xiaomi Mi Fold 2 ein Kamerasystem mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit f/1.8 und OIS sowie Leica Smarts bieten, wie das Xiaomi 12S. Außerdem verfügt es über ein Waterdrop-Scharnier, das sein superschlankes Design im Bookstyle ermöglicht, und wird über USB-C aufgeladen.

Auf der Außenseite befindet sich ein 6,56-Zoll-OLED-Display, während das interne Display im ausgeklappten Zustand ein 8,02-Zoll-LTPO-Bildschirm ist - ein wenig größer als das 7,6-Zoll-Display des Z Fold 4.

Es gibt eine Lochkamera am oberen Rand des Bildschirms - keine Kamera unter dem Display wie bei Samsung - und es gibt eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 Hz und 120 Hz auf dem internen Bildschirm.

Unter der Haube arbeitet das Xiaomi Mi Fold 2 mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Chipsatz und bietet 12 GB RAM und eine Auswahl von 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicherplatz. Es gibt auch Unterstützung für 67W Ladegeschwindigkeiten und die Batterie ist bestätigt, 4500mAh zu sein. Harmon Kardon-Lautsprecher sind ebenfalls an Bord.

Der Preis wird bei 8999 Yuan (ca. £1120/$1340) beginnen, obwohl die Verfügbarkeit noch nicht bekannt gegeben wurde. Es sieht so aus, als würde es in zwei Farbvarianten kommen: Gold und Schwarz.

Schreiben von Britta O'Boyle.