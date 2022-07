Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Xiaomi bald das Mix Fold 2 Smartphone mit einem verbesserten faltbaren Display und einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz vorstellen wird.

Berichten zufolge wird das Unternehmen das kommende faltbare Smartphone, das den Namen Xiaomi Mix Fold 2 trägt, im August 2022 auf den Markt bringen. Ein aktueller Tweet des Tippgebers Abhishek Yadav deutet darauf hin, dass das Smartphone im nächsten Monat endlich enthüllt wird und zusammen mit der nächsten Generation von MIUI 14 vorgestellt werden könnte. Gerüchten zufolge soll es um den 16. August 2022 herum erscheinen, um das 12-jährige Jubiläum des Unternehmens zu feiern. Wenn Xiaomi an diesem Tag ein Event veranstaltet, wird es vielleicht auch sein faltbares Telefon der nächsten Generation ankündigen.

Berichten zufolge wird das interne faltbare Display des Xiaomi Mix Fold 2 ein 8,1-Zoll-LTPO-OLED-Display mit einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz aufweisen.

Xiaomi bringt das Xiaomi Fold 2 nächsten Monat, d.h. im August 2022, auf den Markt - Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 27, 2022

Das Display wird auch eine 2K-Auflösung mit einem Seitenverhältnis von 21:9 bieten. Gerüchten zufolge wird Xiaomi auch ein neues Scharnierdesign für mehr Haltbarkeit vorstellen. Außerdem könnte das Smartphone mit dem Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC von Qualcomm laufen. Zu den weiteren Gerüchten gehören 16 GB RAM, 1 TB Speicherplatz und 67 W Schnellladung. Was die Kosten für all diese Technik angeht, sollten Sie bedenken, dass das Xiaomi Mix Fold der ersten Generation in China 12.999 CNY (ca. 1.580 £/ 1.928 $) kostete.

Es wurde nie außerhalb Chinas verkauft.

Da es nie eine breite Verfügbarkeit hatte, muss man davon ausgehen, dass das Xiaomi Mix Fold 2 nicht auf internationalen Märkten erhältlich sein wird, aber man weiß ja nie. Pocket-lint wird Sie auf dem Laufenden halten, sobald weitere Details bekannt gegeben werden.

5 Gründe, warum Sie das Google Pixel 6a kaufen sollten von Pocket-lint International Promotion · 26 Juli 2022 Das Google Pixel 6a ist endlich da und kann bestellt werden. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um zu erfahren, was dieses Telefon so besonders

Schreiben von Maggie Tillman.