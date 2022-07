Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem Xiaomi die Xiaomi 12S-Serie in China auf den Markt gebracht hat - und diese Modelle wahrscheinlich auf dem chinesischen Markt bleiben werden - richten sich nun alle Augen auf die nächste globale Einführung.

Gerüchten zufolge könnte das Xiaomi 12T Pro schon bald auf den Markt kommen. Es könnte eines der ersten Handys sein, das mit einer 200-Megapixel-Kamera, wahrscheinlich von Samsung, auf den Markt kommt.

Details zum Xiaomi 12T Pro wurden in einem YouTube-Video(via Twitter) geleakt, in dem neben dem angebotenen Kamerasensor auch andere erwartete Spezifikationen erwähnt werden.

Dazu gehören der Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor, eine 256 GB Speicheroption und das angeblich "beste 120Hz OLED-Display" in seiner Preisklasse. Diese Preisspanne liegt irgendwo zwischen 13 und 15 Millionen vietnamesischen Dong, was ungefähr £460-£540 oder $560-$640 in britischem/US-Geld entspricht.

Obwohl Xiaomi zu den Ersten gehört, wird es dieses Jahr wahrscheinlich noch keine 200-Megapixel-Kamera anbieten. Ein "in the wild" -Foto eines noch nicht veröffentlichten Motorola-Handys Anfang des Jahres deutet ebenfalls darauf hin, dass Moto Xiaomi bei der Markteinführung zuvorkommen könnte.

Samsung kündigte seinen 200-Megapixel-Sensor Isocell HP1 erstmals im September 2021 an und hat seitdem mit dem HP3 nachgelegt. Und während Xiaomi und Motorola die ersten sein könnten, die einen dieser Sensoren in einem Telefon auf den Markt bringen, wissen wir nicht, ob oder wann Samsung einen solchen Sensor in seinen eigenen Geräten verwenden wird.

Mehr Megapixel bedeuten nicht zwangsläufig bessere Bilder, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen, aber Samsungs Sensor bietet die Möglichkeit des Pixel-Binings, bei dem Gruppen von Pixeln kombiniert werden, um bei Bedarf größere Pixel zu erzeugen und so mehr Licht einzufangen. Der Isocell HP1 kann auch 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Der Beweis des Puddings liegt wie immer im Essen. Wenn diese Telefone mit dem Samsung-Sensor auf den Markt kommen, werden wir endlich genau sagen können, wie gut diese 200-Megapixel-Sensoren sind

Schreiben von Cam Bunton.