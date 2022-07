Xiaomi enthüllt 12S Ultra, sein atemberaubendes Mega-Kamera-Flaggschiff

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Endlich hat Xiaomi sein neuestes "Ultra"-Handy und das erste Ultra-Premium-Flaggschiff der Leica-Partnerschaft vorgestellt: Das Xiaomi 12S Ultra.

Es ist klar, dass Xiaomi mit dem 12S Ultra ein Statement setzen will, so wie es in der Vergangenheit mit anderen "Ultra"-Modellen geschehen ist. Alles, vom Design über die interne Leistung bis hin zu den Kamerafunktionen, stellt dieses Handy an die Spitze der Produktpalette.

Xiaomi hat viel über seine Partnerschaft mit Leica gesprochen, die dieses Jahr begonnen hat und die eine Zusammenarbeit bei der Qualität der Ergebnisse der Kamera-Hardware beinhaltet.

Auf der Rückseite des Handys sind die Kameras in einem riesigen, runden Glasvorsprung untergebracht, der das obere Drittel der Rückseite des Handys dominiert.

Es erinnert an ein Design, das Nokia vor einigen Jahren bei seinen Lumia-Flaggschiffen verwendet hat, aber es ist nicht nur ein funktionaler Teil des Telefons, sondern auch ein wichtiger Teil des Designs. Allerdings ist es mit einer lederähnlichen Oberfläche ausgestattet und verfügt über eine IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz.

Bei den Kameras handelt es sich um eine beeindruckende Reihe von Sensoren, angeführt von dem 50,3-Megapixel-Sensor Sony IMX989 mit 1 Zoll Durchmesser. Das ist einer der größten Sensoren, die jemals in einem Smartphone verbaut wurden. Hinzu kommen ein 48-Megapixel-Ultraweitwinkel- und ein 48-Megapixel-Periskop-Telezoom.

Die Modelle der Xiaomi 12S-Serie verwenden die Flaggschiff-Plattform Snapdragon 8+ Gen 1. Mit seiner 4nm-Verarbeitungsarchitektur ist dies der neueste Hochleistungs-Chipsatz von Qualcomms Mobilfunkabteilung.

Dazu kommen entweder 8 GB oder 12 GB RAM und 256 GB oder 512 GB Speicherplatz sowie ein großer 4860-mAh-Akku mit 67 W kabelgebundener Schnellladung und 50 W drahtloser Aufladung.

Zu den weiteren Details gehört ein 6,73-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln, einer Spitzenhelligkeit von 1500 nits und einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die bei Bedarf bis auf 1 Hz sinken kann.

Es ist Dolby Vision-fähig und bietet 10-Bit-Unterstützung für über 1 Milliarde Farben sowie Unterstützung für die Standards HDR10+, HLG und HDR10. Es läuft auch mit Android 12, aber mit Xiaomis MIUI 13 Skin darüber.

Das Telefon wird zunächst in China verkauft werden, mit einer breiteren globalen Einführung später erwartet, und es wird in Classic Black und Verdant Green geliefert werden.

Schreiben von Cam Bunton.