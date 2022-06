Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xiaomi hat den Starttermin für seine nächste Flaggschiff-Serie bekannt gegeben: Die Xiaomi 12S-Serie wird am 4. Juli auf den Markt kommen, und wie aus der Twitter-Ankündigung hervorgeht, wird man sie auf mehreren Social-Media-Plattformen streamen können.

Das Teaser-Bild von Xiaomi zeigt ganz klar sowohl die Marke Xiaomi als auch die Marke Leica, was deutlich macht, dass diese Produktreihe mit dem Leica-Kamerasystem ausgestattet sein wird.

Über seinen chinesischen Social-Media-Handle auf Weibo hat Xiaomi verraten, welche Modelle in dieser Markteinführung enthalten sein werden. Es wird drei Modelle geben: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro und Xiaomi 12S Ultra.

Das 12S ist ein "kleines High-End-Flaggschiff", das 12S Pro ist im Wesentlichen ein aktualisiertes 12 Pro und das 12S Ultra ist das Top-Tier, Ultra-Premium-Flaggschiff mit den besten Kameras.

Auf dem Teaser-Bild neben diesem Post sehen wir drei verschiedene Telefone, wobei das hintere Modell mit der größten Kameraeinheit - wahrscheinlich das 12S Ultra - auch eine grüne lederähnliche Oberfläche zu haben scheint.

In einem separaten Tweet wurden die ersten Bilder der Leica-Kameraeinheiten des 12 Pro enthüllt. Sie zeigen das gleiche schlichte, zweckmäßige Design wie beim Xiaomi 12 Pro, aber mit dem Leica-Stempel darauf.

Angesichts des prominenten Leica-Brandings auf der offiziellen Launch-Grafik gehen wir davon aus, dass alle drei Telefone mit ähnlichen Leica-Kameras ausgestattet sein werden.

Was die restlichen Details angeht, so sind diese noch nicht bekannt. Aber zum Glück müssen wir nicht mehr so lange warten, bis Xiaomi die Bohnen ausspuckt.

